En medio de una creciente tensión cambiaria y financiera, Luis Caputo multiplicó sus apariciones públicas en la última semana para intentar llevar tranquilidad a los mercados y defender la continuidad del programa económico. En un contexto de dólar por encima de los $1.600 y el riesgo país superando los 1.000 puntos, el ministro de Economía insistió en que no existen motivos para anticipar una crisis, atribuyó la suba del riesgo país al temor a un cambio de Gobierno y aseguró que la Argentina cuenta con los recursos necesarios para afrontar sus compromisos financieros. Sin embargo, sus explicaciones no lograron evitar que el dólar atravesara nuevas jornadas de volatilidad.

El dólar presiona sobre las tasas y obstaculiza la actividad productiva

Una de sus apariciones más importantes tuvo lugar el 16 de noviembre, durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Allí, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que la economía crecerá menos de lo que esperaba inicialmente el Gobierno, aunque justificó el resultado por la prolongación de los shocks externos, la guerra y el aumento de las tasas de interés internacionales.

Al referirse al deterioro de los indicadores financieros, Caputo buscó correr el foco de los fundamentos económicos y apuntó contra la incertidumbre política. "El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", sostuvo. Según su interpretación, el temor a un eventual regreso del kirchnerismo está afectando las decisiones de inversión y encareciendo el financiamiento para las empresas.

Eduardo Feinmann y Luis Caputo | Crédito: Captura Web

En esa línea, mencionó que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tenía $100.000 millones en créditos aprobados para empresas que no se tomaban por temor a un cambio de rumbo político.

El ministro también intentó transmitir previsibilidad sobre el escenario del próximo año. "Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas", afirmó. Para respaldar esa proyección, enumeró el superávit fiscal, el equilibrio monetario, un programa financiero cerrado y un mercado cambiario que, según anticipó, sería más robusto.

Incluso relativizó el aumento del riesgo país, que había pasado de la zona de los 400 a más de 900 puntos básicos, al destacar que durante ese período el dólar no había experimentado un salto equivalente y el Banco Central había continuado comprando divisas. "Eso te muestra la robustez del programa", fue uno de sus argumentos.

El swap con China, la apuesta de Caputo para despejar las dudas sobre la deuda

Nueve días después, el 25 de noviembre, el ministro volvió a intervenir públicamente, esta vez en una entrevista con el streaming Neura. En una jornada marcada por la escalada del dólar y el deterioro de los bonos argentinos, Caputo intentó llevar tranquilidad sobre los vencimientos de deuda y terminó revelando que el Gobierno le había pedido a China utilizar US$5.000 millones del swap de monedas.

"Como trabajamos con la premisa de estar equivocados, ya le pedimos a China los US$ 5.000 millones del swap que están disponibles, ya están aprobados. Lo que le estamos pidiendo directamente es: fondeémoslo, para dar la mayor certidumbre posible", explicó.

La declaración no pasó inadvertida. Se trata de un tramo del acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central y el Banco Popular de China, que forma parte del swap vigente por US$ 20.000 millones. El Gobierno busca contar con esos recursos como respaldo adicional frente a las necesidades de financiamiento de 2027, en un contexto en el que las tasas de interés y el riesgo país imposibilitan el regreso a los mercados internacionales de deuda.

Caputo intentó llevar tranquilidad sobre los vencimientos de deuda y terminó revelando que el Gobierno le había pedido a China utilizar US$5.000 millones del swap de monedas.

"Yo creo que va a haber refinanciamiento. ¿El mercado piensa que no? Bueno, nuestra tarea es darle certidumbre", agregó el ministro. Su planteo fue que, ante la posibilidad de que no consiga refinanciar todos los vencimientos, el Tesoro podría utilizar esos fondos como alternativa para garantizar los pagos.

Durante la misma entrevista, Caputo detalló cómo el Ejecutivo prevé afrontar los compromisos con bonistas de enero de 2027, que rondan los US$ 4.370 millones. Según explicó, ingresarían unos US$ 1.200 millones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales, US$ 1.000 millones de financiamiento garantizado por CAF y Fonplata y otros US$ 300 millones provenientes de la venta de AySA.

A esos recursos se sumarían US$ 1.800 millones que el Tesoro le compraría al Banco Central con pesos provenientes del superávit primario. De esa manera, el ministro aseguró que el programa financiero para el primer vencimiento del año próximo estaba cubierto.

"No creo que el mercado dude de ningún pago, ni del de enero ni del de julio", afirmó. Sin embargo, la propia decisión de solicitar a China el fondeo de los US$5.000 millones del swap mostró que el equipo económico buscaba construir un respaldo adicional para convencer a los inversores de que podrá afrontar los compromisos de los próximos años.

La tensión cambiaria continuó pese a los mensajes del ministro

Las declaraciones de Caputo buscaron despejar las dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno y transmitir que el programa económico no necesita modificaciones. Sin embargo, durante noviembre los mercados volvieron a mostrar señales de desconfianza.

El dólar mayorista encadenó siete ruedas consecutivas de subas y superó los $1.600, mientras que el riesgo país llegó a tocar los 1.138 puntos básicos, su nivel más alto en 15 meses. El deterioro de los bonos soberanos y la dificultad para recuperar el acceso al financiamiento internacional volvieron a poner en discusión el programa financiero del próximo año.

Intervención en el mercado: más herramientas para contener al dólar

En paralelo, el equipo económico también intensificó las intervenciones en los mercados financieros para contener la presión cambiaria. Frente a la mayor demanda de cobertura y la escalada de las cotizaciones, el Gobierno recurrió a operaciones con bonos, instrumentos dollar linked y contratos de futuros, en una estrategia que buscó moderar el avance de los dólares financieros sin desprenderse directamente de reservas internacionales.

Una de las señales más claras se observó durante esta semana. El miércoles 25, el dólar mayorista superó los $1.600 y alcanzó un nuevo máximo nominal, mientras que el contado con liquidación llegó a ubicarse cerca de los $1.800. Sin embargo, los dólares financieros registraron una caída sobre el cierre, en una jornada en la que se operó un volumen récord de bonos AL30.

Según estimaciones de EconView, se negociaron unos US$ 436 millones a través de ese título entre las operaciones de MEP y contado con liquidación, por encima del récord previo de octubre de 2025. El movimiento alimentó las sospechas de intervención oficial para contener las cotizaciones financieras.

El dólar se mantiene en niveles elevados

En paralelo, el Gobierno también amplió las herramientas disponibles para el Banco Central para intervenir en los mercados de cobertura cambiaria. El 26 de noviembre, mediante la Resolución Conjunta 67/2026, el Ministerio de Economía oficializó un nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el BCRA, que permitió a la autoridad monetaria reemplazar títulos públicos en pesos con vencimientos en noviembre y diciembre de 2026 por nuevos instrumentos con vencimientos en 2027.

Entre los activos que recibió el Banco Central se encuentran dos letras vinculadas al dólar (LELINK), por hasta US$ 3.000 millones de valor nominal en conjunto, y un bono capitalizable en pesos por hasta $16 billones.

La operación le permite al BCRA contar con más instrumentos para ofrecer cobertura cambiaria a los inversores y eventualmente intervenir en el mercado secundario mediante su venta, sin necesidad de desprenderse directamente de dólares de las reservas. Se trata de una estrategia que el equipo económico ya había utilizado en septiembre, cuando realizó un canje similar por hasta US$ 2.000 millones en letras atadas al dólar.

La intervención también se hizo visible en el mercado de futuros. De acuerdo con estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), el interés abierto en contratos de dólar aumentó cerca de US$ 2.000 millones durante noviembre. El miércoles 26 registró un salto de US$ 405 millones en una sola rueda y alcanzó los US$ 5.306 millones, el mayor incremento diario en más de un año. Los analistas atribuyeron parte de ese movimiento a una mayor participación oficial para ofrecer cobertura y ponerle un techo a las expectativas de devaluación.

En el segmento de bonos dollar linked, PPI estimó que el Banco Central ya había vendido alrededor de US$ 920 millones de la letra D15E7 al 18 de noviembre. Al proyectar los volúmenes operados durante las ruedas posteriores, esa cifra podría trepar hasta los US$ 1.580 millones.

El costo de esta estrategia es que la prioridad por contener las cotizaciones financieras coincidió con una desaceleración de la acumulación de reservas. El BCRA acumuló cuatro jornadas consecutivas sin comprar divisas en el mercado oficial, mientras que las adquisiciones de noviembre se mantuvieron en apenas US$ 344 millones, muy por debajo del ritmo registrado en octubre.

Este viernes 27 se observó una corrección parcial de las cotizaciones: el contado con liquidación cayó más de 1% . El tipo de cambio oficial interrumpió su racha de siete subas consecutivas y se mantuvo en la zona de los $1.625, mientras que el mayorista cerró en $1605. La brecha entre estas dos cotizaciones alcanzó el 11%.

Las dudas sobre el oro del Banco Central

En medio de sus intentos por llevar calma, la entrevista que Caputo había mantenido con Feinmann el 16 de noviembre también dejó otro episodio incómodo para el ministro, las preguntas sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central.

Consultado sobre dónde se encontraba el metal trasladado al exterior durante 2024, Caputo reconoció que no conocía en detalle las operaciones realizadas por Santiago Bausili, titular de la autoridad monetaria. "Yo ni hablo con Bausili del tema oro. Ni la más remota idea de lo que hace", respondió.

Ante la insistencia del periodista, mencionó Basilea, Suiza, como destino del metal, aunque aclaró que esa información provenía de las explicaciones que había dado el presidente del BCRA.

Banco Central

Diez días después, el jueves 26 de noviembre, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría un informe sobre las operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior y confirmó que el Banco Central había enviado 1.000 lingotes al Banco de Inglaterra, en Londres, entre junio y agosto de 2024.

De acuerdo con el organismo de control, los envíos se realizaron en cuatro operaciones de 250 barras cada una. Además, se refundieron 115 lingotes bajo estándares internacionales de "buena entrega".

La auditoría también identificó tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy sin documentación respaldatoria suficiente sobre las condiciones, autorizaciones, contrapartes y rendimientos de las operaciones. Entre otros puntos, cuestionó la falta de una evaluación integral de los riesgos jurídicos, operativos y patrimoniales.

Uno de los aspectos más relevantes fue que el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a contar con un derecho de crédito sobre cuentas de "oro no asignado". Frente a ese escenario, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, pidió que el Banco Central disponga la repatriación del metal a las bóvedas de la entidad.

FN