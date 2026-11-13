De cuánto es el salario de los gendarmes en noviembre: haberes mensuales, prevención barrial y recargo de servicio

El Ministerio de Seguridad Nacional fijó las escalas de remuneraciones para el personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina.

De cuánto es el salario de los camioneros en noviembre: básicos y adicionales por categoría

Según los considerandos de la disposición, la medida apunta a fijar una tabla salarial que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la tarea. El gasto que demanda el cumplimiento de esta actualización se atiende con los créditos asignados a la Jurisdicción 41 correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional.

La resolución detalla en su Anexo I tanto el haber mensual básico como los importes del suplemento particular por Funciones de Prevención Barrial y la compensación por Recargo de Servicio. Asimismo, el Anexo IV determina el complemento por responsabilidad jerárquica asignado a la conducción superior de la fuerza.

Haberes mensuales por categoría vigentes desde noviembre

Los montos correspondientes al haber mensual del personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina que rigen desde el 1° de noviembre de 2026 comprenden las siguientes categorías:

- Oficiales Superiores Comandante General: $3.430.207,00 Comandante Mayor: $3.122.671,20 Comandante Principal: $2.803.307,11

- Oficiales Jefes Comandante: $2.306.518,49 Segundo Comandante: $1.892.527,99

- Oficiales Subalternos Primer Alférez: $1.596.820,52 Alférez: $1.418.513,66 Subalférez: $1.289.557,88

De cuánto es el salario de los empleados de concesionarias en noviembre: básicos y comisiones por categoría

- Suboficiales Superiores Suboficial Mayor: $1.995.475,50 Suboficial Principal: $1.805.860,28 Sargento Ayudante: $1.641.691,18 Sargento Primero: $1.492.446,49

- Suboficiales Subalternos y Tropa Sargento: $1.356.769,54 Cabo Primero: $1.233.426,89 Cabo: $1.121.297,09 Gendarme: $1.019.361,02 Gendarme II: $926.691,82

Suplementos por Prevención Barrial, Recargo de Servicio y jerarquía

El suplemento particular por Funciones de Prevención Barrial liquidable desde el 1° de noviembre asigna $1.431.530,71 al Comandante General; $1.244.811,90 al Comandante Mayor; $1.068.507,83 al Comandante Principal; $921.130,10 al Comandante y $787.286,55 al Segundo Comandante. En los grados de oficiales subalternos fija $684.596,22 para Primer Alférez; $628.071,00 para Alférez y $581.543,85 para Subalférez.

Para el personal de suboficiales y tropa en tareas de Prevención Barrial rigen $843.215,24 para Suboficial Mayor; $788.051,61 para Suboficial Principal; $736.499,25 para Sargento Ayudante; $681.943,58 para Sargento Primero; $614.366,05 para Sargento; $534.228,86 para Cabo Primero; $499.280,00 para Cabo; $466.617,18 para Gendarme y $447.099,19 para Gendarme II.

La compensación por Recargo de Servicio de 3 a 5 horas desde noviembre establece $36.483,53 para Comandante General; $33.436,98 para Comandante Mayor; $23.591,46 para Comandante Principal; $20.173,76 para Comandante; $17.575,76 para Segundo Comandante; $16.218,70 para Primer Alférez; $15.742,82 para Alférez y $15.269,21 para Subalférez. En suboficiales y tropa fija $20.308,10 para Suboficial Mayor; $17.917,30 para Suboficial Principal; $16.612,61 para Sargento Ayudante; $16.141,28 para Sargento Primero; $15.672,23 para Sargento; $15.323,86 para Cabo Primero; $14.740,96 para Cabo; $14.278,74 para Gendarme y $0,00 para Gendarme II.

En el tramo superior a 5 horas de Recargo de Servicio, los valores de noviembre alcanzan los $72.967,07 para Comandante General; $66.873,96 para Comandante Mayor; $47.182,91 para Comandante Principal; $40.347,51 para Comandante; $35.151,52 para Segundo Comandante; $32.437,40 para Primer Alférez; $31.485,63 para Alférez y $30.538,42 para Subalférez. Para suboficiales y tropa establece $40.616,19 para Suboficial Mayor; $35.834,60 para Suboficial Principal; $33.225,22 para Sargento Ayudante; $32.282,57 para Sargento Primero; $31.344,46 para Sargento; $30.647,72 para Cabo Primero; $29.481,92 para Cabo; $28.557,48 para Gendarme y $0,00 para Gendarme II.

Sueldos en las Fuerzas Armadas, Seguridad y el IOSFA: el cuadro de asignaciones para el mes de octubre

Por último, el Anexo IV de la resolución fija para el mes de noviembre un complemento por responsabilidad jerárquica de $488.694,44 para el Jefe de la Gendarmería Nacional Argentina y de $440.803,41 para el Subjefe de la Gendarmería Nacional Argentina.

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