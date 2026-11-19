La inteligencia artificial volvió a desafiar los pronósticos más pesimistas de Wall Street. En medio de las advertencias sobre una posible burbuja tecnológica y de las fuertes correcciones que atravesaron las acciones vinculadas con el sector durante las últimas semanas, Anthropic debutó este jueves en el Nasdaq con una suba inicial del 34%. La reacción de los inversores marcó un nuevo hito para la industria y volvió a poner en discusión hasta dónde puede llegar la valorización de las empresas que desarrollan esta tecnología.

Cómo invertir desde Argentina en los cedears de Anthropic

Las acciones de la compañía creadora de Claude comenzaron a negociarse a US$ 111,50, frente a los US$83 establecidos en su oferta pública inicial (OPV). Durante los primeros minutos llegaron a tocar los US$115,10, aunque posteriormente retrocedieron y llegaron a perforar los US$100, con un mínimo intradiario cercano a los US$95. Aun con esa corrección respecto de los máximos, los papeles continuaban por encima del precio de colocación.

La operación fue histórica por su dimensión. Anthropic consiguió recaudar US$ 81.300 millones en su salida a bolsa, luego de ampliar la cantidad de acciones ofrecidas ante la fuerte demanda. El precio definitivo de US$83 también quedó por encima del rango inicial previsto, de entre US$70 y US$78. De esta manera, superó el récord que había establecido SpaceX y se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia.

Si se contempla además una colocación privada de acciones por otros US$ 26.000 millones, el financiamiento total de la operación supera los US$ 107.000 millones. La reacción inicial llevó la valuación de Anthropic a cerca de US$2 billones, de acuerdo con Reuters, aunque los cálculos varían según la cantidad de acciones potenciales que se incorporen al análisis.

Para dimensionar el movimiento, el analista financiero Gastón Lentini señaló para PERFIL: "Anthropic finalmente salió a la bolsa y recibió al inicio del día mucha más demanda de la esperada, llegando a tocar los US$115 por acción. Actualmente está cerca de US$95 y, si bien tuvo una fuerte baja desde máximos, debemos comprender que muchos de los que tenían acciones como empleados y fundadores pueden vender esas acciones, volviéndose millonarios al instante".

En la misma línea, Milo Farro, integrante del equipo de Research de Rava Bursátil, elaboró un análisis especialmente para PERFIL y remarcó que el precio de la OPV se ubicó por encima de las previsiones que manejaba el consenso del mercado.

"El precio de la IPO de Anthropic fue de US$ 83 por acción, por encima del rango de entre US$ 70 y US$ 78 que esperaba el consenso. La primera operación fue en US$111,50, un 34% por encima del precio de salida", explicó.

El analista estimó que ese valor resulta consistente con una capitalización cercana a los US$1,8 billones si se contempla el efecto potencial de las opciones y los instrumentos convertibles. Según su cálculo, solamente siete empresas tienen un valor de mercado superior al de Anthropic.

Sin embargo, Farro advirtió que será importante observar la evolución de los papeles durante las próximas ruedas. "La valuación inicial es exigente, aunque con un retorno del optimismo al mercado el múltiplo podría ser aún más alto", planteó.

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, consideró que la reacción inicial de Anthropic se parece a lo que ocurrió meses atrás con SpaceX, cuando la expectativa por el debut de una compañía reconocida generó una fuerte concentración de órdenes de compra.

"La suba de Anthropic en sus primeras ruedas confirma que había una enorme expectativa por su llegada a Wall Street. En esta línea, causó algo parecido a lo que vimos hace unos meses con SpaceX. Cuando una compañía tan conocida empieza a cotizar, hay muchísima expectativa y un fuerte interés por participar que lleva a que los inversores quieran entrar al mismo tiempo. Puede impulsar muy rápido el precio, pero también conlleva correcciones importantes", explicó.

Anthropic | Crédito: AFP

La apuesta por la IA desafía el fantasma de la burbuja

El debut de Anthropic adquiere especial relevancia por el momento en el que se produce. Durante las últimas semanas, las compañías tecnológicas atravesaron fuertes correcciones bursátiles ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones multimillonarias en inteligencia artificial, la financiación de los centros de datos y la posibilidad de que las valuaciones de mercado se hubieran adelantado demasiado a los resultados concretos del negocio.

Sin embargo, para Lentini, el desempeño de Anthropic y los resultados de otras compañías vinculadas con la industria obligan a reconsiderar los pronósticos más pesimistas. "Quedan atrás las ideas de la burbuja de la IA, ya que encontramos empresas que siguen generando ganancias récord como Micron o Nvidia", sostuvo el especialista.

La lectura se apoya en los resultados que vienen presentando algunos de los principales jugadores del sector. Nvidia registró ingresos por US$ 115.800 millones durante su tercer trimestre fiscal de 2027, un crecimiento interanual del 103%. Su división de centros de datos facturó US$107.600 millones, con una expansión del 110%.

Micron, por su parte, cerró su ejercicio fiscal 2026 con ingresos récord por US$ 133.188 millones, frente a los US$37.378 millones del período anterior. La fabricante de memorias también se benefició de la demanda de componentes utilizados en centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

Para Lentini, estos números muestran que detrás del entusiasmo bursátil existen negocios concretos y compañías que ya están generando resultados extraordinarios. No obstante, el especialista advirtió que las recientes bajas no pueden interpretarse exclusivamente como un cuestionamiento al potencial de la tecnología. "Lo que vimos en los últimos diez días, de bajas pronunciadas, parece responder al riesgo percibido por los inversores", explicó.

El salto de Anthropic no alcanza para dar por terminada la discusión sobre una eventual burbuja. Sí demuestra que todavía existe un volumen considerable de capital dispuesto a respaldar a los principales desarrolladores de modelos de IA, incluso después de las fuertes correcciones que atravesaron los activos vinculados con la industria.

Mercados Wall Street

Google y Nvidia también quedan expuestas a la evolución de Anthropic

La importancia del debut excede la cotización de una sola compañía. Anthropic mantiene vínculos financieros y comerciales con algunos de los principales gigantes tecnológicos, que también pueden verse beneficiados por el crecimiento de la empresa o afectados por una eventual corrección de sus expectativas.

Google y Nvidia participaron, junto con AMD, Broadcom, Micron, Microsoft y TSMC, de una colocación privada de US$ 26.000 millones realizada en simultáneo con la salida a bolsa. La operación refuerza la exposición financiera de estos grupos al desempeño de la compañía creadora de Claude.

La relación también tiene una dimensión comercial. Anthropic necesita capacidad de procesamiento, chips y servicios de infraestructura para desarrollar y ejecutar sus modelos, mientras que los gigantes tecnológicos encuentran en la compañía un cliente de enorme escala para sus productos y servicios.

Para Farro, esta interdependencia vuelve particularmente relevante el comportamiento de Anthropic durante las próximas ruedas. El analista de Rava Bursátil señaló que la participación de Google y Nvidia en el patrimonio de la compañía hace que su desempeño bursátil pueda terminar incidiendo en las cotizaciones de las firmas vinculadas.

Jensen Huang, ex CEO de Nvidia | Crédito: AFP

Nvidia, los resultados récord y la salida de Jensen Huang

La situación de Nvidia se convirtió en otro de los principales focos de atención de Wall Street. La empresa, que ocupa un lugar central en el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial, atraviesa una transición inesperada luego de la salida de su histórico CEO y cofundador, Jensen Huang.

La compañía informó el 12 de noviembre que Huang había renunciado a la presidencia, la dirección ejecutiva y su lugar en el directorio, con efecto inmediato. El directorio designó a su directora financiera, Colette Kress, como CEO interina mientras inicia la búsqueda de un sucesor permanente.

La salida generó incertidumbre sobre el futuro de una empresa que durante más de tres décadas estuvo fuertemente identificada con su fundador. También abrió interrogantes sobre la continuidad de las relaciones estratégicas y los acuerdos comerciales que Nvidia mantiene con otras grandes compañías del sector.

Lentini incluyó este episodio entre los factores que ayudan a explicar las fuertes bajas que atravesaron las tecnológicas durante las últimas jornadas. Su lectura es que los inversores comenzaron a incorporar un mayor riesgo asociado a la continuidad de los acuerdos y a la conducción de las compañías que sostienen el negocio global de la IA.

El especialista advirtió que algunos contratos y compromisos podrían quedar sujetos a revisiones o perder fuerza si se modifican las condiciones que los originaron. Sin embargo, hasta el momento Nvidia no informó cancelaciones generalizadas de acuerdos comerciales y aseguró que sus operaciones y su hoja de ruta tecnológica continúan.

El contexto resulta particularmente llamativo porque los resultados de la empresa siguen mostrando cifras extraordinarias. Nvidia informó ingresos por US$ 115.800 millones durante su tercer trimestre fiscal de 2027, un crecimiento interanual del 103%. Su división de centros de datos, que concentra buena parte del negocio vinculado con la IA, facturó US$107.600 millones, un incremento del 110%.

FN