(Berlín) Durante años, Estados Unidos ha utilizado controles a la exportación para limitar el acceso de China a tecnologías avanzadas. China ha denunciado en repetidas ocasiones estas medidas como intentos “flagrantes” por parte de EE. UU. de reforzar su propia “hegemonía tecnológica”, argumentando que toda la estrategia va “en contra de los principios de la economía de mercado”. Sin embargo, al mismo tiempo, China ha ido desarrollando de forma constante su capacidad para tomar represalias.

China lleva mucho tiempo utilizando las medidas comerciales punitivas como arma política. Pero en los últimos años ha ido sentando las bases para una política económica más integral, en gran medida como respuesta a la presión estadounidense.

En 2019, por ejemplo, China creó su “Lista de entidades no fiables” como respuesta directa a la inclusión de Huawei en la “Lista de entidades” de Estados Unidos.

Al año siguiente, China aprobó su Ley de Control de las Exportaciones, que consolidó un régimen fragmentado de control de las exportaciones en un único marco.

En 2021, China promulgó las “normas de bloqueo”, destinadas a proteger a las entidades chinas de la aplicación extraterritorial de leyes y sanciones extranjeras. China también ha reforzado su capacidad para librar guerras comerciales, ha ampliado sus controles de exportación deproductos de doble uso” y ha creado un sistema unificado de concesión de licencias, que exige autorizaciones específicas para cada transacción, información técnica detallada y la verificación del usuario final.

Sin embargo, durante el último año, China ha llevado este esfuerzo a un nuevo nivel.

Dos reglamentos anunciados por el Consejo de Estado en abril institucionalizaron el paso de medidas ad hoc a un marco jurídico integral para contrarrestar las sanciones, la injerencia extranjera y la “jurisdicción de largo alcance“.

El Decreto 834 estableció un régimen para proteger la seguridad industrial y de la cadena de suministro, y el Decreto 835 creó una base legal para responder a la “jurisdicción extraterritorial indebida de Estados extranjeros”.

Ahora, el Ministerio de Comercio ha ampliado el alcance del régimen chino de control de las exportaciones más allá de los ámbitos militar y de doble uso. Los nuevos controles, anunciados el mes pasado, abarcan la inteligencia artificial, la maquinaria de perforación de túneles y excavación, los equipos marítimos y de dragado especializados, las tecnologías de fabricación fotovoltaica, los drones y sistemas de navegación avanzados, y la biotecnología, incluidas las terapias celulares y génicas y los procesos de modificación genética.

Prácticamente cualquier capacidad industrial que otorgue a China una ventaja competitiva está siendo redefinida como un activo de seguridad nacional y sometida a restricciones a la exportación.

Este amplio sistema de control de exportaciones se inspira, en aspectos clave, en el de Estados Unidos. Al igual que Estados Unidos utiliza su enorme mercado y su liderazgo tecnológico con fines geopolíticos, China está aprovechando su dominio en minerales críticos, insumos industriales y bienes de capital especializados. Pero hay una diferencia importante: la posición única de China en la economía mundial le permite explotar las vulnerabilidades de otros países de formas que Estados Unidos no puede.

El cuasi-monopolio de China en el procesamiento y refinado de tierras raras, junto con su dominio en otros minerales críticos, es un claro ejemplo de ello: le otorga al país una poderosa influencia sobre una amplia gama de industrias vitales de alta tecnología, entre las que se incluyen los vehículos eléctricos (VE), las turbinas eólicas, la electrónica avanzada y la fabricación de material de defensa. El control de China sobre la maquinaria industrial especializada y su papel central en las cadenas de suministro globales le proporcionan fuentes adicionales de influencia.

Todo ello constituye un potente arsenal geoeconómico para China. En abril de 2025, China detuvo la mayor parte de las exportaciones de minerales de tierras raras a EE. UU., lo que obligó a la administración de Donald Trump a dar marcha atrás en su escalada arancelaria, negociar una tregua comercial y, en general, pasar de la confrontación a la conciliación.

Pero China no reserva estas armas para EE. UU. China ha restringido las exportaciones de minerales críticos, equipos de fabricación, tuneladoras, componentes industriales, tecnologías de baterías e insumos relacionados con el litio a la India —un claro intento de impedir que la India se convierta en un centro de fabricación mundial alternativo—.

Del mismo modo, China ha impuesto restricciones a la exportación a Japón, a menudo dirigidas a empresas japonesas vinculadas a la industria de la defensa, con el fin de ejercer presión económica y socavar los esfuerzos de Japón por reforzar su ejército. China también puede utilizar esta influencia contra otras grandes economías, incluida la Unión Europea, perturbando la producción de vehículos eléctricos, los proyectos de energías renovables, la fabricación de material de defensa y las grandes inversiones en infraestructuras.

A largo plazo, el régimen de control de exportaciones de China podría resultar contraproducente, ya que acelera la carrera mundial por reducir la dependencia de su ecosistema industrial. Los gobiernos intensificarán sus esfuerzos por diversificar el suministro de minerales, desarrollar la capacidad de procesamiento nacional, subvencionar industrias estratégicas y trasladar la fabricación a países más fiables.

Pero, para entonces, es posible que ya se haya causado un daño considerable. La normalización de la coacción económica por parte tanto de China como de EE. UU. ya amenaza con fragmentar un sistema comercial basado en la interdependencia, siendo las frágiles cadenas de suministro globales la primera víctima. El resultado podría ser una economía global dividida en ecosistemas tecnológicos e industriales que compiten entre sí.

Esto supondría una pesada carga para las empresas multinacionales, que tendrían que desenvolverse entre dos sistemas normativos. Una empresa que dependa de la tecnología estadounidense pero opere en China podría verse atrapada entre requisitos de licencia contradictorios, obligaciones en materia de sanciones y restricciones para los usuarios finales. Para satisfacer tanto a EE. UU. como a China, los fabricantes podrían necesitar cadenas de suministro, plataformas tecnológicas y sistemas de cumplimiento normativos distintos. Las eficiencias que en su día hicieron atractiva la globalización se verían gravemente mermadas.

Las potencias medias y las economías en desarrollo se encuentran en una posición especialmente incómoda. No solo son vulnerables a la coacción económica por parte de EE. UU. y China, sino que corren el riesgo de convertirse en daños colaterales en las negociaciones entre las dos superpotencias. Es posible que EE. UU. y China intensifiquen su competencia geoeconómica, para luego acordar suspensiones temporales, exenciones o treguas con el fin de estabilizar su relación. Estos acuerdos podrían alterar bruscamente el acceso de las economías más pequeñas a insumos críticos o exponer a sus empresas a obligaciones contradictorias, aunque sus gobiernos tendrán poca influencia en el resultado.

La competencia entre Estados Unidos y China, que antes se centraba en la tecnología avanzada, se está ampliando y convirtiéndose en una lucha por las materias primas, la maquinaria, los procesos industriales y las cadenas de suministro de las que depende prácticamente toda economía moderna. En esa lucha, el resto del mundo puede ser quien más tenga que perder.

* Catedrático emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación Política con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch de Berlín, es autor de “ (Rowman & Littlefield, 2013).

Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.www.project-syndicate.org

Traducido por IA