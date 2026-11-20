La empresa Edenor, que recientemente adquirió participación accionaria en Metrogas, deslindó responsabilidades sobre el fatal accidente del 13 de noviembre en Remedios de Escalada a través de un comunicado en el que anuncia que la operación todavía no se concretó.

"En relación con el incidente ocurrido el 13 de noviembre en Remedios de Escalada, partido de Lanús, en instalaciones de la red de distribución de gas natural de MetroGAS S.A., Edenor informa que la operación de compraventa por la cual YPF S.A. transferirá a Edenor su participación en MetroGAS S.A. aún no se ha concretado", anunció la compañía, a cargo de un consorcio de empresarios liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Murió un segundo operario de Metrogas tras la explosión en Remedios de Escalada

"En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades", aclara el comunicado oficial, y concluye: "Edenor lamenta el fallecimiento de dos personas y expresa sus condolencias a sus familias, así como su acompañamiento a los heridos".





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