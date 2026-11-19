El sindicato La Fraternidad difundió las circulares oficiales con las escalas salariales que rigen a partir del 1° de noviembre de 2026 para los trabajadores ferroviarios de distintas operadoras del país. El acuerdo, firmado en Buenos Aires el 23 de octubre de 2026 por el secretario general Omar Maturano y el secretario administrativo Ángel Domingo Panelo, corresponde al período paritario 2026-2027.
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Según la Cláusula Tercera de los convenios suscriptos, las partes aplicaron en noviembre un incremento del 1,6% sobre el salario bruto total de octubre, incluyendo bonificaciones, viáticos y antigüedad. Esta suba forma parte de un esquema escalonado que sumó un 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre y prevé otro 1,5% en diciembre junto con una gratificación extraordinaria no remunerativa de $80.000.
Escala salarial de noviembre en SOFSA (Líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre, Sarmiento y regionales)
Para el personal de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSA), comprendido en la Circular General N° 43 para las líneas LSM, LGR, LBS, LM, LS, TDLC y LDyR, los haberes vigentes desde el 1° de noviembre de 2026 presentan los siguientes valores por categoría:
- Coordinador Escuela: básico de $2.713.903, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de conducción de $271.391 y total bruto de $3.342.404.
- Instructor Técnico: básico de $1.835.939, plus de conducción unipersonal del 10% de $183.594, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $477.343, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de $183.594 y total bruto de $3.037.580.
- Inspector Técnico: básico de $1.786.647, plus de conducción unipersonal del 10% de $178.665, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $464.527, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de $178.665 y total bruto de $2.965.614.
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- Conductor Eléctrico: básico de $1.427.135, plus de conducción unipersonal del 10% de $142.714, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $371.055, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de $142.714 y total bruto de $2.440.728.
- Conductor Diésel: básico de $1.427.135, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $371.055, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de $142.714 y total bruto de $2.298.014.
- Ayudante Conductor Habilitado: básico de $1.252.722, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $325.707, viáticos por 26 días de $357.110, bono por certificado de $125.272 y total bruto de $2.060.811.
- Ayudante Conductor: básico de $1.121.627, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $291.622, viáticos por 26 días de $357.110 y total bruto de $1.770.359.
- Aspirante a Conductor: básico de $896.763, viáticos por 26 días de $357.110 y total bruto de $1.253.873.
En esta operadora rigen además una antigüedad del 1,5% del básico por año, viático diario de $13.735, viático por pernoctada de $54.432, adicional del 15% del básico por título terciario y del 25% por título universitario.
Sueldos de noviembre en Ferrovías (Línea Belgrano Norte) y Metrovías (Línea Urquiza)
En la empresa Ferrovías, correspondiente a la Línea Belgrano Norte (Circular Parcial N° 24), las remuneraciones vigentes desde el 1° de noviembre de 2026 quedan conformadas de la siguiente manera:
Nivel 1 - Coordinador Escuela: básico de $2.713.903, certificado de idoneidad de $271.390, viáticos de $357.110 y conformado total de $3.342.403.
Nivel 2 - Instructor Técnico: básico de $1.835.939, conducción unipersonal de $183.594, bonificación por profesionalidad conductiva de $477.344, certificado de idoneidad de $183.594, viáticos de $357.110 y conformado total de $3.037.581.
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Nivel 3 - Inspector Técnico: básico de $1.786.647, conducción unipersonal de $178.665, bonificación por profesionalidad conductiva de $464.528, certificado de idoneidad de $178.665, viáticos de $357.110 y conformado total de $2.965.615.
Nivel 4 - Conductor Eléctrico: básico de $1.427.135, conducción unipersonal de $142.714, bonificación por profesionalidad conductiva de $371.055, certificado de idoneidad de $142.714, viáticos de $357.110 y conformado total de $2.440.727.
Nivel 5 - Conductor Diésel: básico de $1.427.135, bonificación por profesionalidad conductiva de $371.055, certificado de idoneidad de $142.714, viáticos de $357.110 y conformado total de $2.298.014.
Nivel 6 - Ayudante Conductor Habilitado: básico de $1.252.722, bonificación por profesionalidad conductiva de $325.708, certificado de idoneidad de $125.272, viáticos de $357.110 y conformado total de $2.060.812.
Nivel 7 - Ayudante Conductor: básico de $1.121.627, bonificación por profesionalidad conductiva de $291.623, viáticos de $357.110 y conformado total de $1.770.360.
Nivel 8 - Aspirante a Conductor: básico de $896.763, viáticos de $357.110 y conformado total de $1.253.873.
En Ferrovías se abona además un viático diario de $13.735, antigüedad del 1,5% del básico por año, el bono Acta Julio 2023 de $80.000 y un bono especial de $1.191.691,61 para instructores técnicos de conducción.
Por su parte, en Metrovías para la Línea Urquiza (Circular Parcial N° 23, Anexo III del CCT N° 1709/25 "E"), las categorías cobran desde el 1° de noviembre los siguientes montos:
- Instructor Técnico: básico de $1.835.940, conducción unipersonal de $183.594, bonificación por profesionalidad conductiva de $477.344, viático de $357.110, certificado de idoneidad de $183.594 y compensación total de $3.037.582.
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- Inspector Técnico: básico de $1.786.647, conducción unipersonal de $178.665, bonificación por profesionalidad conductiva de $464.528, viático de $357.110, certificado de idoneidad de $178.665 y compensación total de $2.965.615.
- Conductor (tren eléctrico): básico de $1.427.134, conducción unipersonal de $142.713, bonificación por profesionalidad conductiva de $371.055, viático de $357.110, certificado de idoneidad de $142.713 y compensación total de $2.440.726.
- Ayudante a Conductor: básico de $1.121.627, bonificación por profesionalidad conductiva de $291.623, viático de $357.110 y compensación total de $1.770.360.
- Aspirante a Conductor: básico de $896.763, viático de $357.110 y compensación total de $1.253.873.
En Metrovías se suman viático diario de $13.735, suplemento por licencias de $13.735 diarios, antigüedad del 1,5% del básico, presentismo de $80.000, adicional del 15% por título terciario, 25% por título universitario y bono especial de $1.191.691 para instructores técnicos.
Haberes de noviembre en Belgrano Cargas y Logística (Líneas Belgrano, San Martín y Urquiza)
Para los trabajadores de Belgrano Cargas y Logística (BCyL), comprendidos en las Circulares Parciales N° 20 (Línea Belgrano), N° 21 (Línea San Martín) y N° 22 (Línea Urquiza), la escala vigente desde el 1° de noviembre de 2026 fija valores idénticos por categoría:
- Director de Escuelas Técnicas: básico de $2.055.988, bonificación por profesionalidad conductiva del 26% de $534.557, certificado de idoneidad no remunerativo del 10% de $205.599 y total de $2.796.144.
Categoría 1 - Instructor Técnico: básico de $1.686.660, bonificación por profesionalidad conductiva de $438.531, certificado de idoneidad de $168.666 y total de $2.293.857.
Categoría 2 - Inspector Técnico: básico de $1.640.650, bonificación por profesionalidad conductiva de $426.569, certificado de idoneidad de $164.065 y total de $2.231.285.
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Categoría 3 - Conductor Eléctrico: básico de $1.304.626, bonificación por profesionalidad conductiva de $339.203, certificado de idoneidad de $130.463 y total de $1.774.291.
Categoría 4 - Conductor Diésel: básico de $1.304.626, bonificación por profesionalidad conductiva de $339.203, certificado de idoneidad de $130.463 y total de $1.774.291.
Categoría 5 - Ayudante Conductor Habilitado: básico de $1.143.554, bonificación por profesionalidad conductiva de $297.324, certificado de idoneidad de $114.355 y total de $1.555.233.
Categoría 6 - Ayudante Conductor: básico de $1.016.650, bonificación por profesionalidad conductiva de $264.329 y total de $1.280.979.
Categoría 7 - Aspirante a Ayudante de Conductor: básico de $794.358 y total de $794.358.
En las tres líneas de Belgrano Cargas y Logística rigen además en noviembre un viático por maniobra o zona local de $13.737, viático por pernoctada de $54.455 y un bono especial para Inspector CNRT o Instructor CENACAF de $1.189.533.
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