La industria textil se hunde y desafía al Gobierno por la reforma laboral, con casi 1.000 empresas menos

La industria textil argentina atraviesa una profunda crisis productiva, con una caída de la actividad del 20,8% interanual, casi seis de cada diez máquinas paralizadas y el cierre de 1.090 empresas de la cadena de valor. Frente a este escenario, la Fundación Pro Tejer reclamó medidas urgentes de política industrial para evitar que se profundice el deterioro del sector, al que considera uno de los más afectados desde el regreso de la democracia.

La industria textil perdió 28.800 empleos y cerraron 1.090 empresas durante la gestión de Milei

En medio de esta situación, la Fundación Pro Tejer presentó ProTextil 2026, un encuentro que reunió en la provincia de Buenos Aires a empresarios, trabajadores, cámaras sectoriales, sindicatos e instituciones técnicas y educativas. La apertura estuvo a cargo de Luciano Galfione, presidente de la entidad, quien expuso las principales dificultades que enfrenta la actividad.

Aunque la organización aclaró que no participa de la política partidaria, reclamó al Gobierno una serie de medidas que podrían funcionar como un salvavidas para la industria textil, ante el deterioro de la producción, el empleo y la competitividad del sector.

Industria textil | Crédito: Cedoc Perfil

La industria textil atraviesa una crisis histórica: caen la producción, el empleo y la inversión

Los datos correspondientes a agosto de 2026 muestran que la actividad textil cayó un 20,8% interanual y acumula un desplome del 33,9% respecto de 2023. Al mismo tiempo, casi seis de cada diez máquinas permanecen paralizadas y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 40,6%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, con la única excepción de la pandemia de 2020.

El deterioro también se reflejó en el mercado laboral, ya que según los datos difundidos por Pro Tejer, se perdieron 28.818 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 24%. Desde la entidad señalaron que este escenario “convierte al textil en el sector industrial más golpeado, con un tercio de toda la destrucción de empleo industrial del país”.

A su vez, cerraron 1.090 empresas de la cadena de valor, lo que representa una contracción del 17,7%. De acuerdo con la fundación, en la Argentina cierran 42 empresas por día, mientras que casi una de cada cuatro PyMEs industriales que baja sus persianas pertenece al sector textil.

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La inversión también sufrió un fuerte retroceso. Después de alcanzar un récord de u$s782 millones en importaciones de maquinaria entre 2021 y 2024, las compras de equipamiento al exterior cayeron este año a u$s45 millones, lo que representa una reducción del 72% respecto de dos años atrás.

La caída del consumo y el avance de las importaciones golpean a la industria textil

Con el agua hasta el cuello por la situación económica actual, desde Pro Tejer identificaron dos factores que profundizaron la crisis de la industria textil: la contracción del mercado interno y la apertura comercial en un escenario de tipo de cambio apreciado. En relación con 2023, señalaron que el salario privado perdió un 4% de poder adquisitivo, el público un 25% y las jubilaciones un 10%, lo que afectó la capacidad de consumo de los hogares.

El segundo factor señalado por la entidad fue el avance de los productos importados sobre el mercado local. “Mientras la producción nacional abastecía históricamente el 50% del consumo, hoy las importaciones explican más del 70%”, advirtió Galfione. Además, sostuvo que las importaciones de prendas terminadas crecieron un 46% en toneladas, con precios que consideró insólitamente bajos y que vinculó con el desmantelamiento de controles aduaneros y valores criterio.

Luciano Galfione de ProTejer | Crédito: Prensa

El titular de Pro Tejer también rechazó que la industria nacional sea la principal responsable del elevado precio de la indumentaria. “Las fábricas argentinas en su gran mayoría son eficientes; es Argentina toda la que tiene un problema de competitividad”, afirmó. Según explicó, los mayores costos se encuentran fuera de las fábricas, principalmente en la presión impositiva, la falta de infraestructura, el financiamiento, los alquileres comerciales y la intermediación.

Sin embargo, Galfione aclaró que las dificultades de la industria no pueden atribuirse exclusivamente a una gestión. “La responsabilidad no es de uno solo, cada uno se tendrá que hacer cargo de la parte que le toca”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que se trata de un problema estructural “que no lo resuelve una sola persona” y cuya solución, según advirtió, se posterga de manera recurrente.

Pro Tejer cuestionó los beneficios del RIGI y reclamó medidas para las PyMEs

Durante su exposición, Luciano Galfione cuestionó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorgue beneficios extraordinarios a los grandes capitales sin exigir proveedores locales ni valor agregado. En contrapartida, señaló que las PyMEs, que representan el 98% de las empresas y generan el 64% del empleo registrado, no cuentan con incentivos comparables y también contribuyen con sus impuestos a financiar ese costo fiscal.

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El presidente de Pro Tejer también advirtió que la crisis textil podría anticipar un deterioro más amplio de la industria argentina. Según los datos presentados, la actividad manufacturera acumula una caída del 12% respecto de 2023 y cerraron 4.466 empresas industriales, de las cuales 1.090 pertenecen al sector textil. Además, sostuvo que están en juego más de 500.000 puestos de trabajo en toda la cadena de valor.

Pese a las críticas, Galfione valoró el orden fiscal, la desaceleración de la inflación y la estabilidad económica, aunque consideró que estos avances deben complementarse con una política integral de desarrollo productivo. En ese sentido, reclamó medidas urgentes para recuperar la actividad y proteger el empleo, al advertir que “el equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”.

Pro Tejer cuestionó la reforma laboral: "No nos benefició en nada"

Con respecto a la reforma laboral, presentada por el Gobierno como una herramienta para impulsar el empleo registrado, desde Pro Tejer consideraron que su implementación quedó “extemporánea” frente a las urgencias que atraviesa la industria textil.

La entidad reconoció que existen aspectos del mercado laboral que necesitan mejoras, pero advirtió que la prioridad actual de las empresas es afrontar el pago de los salarios y evitar nuevos despidos. En ese escenario, sostuvo que los cambios en las condiciones de contratación no resuelven las dificultades económicas inmediatas de las fábricas.

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“La reforma laboral no nos benefició en nada porque lo único que hacemos es ver cómo hacemos para no fundir”, afirmó Galfione. El empresario reconoció que los cambios podrían incentivar futuras contrataciones, pero advirtió que no modifican la situación de las compañías que buscan sostener a trabajadores con hasta 30 años de antigüedad. Además, cuestionó que la reforma no haya generado una reducción de la carga impositiva para el sector.

GZ/MSS