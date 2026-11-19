Este jueves por la mañana murió uno de los trabajadores de MetroGAS que estaban internados en grave estado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la segunda víctima fatal de la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, producto de un incendio originado por una fuga de gas.



En tanto, la Fiscalía confirmó la identidad del primer fallecido por la explosión fatal en Remedios de Escalada, en Lanús. Se trata de Marcelo García .

Marcelo García, operario que murió por la explosión de Lanús. | Crédito: Diario del Sur

Lugar de la explosión en Remedios de escalada | Crédito: Captura

La identidad del hombre que falleció este jueves no trascendió. Era uno de los cinco operarios que habían quedado hospitalizados en estado crítico después del siniestro. Los otros cuatro siguen internados y, por el momento, no se difundieron novedades sobre su evolución.

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Todo comenzó el viernes 13 de noviembre, alrededor de las 9.45, cuando una máquina tuneladora que utilizaba una empresa contratista de MetroGAS dañó una cañería de media presión. Los trabajos formaban parte de la renovación de la red.

La rotura provocó una fuerte pérdida de gas, que derivó en un incendio y, después, en una explosión. El fuego alcanzó viviendas y comercios de la zona, y los vecinos tuvieron que ser evacuados mientras se desplegaba un importante operativo de emergencia.

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