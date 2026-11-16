Pañales de PAMI a domicilio: cómo es la entrega gratuita, qué empresa reparte y cuándo vence la orden médica

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó las condiciones vigentes para el acceso y la distribución domiciliaria de los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD). Según el instructivo oficial de la obra social, las personas afiliadas no necesitan presentar una receta electrónica para recibir esta prestación en sus hogares.

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La provisión estipulada por el instituto cubre módulos de 30, 60 y 90 unidades mensuales, cuya asignación varía según el nivel de incontinencia acreditado por el paciente. En aquellos cuadros clínicos en los que se requieran más de 90 unidades al mes, la solicitud pasa a una instancia de revisión y es evaluada directamente por el Nivel Central de PAMI.

| Crédito: PAMI

En relación con la frecuencia logística, la institución aclaró que las entregas se realizan de manera mensual, concretándose dentro de los 30 días corridos contados a partir de la recepción anterior. Este servicio de distribución domiciliaria funciona totalmente sin costo económico para el afiliado.

La empresa logística designada como proveedor oficial para ejecutar la distribución es Urbano Express. De acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos, el repartidor a cargo del envío acude al domicilio debidamente identificado con credencial institucional y uniforme reglamentario.

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Para facilitar la recepción de los paquetes, PAMI dispuso que cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda puede recibir el pedido. Asimismo, el organismo advirtió que ningún agente de la obra social ni empleado de la empresa distribuidora solicita datos personales al momento de la entrega, e instó a consultar los canales oficiales ante cualquier duda.

Vigencia de la Orden Médica Electrónica y plazos para su renovación

Respecto de la documentación sanitaria requerida para sostener la cobertura, PAMI remarcó los plazos de validez de la Orden Médica Electrónica (OME). Las órdenes emitidas o renovadas a partir del 1° de marzo de 2026 cuentan con una vigencia estricta de 90 días, equivalentes a tres meses calendario.

Por su parte, aquellas Órdenes Médicas Electrónicas que fueron emitidas o renovadas con anterioridad al 1° de marzo de 2026 mantienen intacta su vigencia original hasta la fecha prevista de su vencimiento. De este modo, coexisten ambos plazos administrativos según la fecha de emisión del documento digital.

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Con el objetivo de evitar demoras o cortes en el suministro mensual de los insumos, la entidad recomendó a los beneficiarios gestionar el trámite con antelación. Para continuar recibiendo los Higiénicos Absorbentes Descartables en el domicilio sin interrupciones, el afiliado debe solicitarle a su médico de cabecera una nueva Orden Médica Electrónica antes de que venza la actual.

GZ / lr