Con la compra de Día, De Narváez concreta el sueño de reflotar el negocio familiar

Francisco de Narváez lo consiguió a la tercera. Desde la venta de Casa Tía, con la que consolidó su fortuna, el empresario buscaba reconstruir el imperio que había armado su abuelo. Con la compra de la cadena Día, consiguió unificar una porción importante del mercado supermercadista y diversificar sus verticales, y apuesta a profundizar un negocio que pasa por un contexto desafiante, del que incluso las multinacionales quieren desprenderse en Argentina.

Este jueves, el Grupo De Narváez (GDN), a través de Dorinka, concretó la compra de la operación local de la española Día por USD 53,8 millones. Un monstruo de más de mil locales distribuidos por todo el país, conocido por apuntar a un segmento de clases medias y de fuerte impronta con sus productos de marca propia. De esta forma, junto con la cadena Chango Más - la operación de Walmart en el país - el hombre de negocios suma un 22% del market share de una nómina de seis jugadores con alcance nacional, indicaron fuentes del sector a PERFIL.

Une así al quinto y el sexto supermercado de la lista, recuperando el puesto que tuvo Casa Tía, el negocio familiar del que se desprendió en 1999 en un escenario distinto al actual, en el que la competencia aumentaba, con la venta de la empresa al fondo inversor Exxon. El primer intento para rearmarse fue cinco años después en 2004, cuando intentó adquirir Disco jugando solitario en la compulsa. Pero el grupo holandés Royal Ahold, terminó eligiendo a la cadena chilena Cencosud.

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En 2020 finalmente logró el primer movimiento: volvió al negocio de los centros de compra con la filial de la cadena estadounidense. Los Changomas son grandes superficies, con amplios descuentos, que apuntan a la compra familiar que busca precios más baratos. Un negocio de volumen. En 2025 intentó comprar Carrefour y presentó una oferta de USD 1.000 millones, pero la francesa se echó para atrás con la venta y decidió mantener su presencia en el país. Ahora con Día, apunta a otra vertical: formato de cercanía, precios agresivos y compra diaria de reposición. El ADN comercial de Casa Tía, que le compite al almacén y al “chino” del barrio.

Es una disputa territorial por un mercado en retracción. En los últimos años, gigantes del consumo como P&G, Makro y Burger King, partieron o están en proceso de irse de la Argentina como parte de su estrategia regional, en la que nuestro país todavía es considerado una inversión de riesgo. La caída del consumo de los últimos años no ayuda a justificar mantener sus inversiones. Pero para De Narváez, la clave del negocio pasa por abarcar los extremos. En todas las puntas hay caídas. Datos de la consultora Scentia muestran que, mientras las grandes superficies (supermercados de cadena) cayeron un 2,6% interanual en volumen durante septiembre, los autoservicios independientes retrocedieron un 3,7%.

Ante un ingreso disponible que, con el aumento de los servicios y los gastos inflexibles, cada vez se achica más, la apuesta por el comercio de cercanía donde las familias van a buscar la compra “necesaria” y no de stock, cubre lo que la cantidad no. “El año pasado mantuvimos el negocio por rentabilidad, no por volumen. Este año creemos que va a pasar lo mismo”, sintetizó el representante de otra cadena del sector, en referencia a que el momento de las fiestas es una apuesta para este rubro.

En términos políticos, el 2026 encuentra a De Narváez transitando el terreno como un aliado corporativo del programa libertario. Con verticales diversificadas en el consumo masivo, su estrategia de expansión aprovecha los incentivos de una macroeconomía que apunta a la desregulación comercial, el fin de los fideicomisos y la eliminación de los controles de precios que condicionaron la rentabilidad del retail en las gestiones anteriores.

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El exlegislador no esconde su entusiasmo. A principios de octubre, fue uno de los empresarios elegidos para integrar la comitiva de la Argentina Week en París, una gira diseñada por el Gobierno para exhibir el respaldo del establishment ante inversores europeos. Una demostración de sintonía que es coherente con su posicionamiento de cara al armado electoral de 2027: semanas después, pagó USD 25.000 para asegurarse una silla en la cena de la Fundación Faro, el think tank que funciona como usina ideológica y principal brazo recaudador de La Libertad Avanza.

En ese salón, y ante la mirada de los principales aportantes de campaña, el Presidente pidió explícitamente "quemar en la hoguera" a un grupo de periodistas. Allí estaba el exdiputado, un hombre de negocios que supo ser uno de los accionistas principales del canal América TV. Los distintos negocios de De Narváez siempre se vieron beneficiados por su pragmatismo a la hora de estructurar relaciones de poder. Supo mantener una alianza política y de extrema confianza con Mauricio Macri, una relación que se fracturó cuando las aspiraciones presidenciales de ambos colisionaron. Lejos de alejarse del lobby empresarial tras ese cortocircuito, en el ciclo político anterior operó como uno de los aportantes financieros de la campaña de Sergio Massa.

Hoy, la integración de sus operaciones y la defensa de su 22% de participación de mercado exigen el paraguas normativo y la libertad de fijación de precios que promete la gestión de Milei. Con el control estratégico de los formatos de proximidad y las grandes superficies, el alineamiento oficialista resulta un salvoconducto.