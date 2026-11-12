ANSES confirmó que se podrá recuperar la Clave de Seguridad Social con validación biométrica

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que los usuarios de la plataforma Mi ANSES podrán crear o recuperar su Clave de Seguridad Social mediante un proceso de validación biométrica. Para completar el trámite, deberán verificar su identidad con el escaneo del DNI y un reconocimiento facial.

El objetivo de esta nueva modalidad es evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad de los beneficiarios. Gracias a ella, el organismo podrá confirmar que la persona es titular del CUIL declarado al entrecruzar información biométrica con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

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Qué es la Clave de Seguridad Social de ANSES

La Clave de Seguridad Social permite a los titulares de ANSES realizar trámites y consultas de manera rápida y segura a través de Mi ANSES y la Atención Virtual, sin necesidad de concurrir a una oficina. La clave pertenece al nivel 2, pero en caso de querer aumentarla al nivel 3, que les permitirá el acceso de aplicaciones corporativas, deberán gestionarlo de manera presencial y sin turno en las oficinas del organismo.

La Clave de Seguridad Social permite realizar distintos trámites de ANSES de forma virtual. | Crédito: CeDoc

Con esta contraseña, los beneficiarios tendrán la posibilidad de consultar su jubilación o pensión, revisar su Historia Laboral, la fecha y lugar de cobro, obtener el PIN para la Tarjeta SUBE y consultar el estado de sus expedientes, entre otras gestiones.

Cómo recuperar la Clave de Seguridad Social con validación biométrica

Para poder generar o recuperar la Clave de Seguridad Social con la nueva modalidad, los usuarios deberán ingresar a la aplicación móvil de Mi ANSES y seleccionar el apartado “Crear Clave”. Allí, tendrán que ingresar el CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión de sus DNI.

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Una vez realizado el escaneo, los titulares deberán realizar el reconocimiento facial con la cámara del celular. Finalmente, los usuarios podrán crear o rehacer la clave, que debe incluir letras, números y, como mínimo, una mayúscula. La contraseña debe contener entre 8 y 15 caracteres.

JSM