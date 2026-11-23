La carga tributaria que recae sobre los alimentos y las bebidas sin alcohol es menor en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que en el promedio de otras 33 localidades del país. Así lo determinó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó qué proporción del precio final de estos productos corresponde a impuestos y cómo varía su incidencia según la jurisdicción y el tamaño del establecimiento comercial.

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El relevamiento, elaborado sobre la base de la estructura tributaria de 2025, identificó que la principal diferencia está vinculada con la cantidad de niveles de gobierno que intervienen en la recaudación. Mientras que en las provincias se acumulan tributos nacionales, provinciales y municipales, en la Ciudad de Buenos Aires participan únicamente el gobierno nacional y el porteño.

En las provincias se acumulan tributos nacionales, provinciales y municipales, en la Ciudad de Buenos Aires participan únicamente el gobierno nacional y el porteño.

El estudio tomó como referencia un alimento y una bebida sin alcohol, comercializados tanto en pequeños comercios como en grandes establecimientos. Además, contempló la carga tributaria acumulada durante las distintas etapas de producción y comercialización, desde la industria hasta el punto de venta.

Cuánto representan los impuestos en el precio de los alimentos

Uno de los principales resultados del informe muestra que, para un alimento vendido en un comercio pequeño, los impuestos representan el 39,8% del precio final en CABA. En el promedio de las otras 33 ciudades relevadas, en cambio, la proporción asciende al 42,2%. Esto implica una diferencia de 2,4 puntos porcentuales.

Una de las explicaciones se encuentra en las tasas municipales sobre las ventas, que representan en promedio el 1,5% del precio final en las localidades del interior analizadas, mientras que en la Ciudad su incidencia es nula.

La brecha también se observa en los alimentos comercializados en grandes establecimientos. En este segmento, la carga tributaria alcanza el 41,5% del precio final en CABA, frente al 43,1% registrado en el promedio de las otras localidades.

En este caso, las tasas municipales explican el 2,3% del precio final en las ciudades relevadas del interior. Sin embargo, la diferencia entre ambas jurisdicciones se reduce por la mayor incidencia del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires: representa el 8,5% del precio, frente al 7,8% del promedio de las otras 33 localidades.

La carga tributaria en CABA es menor que en el resto del país | Crédito: IARAF

Bebidas sin alcohol: hasta el 43,7% del precio son impuestos

La comparación también muestra diferencias cuando se analizan las bebidas sin alcohol. Para los productos vendidos en pequeños comercios, la carga tributaria representa el 40% del precio final en CABA, mientras que en el promedio del resto de las ciudades llega al 42,7%. La distancia entre ambos valores es de 2,7 puntos porcentuales.

En este segmento, las tasas municipales explican el 1,4% del precio final en las localidades del interior.

En los grandes establecimientos, por su parte, los impuestos representan el 41,5% del precio de las bebidas en la Ciudad de Buenos Aires. En las otras 33 ciudades, el porcentaje alcanza el 43,7%, lo que marca una diferencia de 2,2 puntos porcentuales. En este caso, las tasas municipales representan el 2,2% del valor final.

Por qué la carga tributaria es diferente entre CABA y el interior

Para explicar las diferencias, el IARAF puso el foco en la estructura impositiva de cada jurisdicción y en la cantidad de niveles de gobierno que participan en la recaudación.

Entre los tributos contemplados en el análisis se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, los impuestos internos y las tasas municipales.

De acuerdo con el organismo, los impuestos nacionales tienen la misma incidencia en ambas jurisdicciones. Por lo tanto, la brecha se concentra principalmente en los componentes provinciales y municipales que se incorporan a lo largo de la cadena productiva y comercial.

Para realizar la comparación, el informe utilizó un promedio simple de 33 localidades distribuidas en las 23 provincias argentinas. Entre ellas se encuentran Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, Bariloche, Neuquén, Salta, Posadas, Resistencia, Corrientes, San Juan y San Luis. También se incluyeron municipios bonaerenses como La Matanza, Lanús y Quilmes.

El trabajo sostiene que, cuando un producto se fabrica y comercializa dentro de una misma región, las diferencias en la carga tributaria indirecta pueden trasladarse al consumidor. Es decir, ante un mismo precio antes de impuestos, el valor final será mayor en aquellas jurisdicciones donde el peso de los tributos sea más elevado.

No obstante, el IARAF aclara que el relevamiento busca aislar exclusivamente el efecto de la carga tributaria y no contempla otras variables que también inciden en los precios, como los costos de producción, transporte, distribución y comercialización.

En ese sentido, el informe plantea que una menor cuña tributaria implica una penalización menor al consumo. Por el contrario, la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales puede incrementar el costo final de productos básicos en distintas ciudades del país.

FN