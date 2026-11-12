A cuanto llegarán las jubilaciones tras el dato de inflación del 2,2% de octubre

El dato de inflación de octubre no sólo marcó una nueva aceleración de los precios, sino que también definió cuánto aumentarán en diciembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Con un IPC del 2,2%, los haberes previsionales volverán a ajustarse en esa proporción el próximo mes, mientras que para los trabajadores asalariados el efecto será diferente, ya que sus ingresos no cuentan con una actualización automática.

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y acumuló 26,3% en el año, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que los precios aumentaron 2,2% durante octubre, frente al 1,9% de septiembre. Así, la inflación acumuló un 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y un 33,1% interanual.

Desde 2024, las jubilaciones y otras prestaciones sociales se actualizan todos los meses siguiendo la inflación, aunque con un rezago de dos meses. Es decir, el índice correspondiente a octubre se trasladará a los pagos de diciembre.

Además, durante el mes de diciembre, los jubilados y pensionados de la ANSES recibirán una suma reforzada en sus haberes gracias al pago del medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno mantiene para los ingresos mínimos.

Desde 2024, las jubilaciones y otras prestaciones sociales se actualizan todos los meses siguiendo la inflación.

Cuánto aumentarán las jubilaciones en diciembre

Durante noviembre, la jubilación mínima se encuentra en $444.158,46 sin bono, mientras que el haber máximo alcanza los $2.988.765,82. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en tanto, es de $355.326,77, también sin bono.

Si sobre esos montos se aplica el 2,2% en base a la inflación informada para octubre, en diciembre los valores quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

Jubilación mínima: pasaría de $444.158,46 a $453.929,94 sin bono ni aguinaldo.

Jubilación máxima: subiría de $2.988.765,82 a aproximadamente $3.054.518,66.

PUAM: avanzaría desde $355.326,77 hasta cerca de $363.143,95 sin bono ni aguinaldo.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: rondarían los $387.750,96 con bono pero sin aguinaldo.

Los números son cálculos realizados a partir del IPC conocido este jueves y quedarán sujetos a la resolución mediante la cual ANSES oficialice los importes de septiembre.

A diferencia del haber, el bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos no se actualiza automáticamente por inflación. Para noviembre, el Gobierno volvió a fijarlo en un máximo de $70.000, mediante el Decreto 686/2026.

Por ese motivo, todavía resta conocer si el Ejecutivo volverá a otorgarlo en diciembre y por qué monto. Si se mantuviera nuevamente en $70.000, un jubilado que percibe la mínima cobraría alrededor de $523.929,94 entre haber y refuerzo sin contar el aguinaldo.

El bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos no se actualiza automáticamente por inflación.

Aguinaldo diciembre 2026: cuánto cobran los jubilados con bono y aumento

El aguinaldo se liquida automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida en el semestre, y se abona dos veces al año: en junio y en diciembre.

Estos pagos se realizan en una sola fecha, de acuerdo con el calendario de pagos que establece la ANSES, y según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Así, los valores a cobrar de un jubilado sumando el bono y el aguinaldo serían los siguientes:

Jubilación mínima:

$453.929,94 + $70.000 (bono) + $226.964,97 (aguinaldo) = $750.894,91

Jubilación máxima:

$3.054.518,66 + $1.527.259,33 (aguinaldo) = $4.581.177,99

(No recibe bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$363.143,95 + $70.000 (bono) + $181.571,97 (aguinaldo) = $614.715,92

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez:

$317.750,96 + $70.000 (bono) + $193.875,48 (aguinaldo) = $581.626,44

Para quienes superen el haber mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $523.929,94.

El aguinaldo se liquida junto al haber mensual, y su fecha depende de la terminación del DNI. ANSES agrupa los pagos en semanas, y suele pagar durante la segunda, tercera o cuarta semana de junio. La fecha exacta puede consultarse en el sitio oficial del organismo: www.anses.gob.ar. Además, el medio aguinaldo representa el 50% del haber más alto percibido entre julio y diciembre.

FN