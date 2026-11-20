La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana disparó el interés de los hinchas por viajar a Colombia para acompañar al equipo y seguir de cerca la definición del torneo continental. En los últimos nueve días, las búsquedas hacia Barranquilla crecieron un 800% en Despegar en comparación con el mismo período del año anterior, un salto que generó un movimiento extraordinario en las consultas por vuelos y alojamiento.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena consiguió su lugar en la definición tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná. La final se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, ante el ganador de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

"La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana muestra cómo un acontecimiento deportivo puede transformar la demanda turística en cuestión de días. Tras la confirmación del partido, en Despegar registramos un crecimiento del 800% en las búsquedas hacia Barranquilla durante los últimos 9 días, en comparación con el mismo período del año anterior", señaló Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Para quienes todavía están organizando el viaje, la plataforma ofrece paquetes que combinan pasajes aéreos y hospedaje. Las alternativas disponibles contemplan vuelos con dos escalas por tramo y hoteles de tres estrellas, con diferencias de precio según los servicios incluidos.

Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver la final

Entre las alternativas disponibles en la plataforma, los paquetes que combinan pasajes aéreos y alojamiento por tres noches parten de los $2.452.297 por persona para viajar del 19 al 23 de noviembre. La opción contempla vuelos de ida y vuelta con dos escalas en cada trayecto y hospedaje en un hotel de tres estrellas.

Una segunda alternativa cuesta $2.509.222 por persona e incluye las mismas fechas de viaje, vuelos con dos escalas por tramo y alojamiento en un hotel de tres estrellas con terraza y estacionamiento limitado.

También hay una tercera propuesta por $2.524.276 por persona, con vuelos con dos escalas de ida y vuelta y hospedaje en un establecimiento de tres estrellas que ofrece desayuno americano, gimnasio, servicio de spa, jardín, terraza y estacionamiento gratuito.

Los valores corresponden a las opciones publicadas en Despegar al momento de la consulta y están sujetos a cambios por disponibilidad, tarifas aéreas y condiciones de contratación.

La empresa también ofrece alternativas de pago en pesos y dólares, además de la posibilidad de combinar hasta tres medios de pago en una misma transacción.

Despegar

Paquetes turísticos y ahorro para los hinchas

Ante el incremento de la demanda, la compañía destacó que la contratación conjunta de vuelos, alojamiento y traslados puede simplificar la organización del viaje y reducir los costos frente a la compra individual de cada servicio.

"Para quienes planean acompañar a su equipo, los paquetes que combinan vuelo, alojamiento y traslados ofrecen una alternativa para simplificar la organización del viaje y ahorrar hasta un 30% frente a la contratación de cada servicio por separado", indicó Cristi.

La ejecutiva remarcó, además, la importancia de anticipar las reservas para acceder a una mayor variedad de vuelos y alojamientos. En eventos de alta convocatoria, la disponibilidad de plazas aéreas y habitaciones puede reducirse rápidamente y generar diferencias de precios entre las alternativas disponibles.

Para cerrar, destacó la importancia del turismo deportivo, ya que "no solo moviliza a miles de fanáticos, sino que también genera nuevas oportunidades para los destinos y para toda la cadena de valor turística".

FN