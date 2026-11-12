RDEco: Ricardo Lasca denunció una doble imposición en las rutas argentinas y cuestionó el sistema de peajes

Ricardo Lasca, referente del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, cuestionó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil el sistema de cobro en las rutas argentinas, denunció el uso de fondos destinados a infraestructura y advirtió sobre el impacto de las tarifas en el transporte, las economías regionales y los consumidores.

Según sostuvo, el sistema actual encarece la circulación, afecta a toda la comunidad y no garantiza las obras necesarias para mejorar la seguridad vial.

Por qué Lasca considera que el peaje funciona como un impuesto a la circulación

Lasca planteó que el mecanismo vigente no responde al concepto tradicional de peaje, sino que funciona como un impuesto a la circulación. Explicó que el peaje directo debería aplicarse una vez finalizada una obra, con una tarifa razonable por el servicio y la existencia de un camino alternativo gratuito.

“Esto no es peaje, esto es un impuesto al tránsito”, afirmó. Y cuestionó que en la Argentina se cobre por circular en rutas existentes, financiadas también mediante impuestos, sin ofrecer alternativas para los usuarios. A su entender, ese esquema genera una doble imposición, especialmente por la existencia del impuesto a los combustibles.

El referente también rechazó el argumento de que el peaje solo afecta a quienes utilizan vehículos particulares. “Es mentira cuando dicen que el peaje lo paga el que usa el camino, no, lo paga toda la comunidad”, sostuvo. Como ejemplo, explicó que el costo se incorpora al precio de los pasajes de micro y al transporte de mercaderías, por lo que termina impactando en los consumidores y las economías regionales.

Además, advirtió que los aumentos se producen sin una contraprestación proporcional en infraestructura. “Con estos incrementos permanentes que se vienen dando desde que se aplicó en los 90, encima para no hacer absolutamente nada”, cuestionó.

Impuesto a los combustibles y autopistas urbanas: el destino de los fondos en discusión

Uno de los principales reclamos de Lasca apunta al destino de la recaudación del impuesto a los combustibles. Según indicó, ese tributo genera alrededor de 3.500 millones de dólares anuales, recursos que, a su criterio, podrían financiar obras viales de gran escala.

“Se podrían hacer 2.000 kilómetros de autovías todos los años, libre de peaje”, aseguró. Para el dirigente, esa inversión permitiría generar empleo, reducir los costos logísticos, mejorar la competitividad de las economías regionales, impulsar el turismo y disminuir los accidentes de tránsito.

También cuestionó el traspaso de rutas nacionales a las provincias sin partidas presupuestarias suficientes para mantenerlas. “Los gobernadores son irresponsables porque les transfieren las rutas sin presupuesto”, afirmó, en referencia al proceso de descentralización de responsabilidades sobre la infraestructura vial.

Por último, apuntó contra el esquema tarifario de las autopistas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que los aumentos vinculados al costo de vida más un adicional del 2% tienen carácter acumulativo y cuestionó el destino de lo recaudado.

Según explicó, solamente el 40% de esos ingresos se destina al funcionamiento de las autopistas, mientras que el resto financia obras públicas de la Ciudad. “¿Qué tengo que ver yo, qué pago el mantenimiento de una autopista para que el señor Jorge Macri haga una plaza en la ciudad?”, planteó.