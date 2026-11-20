El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) publicó en su plataforma institucional la Planilla Salarial Noviembre 2026 con los haberes vigentes para los trabajadores de edificios. La grilla divide las remuneraciones mensuales según las funciones operativas y las cuatro categorías de inmuebles.

De cuánto es el salario de los maquinistas y conductores de trenes en noviembre: la tabla completa por empresa

La escala diferencia los montos básicos entre el personal permanente que cuenta con vivienda en el edificio y quienes trabajan sin vivienda. Asimismo, fija valores únicos en las cuatro categorías para puestos de vigilancia, guardacoches, encargados no permanentes, ayudantes temporarios, jornalizados y suplentes.

A los haberes básicos estipulados en la tabla general se suma un Adicional Remuneratorio Mensual de $45.000 para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo, liquidado de manera proporcional a cada escalafón.

A continuación, se detalla el listado completo con todas las funciones y categorías vigentes en noviembre de 2026:

- Encargado Permanente con vivienda: 1° categoría $1.365.810; 2° categoría $1.308.901; 3° categoría $1.251.992; y 4° categoría $1.138.175.

- Encargado Permanente sin vivienda: 1° categoría $1.557.719; 2° categoría $1.492.814; 3° categoría $1.427.909; y 4° categoría $1.298.099.

- Ayudante Permanente con vivienda: 1° categoría $1.365.810; 2° categoría $1.308.901; 3° categoría $1.251.992; y 4° categoría $1.138.175.

- Ayudante Permanente sin vivienda: 1° categoría $1.557.719; 2° categoría $1.492.814; 3° categoría $1.427.909; y 4° categoría $1.298.099.

Sueldos de empleadas domésticas en noviembre: los valores mínimos con retiro y sin retiro y los adicionales

- Ayudante Media jornada: 1° categoría $778.859; 2° categoría $746.407; 3° categoría $713.955; y 4° categoría $649.050.

- Personal Asimilado Con vivienda: 1° categoría $1.365.810; 2° categoría $1.308.901; 3° categoría $1.251.992; y 4° categoría $1.138.175.

- Personal Asimilado Sin vivienda: 1° categoría $1.557.719; 2° categoría $1.492.814; 3° categoría $1.427.909; y 4° categoría $1.298.099.

- Mayordomo Con vivienda: 1° categoría $1.406.420; 2° categoría $1.347.819; 3° categoría $1.289.219; y 4° categoría $1.172.017.

- Mayordomo Sin vivienda: 1° categoría $1.610.256; 2° categoría $1.543.162; 3° categoría $1.476.068; y 4° categoría $1.341.880.

- Intendente: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.864.803.

- Personal con más de 1 Función con vivienda: 1° categoría $1.365.810; 2° categoría $1.308.901; 3° categoría $1.251.992; y 4° categoría $1.138.175.

- Personal con más de 1 Función sin vivienda: 1° categoría $1.557.719; 2° categoría $1.492.814; 3° categoría $1.427.909; y 4° categoría $1.298.099.

- Encargado Guardacoches con vivienda: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.191.112.

- Encargado Guardacoches sin vivienda: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.274.000.

- Personal Vigilancia Nocturna: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.385.019.

- Personal Vigilancia Diurna: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.305.114.

- Personal Vigilancia Media Jornada: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $652.557.

- Encargado No Permanente Con vivienda: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $762.675.

- Encargado No Permanente Sin vivienda: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $810.901.

- Ayudante Temporario: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $1.283.096.

De cuánto es el salario de los gendarmes en noviembre: haberes mensuales, prevención barrial y recargo de servicio

- Ayudante Temporario Media Jornada: 1°, 2°, 3° y 4° categoría $641.548.

- Personal Jornalizado no más de 18 horas (según artículo 7 inciso p): $14.263,30 por -hora.

- Suplente con horario por día: $62.283,90.

Adicionales por tareas, antigüedad y zona vigentes en noviembre

La planilla oficial publicada por el SUTERH establece además los importes fijos y porcentuales correspondientes a los adicionales aplicables a cualquiera de las categorías del sector. El retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina se abona a razón de $2.552,20, mientras que la clasificación de residuos según la Resolución 2013 243 SSRT-GCABA asciende a $43.958,90.

Encargado. Personal encargado de la atención general del edificio.

El rubro correspondiente al valor vivienda quedó fijado en $9.376,20 y el adicional por viáticos en $96.998,60. En tanto, el plus por limpieza de cocheras alcanza los $34.828,80; el plus por movimiento de coches de hasta 20 unidades llega a $51.567,70; el plus jardín suma $34.828,80 y el plus por limpieza de piletas y mantenimiento del agua se ubicó en $58.590,70.

En concepto de antigüedad, el plus por año previsto en el artículo 11 del 2% equivale a $25.962,00, y el plus por año conforme a la Resolución 106/09 (incisos d, e, h, n y p de los artículos 7 y 8) del 1% representa $12.981,00. Finalmente, el título de Encargado Integral de Edificio otorga un incremento del 10% y el plus por zona desfavorable rige en un 50%.

GZ / lr