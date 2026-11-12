ARBA: vence el plazo para pagar deudas con hasta 40% de descuento, cuáles son los planes y las fechas límite

Los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires que mantienen deudas impositivas tienen hasta este viernes 13 de noviembre de 2026 para acceder a los mayores descuentos del plan especial de pagos de ARBA. El organismo bonaerense recordó que mañana finaliza la primera etapa del programa, que ofrece bonificaciones de hasta el 40% para quienes regularicen sus obligaciones tributarias.

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La iniciativa de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) contempla distintas alternativas de cancelación, tanto al contado como en cuotas, con un esquema de beneficios que se reduce progresivamente a medida que se acerca el cierre del año.

Quienes adhieran hasta el viernes podrán obtener una bonificación del 40% por pago al contado, del 20% si eligen cancelar en tres cuotas y del 15% si optan por seis cuotas. A partir del sábado 14 de noviembre comenzará una nueva etapa, con descuentos menores.

El régimen permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre y está dirigido a contribuyentes con obligaciones pendientes correspondientes a impuestos provinciales, entre ellos Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la iniciativa busca sanear deudas antes de fin de año- "Queremos que quienes tienen deudas aprovechen esta oportunidad para ponerse al día. El plan está diseñado para que los mayores descuentos se concentren en las primeras semanas y se reduzcan progresivamente. Por eso es importante no dejar pasar esta primera etapa", señaló Girard.

ARBA: cuánto descuento se puede obtener hasta el 13 de noviembre

La primera etapa del régimen comenzó el 26 de octubre y finalizará este viernes 13 de noviembre.

Durante este período, los contribuyentes que regularicen sus deudas podrán elegir entre tres modalidades con bonificaciones especiales:

•Pago al contado: descuento del 40%. •Plan de tres cuotas: descuento del 20%. •Plan de seis cuotas: descuento del 15%.

El organismo aclaró que las reducciones previstas no podrán superar el monto del capital adeudado. Esto significa que los beneficios no implican una quita del capital original de la deuda, sino que se aplican dentro de los límites establecidos para cada obligación.

Por eso, antes de adherirse, los contribuyentes deberán consultar la liquidación correspondiente para conocer el monto final que tendrán que pagar según la modalidad elegida.

Calendario completo de ARBA: fechas límite y descuentos hasta diciembre

El plan especial contempla cuatro etapas. A medida que transcurren las semanas, las bonificaciones disminuyen, por lo que la fecha de adhesión es determinante para acceder a los mayores beneficios.

Primera etapa: hasta el viernes 13 de noviembre

Es la última oportunidad para obtener las bonificaciones máximas del programa: 40% al contado, 20% en tres cuotas y 15% en seis cuotas.

Segunda etapa: del 14 al 27 de noviembre

A partir del sábado, los descuentos se reducirán a:

•35% para pago al contado. •15% para cancelación en tres cuotas. •10% para cancelación en seis cuotas.

Tercera etapa: del 28 de noviembre al 11 de diciembre

Las bonificaciones volverán a disminuir:

•30% para pago al contado. •10% para cancelación en tres cuotas. •5% para cancelación en seis cuotas.

Cuarta etapa: del 12 al 31 de diciembre

En el último tramo del programa, ARBA mantendrá una bonificación del 30% exclusivamente para quienes cancelen sus obligaciones al contado.

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Las opciones de financiación en cuotas continuarán sujetas a las condiciones del régimen correspondiente, pero ya no tendrán los mismos descuentos especiales de las etapas anteriores.

De esta manera, quienes dejen pasar el vencimiento del 13 de noviembre perderán la posibilidad de acceder a la bonificación máxima del 40%.

Qué impuestos y deudas se pueden incluir en el plan de pagos de ARBA

El régimen alcanza a distintos tributos que administra la provincia de Buenos Aires.

Entre los impuestos incluidos se encuentran Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El programa permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso cuando las deudas se encuentren en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.

También pueden incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, aunque existe una excepción importante: las deudas del Impuesto de Sellos vencidas durante este año no están comprendidas en el beneficio.

Pago de impuestos de ARBA

Además, el régimen contempla saldos pendientes provenientes de planes de pago que hayan caducado hasta el 31 de diciembre de 2025.

De esta forma, la posibilidad de regularización no se limita a quienes registran atrasos recientes, sino que también abarca determinadas deudas de períodos anteriores y obligaciones que ya avanzaron hacia instancias de reclamo.

¿Se pueden pagar las deudas de ARBA en más de seis cuotas?

Los contribuyentes que no puedan cancelar sus obligaciones al contado o en los plazos más cortos disponen de alternativas de financiación más extensas.

ARBA informó que sus planes habituales permiten regularizar deudas hasta en 60 cuotas, según el tipo de impuesto, la situación de la obligación y las condiciones aplicables.

Estas alternativas pueden resultar especialmente relevantes para quienes acumulan deudas elevadas y necesitan distribuir los pagos durante un período mayor.

Sin embargo, los beneficios y las condiciones financieras varían según el plan elegido. Por eso, la cantidad de cuotas y el monto final deberán verificarse al momento de realizar la adhesión.

Cómo adherirse al plan de pagos de ARBA paso a paso

El trámite se realiza de manera digital, sin necesidad de asistir presencialmente a una oficina del organismo.

Para consultar la deuda y acceder a las opciones de regularización, los contribuyentes deben:

1.Ingresar al sitio oficial de ARBA: https://www.arba.gov.ar/nuevoplandepagos/. 2.Seleccionar el impuesto que desean regularizar. 3.Consultar las obligaciones pendientes y verificar cuáles están comprendidas en el régimen. 4.Elegir la modalidad de cancelación disponible: pago al contado o financiación en cuotas. 5.Revisar el monto y las condiciones del plan y completar la adhesión por internet.

La plataforma permite conocer las alternativas correspondientes a cada contribuyente y formalizar el plan de acuerdo con su situación tributaria.

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