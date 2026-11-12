RDEco: por qué las tarifas van a seguir aumentando por encima de la inflación

La economista y analista económica Belén Olaiz dialogó con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, y sostuvo que el proceso de desaceleración de los precios está resultando más complejo de lo que esperaba el Gobierno, incluso con un tipo de cambio que se mueve poco y funciona como ancla inflacionaria. En ese escenario, anticipó que los servicios públicos continuarán presionando sobre el índice de precios.

“El tema tarifario va a seguir impactando, seguramente con aumentos por encima del nivel general”, afirmó. Aunque consideró que difícilmente se repita un incremento del gas como el registrado en octubre, advirtió que ese aumento podría dejar algún efecto de arrastre para noviembre.

Las tarifas y la inercia inflacionaria complican la desaceleración de los precios

La economista explicó que la política tarifaria está vinculada con el objetivo oficial de sostener el superávit fiscal. Por ese motivo, estimó que los ajustes continuarán incluso durante el próximo año, pese al calendario electoral. “Esto va a seguir siendo así, seguramente incluso el año que viene en un contexto electoral”, señaló.

A su entender, esa dinámica hará más difícil reducir la inflación. También mencionó el peso de la inercia inflacionaria, que influye tanto en la formación de precios como en las expectativas de los agentes económicos. Para ilustrarlo, comparó el proceso con una dieta: “Es mucho más fácil bajar 50 kilos que bajar 5”.

Política monetaria y actividad económica: los desafíos del programa de Milei

Olaiz identificó otro problema central: la falta de una estrategia monetaria suficientemente clara para ordenar las expectativas. Según explicó, la principal herramienta que hoy parece sostener la desinflación es el ancla cambiaria, pero advirtió que su utilización prolongada podría generar dificultades en el futuro.

“No da la impresión de que hay un programa monetario, un programa que ordene o alinee las expectativas en torno a un objetivo de desinflación creíble”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el comportamiento del dólar resulta más previsible que el de las tasas de interés. Mientras el tipo de cambio muestra una volatilidad acotada, la tasa parece funcionar como una variable residual, con movimientos más pronunciados en el mercado.

Consultada sobre si la política monetaria se entiende, fue contundente: “Ahí no hay un norte claro”. Para la economista, comunicar con precisión los objetivos y las herramientas del programa es una condición necesaria para recuperar credibilidad.

Finalmente, advirtió que la actividad económica también representa un desafío. Explicó que el crecimiento está concentrado en sectores estructuralmente competitivos, como la energía, la minería y el agro, mientras otras actividades muestran un desempeño mucho más débil.

“Hay un grupo limitado de sectores que están traccionando muy fuerte y después está todo el resto de la economía con mucha mayor dificultad”, resumió. En particular, mencionó las dificultades de la industria y la construcción y anticipó que la economía podría atravesar dos trimestres de caída, con una recesión técnica durante el tercer trimestre.