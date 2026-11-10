De fabricar los primeros aviones a recibir al papa León XIV: la historia de FAdeA, el gigante industrial de Córdoba

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los establecimientos industriales más emblemáticos de Córdoba, se convirtió este martes 10 de noviembre en uno de los escenarios centrales de la visita del papa León XIV a la Argentina. El complejo aeronáutico, fundado hace casi un siglo y considerado un símbolo del desarrollo tecnológico nacional, fue elegido para recibir la misa del pontífice, en una jornada que también contó con la participación de funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

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La fábrica tiene sus orígenes en la Fábrica Militar de Aviones (FMA), fundada el 10 de octubre de 1927 por el ingeniero Francisco de Arteaga. Fue la primera instalación de este tipo en América Latina y, con el paso de los años, se transformó en un polo de desarrollo industrial que impulsó tanto la fabricación de aeronaves como el crecimiento de empresas proveedoras y talleres metalmecánicos.

Entre sus principales hitos se encuentra la fabricación del I Ae 27 Pulqui I, el primer avión militar a reacción diseñado y construido en Sudamérica, al que posteriormente se sumó el I Ae 33 Pulqui II. La empresa también desarrolló aeronaves bajo licencia y diseños propios, consolidando su participación en la historia de la industria aeronáutica argentina.

Qué es FAdeA y cuál fue su importancia para la industria argentina

La expansión de la fábrica no se limitó a la producción de aviones. Según la historia institucional publicada por FAdeA, la fabricación en serie del I Ae 22 DL permitió tercerizar componentes y dio origen a más de 100 fábricas y talleres privados, una red que posteriormente superaría los 300 establecimientos.

Este crecimiento fue acompañado por el Instituto Aerotécnico, denominación que recibió la fábrica a partir de 1943, que brindó asistencia técnica y apoyo económico a proveedores. Ese proceso contribuyó a sentar las bases de la industria metalmecánica cordobesa, que años después facilitaría la instalación de las primeras terminales automotrices: Fiat en 1954 e Industrias Kaiser Argentina (IKA) en 1955.

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Otro momento clave llegó en 1944, cuando el mayor ingeniero Juan Ignacio San Martín asumió la dirección de la empresa. Durante esa etapa, la fábrica llegó a emplear a más de 9.000 trabajadores y amplió sus actividades. Con la creación de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) en 1952, comenzó a producir también automóviles, vehículos utilitarios, tractores y motocicletas, además de motores, hélices y aeronaves.

De los aviones Pucará y Pampa a la creación de FAdeA

A fines de la década de 1960, la fábrica desarrolló el IA-58 Pucará, un avión nacional de apoyo y ataque ligero que fue exportado a distintos países y que, según la información institucional, se encuentra en proceso de modernización. Posteriormente, en 1984, realizó su vuelo inaugural el IA-63 Pampa, una aeronave de entrenamiento avanzado que continúa produciéndose en una versión modernizada.

La empresa también atravesó cambios en su administración. Entre 1995 y 2009 estuvo concesionada a la compañía estadounidense Lockheed Martin, período durante el cual las inversiones y los recursos se concentraron principalmente en tareas de mantenimiento aeronáutico. En 2009, el Estado nacional adquirió las acciones de la firma y la fábrica adoptó su denominación actual: Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FAdeA).

Actualmente, la compañía plantea como objetivo recuperar y modernizar la industria aeronáutica argentina mediante la incorporación de tecnología, el desarrollo de nuevos procesos productivos y la formación de alianzas estratégicas. También considera a sus proveedores socios fundamentales para sus actividades, por lo que exige procesos de registro, evaluación y selección vinculados con estándares de calidad, seguridad e integridad.

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La visita del papa León XIV a FAdeA y la presencia del Gobierno

La visita del pontífice a Córdoba también movilizó a una comitiva del Gobierno nacional integrada por Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Agustín Caulo y Martín Menem, quienes llegaron a las instalaciones de FAdeA para participar de la celebración religiosa. De esta manera, el histórico complejo industrial fue escenario de un encuentro que reunió a autoridades políticas y religiosas.

Por su parte, Aerolíneas Argentinas quedó a cargo de los traslados aéreos de la comitiva papal durante su visita al país. El operativo contempla vuelos entre Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, además del posterior traslado hacia Lima. Según informó la compañía, se prevé utilizar aeronaves Boeing 737-800 MAX para los trayectos regionales y nacionales, mientras que el vuelo hacia Perú se realizará con un Airbus A330-200. Así, la visita de León XIV también involucró un despliegue logístico especial para conectar las distintas etapas de su recorrido.

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