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A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 13 de noviembre

La divisa europea informal cotiza al alza, presentando una suba de $12 transcurridas cuatro horas de la última rueda cambiaria de la semana.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 13 de noviembre
Euro | NA
Hoy 07:53

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.816,75 para la compra y $1.855,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 13 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 13 de noviembre a $1.700 para la compra y $1.800 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 13 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cerró en el mercado a $2.335,54 para la compra este viernes 13 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 13 de noviembre
A cuánto cerró el euro blue hoy, 13 de noviembre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este viernes 13 de noviembre

Este viernes 13 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.700 comprador y $1.815 vendedor.

Banco Nación: $1.700 comprador y $1.800 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 13 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 13 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

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