Industria textil en crisis: la producción cayó 14% y advierten por la flexibilización de importaciones

Según el último informe del Indec, publicado en marzo, el uso de la capacidad instalada de la industria textil fue del 36,7% en enero, cuando el promedio general también sufrió una fuerte caída, pero alcanzó el 54,6%. El sector es uno de los peor posicionados, porque se ubica solamente por detrás de la industria automotriz (25,7%) y la metalmecánica (33,4%). Por eso, algunas cámaras expresaron su preocupación por la flexibilización de requisitos para la importación que fue anunciada por la Secretaría de Comercio esta semana.

Las resoluciones 154/2024 y 112/2024 liberaron la obligatoriedad de pasar por el “canal rojo” a aquellos bienes que estaban sometidos a inspecciones que, según el comunicado oficial, eran “excesivas”. Desde el Gobierno señalaron que los bienes alcanzados por las disposiciones son, entre otros, los del rubro textil y del calzado, y que el objetivo es “desburocratizar” la gestión económica.

En relación a estos anuncios la Fundación Pro Tejer emitió un comunicado en el que señaló que eliminar la obligatoriedad de que productos textiles, calzados y otros bienes con medidas antidumping pasen por el “canal rojo” de la Aduana es una medida que “va en el sentido contrario a preservar condiciones de justa competencia”.

El documento hace referencia a la posible amenaza que supone, para una producción local ya golpeada, la importación desregulada. “Gran parte de esa mercadería proviene de Asia (más del 70% de las importaciones totales) y es fabricada en países donde no se cumplen con mínimos estándares ambientales, las condiciones laborales son muy precarias y carecen de condiciones de seguridad e higiene”, señalaron.

Otro punto importante que destacaron es que “Sudamérica es blanco de productos excedentes de temporadas pasadas del Norte, por lo que muchas prendas se importan a precios rebajados y por debajo de los valores de mercado”.

En enero de 2023 el uso de la capacidad instalada de la industria era del 41%, una cifra que fue creciendo hasta llegar un pico del 64,4% en junio y que se mantuvo cercana al 60% durante los meses siguientes hasta diciembre, en donde se redujo al 39,9%. En enero de este año volvió a bajar más de 3 puntos porcentuales, solamente en un mes y, de acuerdo con un informe de Pro Tejer, fue el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años, a excepción de enero de 2019.

Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (Fita) el sector genera 640 mil puestos de empleo: más de 100 mil directos y 540 mil indirectos. Además, cuenta con 3400 establecimientos en 14 provincias del país.

“Las ventas de indumentaria bajaron el 28% en promedio durante el primer bimestre de este año en relación al mismo periodo de 2023”, le comentó a este medio Alicia Hernández, gerente general de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (Ciai). “Es preocupante porque recién estamos empezando con la temporada de invierno y cuando el poder adquisitivo de la gente se cae lo primero que se cae es la indumentaria”, agregó.

En consonancia con las estadísticas, Hernández mencionó que la baja en las ventas “se nota en la capacidad ociosa de la producción. Algunas marcas tienen talleres propios, otras tercerizan, y ya en los talleres y en las empresas se empieza a notar el impacto de la caída, porque se hizo un invierno mucho más conservador en cuanto a unidades producidas. El año pasado faltaban talleres para confeccionar”, explicó.

La Ciai nuclea a comercializadores de indumentaria que venden tanto productos nacionales como importados, por lo que, señaló su gerente, la importación no debería tener un efecto negativo en el sector, porque el 28% de caída en el consumo es generalizada. Pero, al igual que Pro Tejer, señalaron que la preocupación principal es que “puede entrar ropa usada, restos de temporada, que es mercadería a muy bajo precio”. Sin embargo, agregó también, “nosotros creemos que estamos para competir, que tiene que haber producto importado y nacional”.

Además, tampoco consideran que esto serviría para hacer el mercado más competitivo. “Creemos que tenemos que ofrecer al consumidor variedad. Lo que no creemos es que bajen los precios porque vienen productos importados, que es un poco la fantasía que está en las redes, que si viene producto importado va a ser más barato. No. No va a ser barato porque esa es otra historia, porque eso es un tema de impuestos y escalas productivas, no tiene nada que ver con el resto del mundo”, aclaró Hernández.

Con respecto a la flexibilización de requisitos, Hernández afirmó que “en principio, estamos de acuerdo”. Como ejemplo aclaró que “había una declaración jurada que se hacía para importar y en la que constaba la composición del producto. Pero para evaluar la composición tenés que mandar a un laboratorio que lo analice, cosa que no se hacía”.

Desde Pro Tejer sostienen en cambio que para hacer más eficiente el comercio exterior “no se deben eliminar controles, sino optimizarlos y mejorarlos”. Y señalaron que en este rubro “es común encontrar maniobras irregulares”, como la declaración de mercadería en posiciones arancelarias que no corresponden o la subdeclaración de valores de importación.

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado cayó 13,9% en enero respecto al mismo mes de 2023. El calzado tuvo una caída más estrepitosa, del 17,5%. Las ventas de ese producto bajaron 5,9% interanual en el mes de marzo, según los últimos datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La inflación interanual en este sector, en cambio, estuvo casi 70 puntos por debajo de la general.