El mapa del ajuste: qué pasó con el empleo, los salarios y las empresas desde la llegada de Milei

El mercado laboral, los ingresos de los hogares y el financiamiento de los servicios públicos muestran un escenario de deterioro desde la asunción de Javier Milei. Así lo plantea el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que reúne indicadores económicos y sociales para comparar la situación actual con la de noviembre de 2023.

Uno de los datos centrales del relevamiento es la reducción de 32.290 empleadores entre noviembre de 2023 y julio de 2026. De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) utilizadas por el centro de estudios, la cantidad de empresas pasó de 512.357 a 480.067. La caída equivale a un promedio de 33 empleadores menos por día durante ese período.

El impacto se distribuyó entre distintas actividades económicas. Comercio encabezó las bajas, con 9.132 empleadores menos, seguido por transporte y almacenamiento, con 7.043; industria manufacturera, con 4.324; y servicios inmobiliarios, con 4.223. También se registraron retrocesos en servicios profesionales, agricultura y construcción.

En materia de empleo, el informe contabilizó una reducción de 437.611 trabajadores registrados en unidades productivas, entre noviembre de 2023 y julio de 2026. La cifra representa una contracción del 4,44% y equivale a unos 450 puestos menos por día.

Milei y León XIV

La industria manufacturera concentró la mayor pérdida absoluta, con 108.000 trabajadores menos. Le siguieron construcción, con 81.089; transporte y almacenamiento, con 72.737; y administración pública, con 56.538 puestos de trabajo menos.

Si se incorpora el empleo registrado en casas particulares, el retroceso del sector privado asciende a 465.811 personas. En ese segmento, la cantidad de trabajadores pasó de 629.660 a 601.460, una reducción de 28.200 puestos.

Salarios, jubilaciones y endeudamiento

El deterioro también se refleja en los ingresos. Según el relevamiento de CEPA, los salarios registrados públicos y privados acumularon una pérdida del 7% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

La situación presenta diferencias según el sector. Mientras que los salarios privados quedaron 2,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, los ingresos del sector público registraron una caída real del 15,3%. En el caso de los trabajadores de la Administración Pública Nacional, la pérdida alcanzó el 35,7%.

El informe señala que, durante ocho de los últimos 12 meses analizados, los salarios registrados tuvieron caídas en términos reales. En agosto de 2026, los ingresos privados aumentaron 2,8% nominal, frente a una inflación mensual del 1,7%, lo que permitió una recuperación real del 1,2%.

En el sistema previsional, uno de los principales cuestionamientos está vinculado con el congelamiento del bono compensatorio de $70.000 que reciben los jubilados de menores ingresos. Ese monto permanece sin cambios desde marzo de 2024.

De acuerdo con las estimaciones de CEPA, si el bono hubiera acompañado la actualización de los haberes jubilatorios, en octubre de 2026 debería ubicarse en $226.875. La diferencia representa $156.875 mensuales respecto del monto vigente.

En ese contexto, las jubilaciones mínimas con bono registraron una pérdida del 19,2% de poder adquisitivo frente al último trimestre de 2023. Para quienes no perciben el bono, la caída fue del 1,2%.

La presión sobre los ingresos también se trasladó al endeudamiento de los hogares. El relevamiento advierte que la morosidad del crédito bancario llegó al 12,8% en agosto de 2026, el registro más elevado desde la crisis de 2001. En tanto, la irregularidad de los préstamos otorgados por proveedores no financieros, como tarjetas de crédito comerciales y otras entidades, alcanzó el 34,2%, un máximo histórico que superó el 27,1% registrado durante la pandemia.

Informalidad y desocupación: las otras señales del mercado laboral

El diagnóstico también incluye indicadores sobre la calidad del empleo y las dificultades de inserción laboral. En el segundo trimestre de 2026, la informalidad alcanzó al 45% de los trabajadores ocupados. Esto significa que casi uno de cada dos trabajadores se desempeñaba sin acceso pleno a los derechos laborales y a la protección de la seguridad social.

Por su parte, la tasa de desocupación abierta llegó al 7,9% en el mismo período, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales frente al segundo trimestre de 2025.

En los principales aglomerados urbanos, el indicador mostró niveles superiores al promedio nacional. Gran Rosario encabezó el registro con 11,5%, seguido por Gran Córdoba, con 10,5%, y Gran Buenos Aires, con 8,2%.

El desempleo también presenta diferencias por edad y género. Entre las personas de 14 a 29 años, la desocupación alcanzó el 17,1% en las mujeres y el 14,1% en los varones.