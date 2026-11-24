El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar una jornada sin comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y acumuló así dos ruedas consecutivas sin intervenir. La decisión se produjo en medio de una nueva escalada del tipo de cambio, que este martes alcanzó máximos nominales, y de una mayor demanda de cobertura por parte de los operadores.

El dólar marcó un récord, la brecha con el CCL superó el 10% y el riesgo país rozó los 1.100 puntos

La autoridad monetaria había interrumpido su racha compradora el viernes pasado, luego de nueve jornadas consecutivas con saldo positivo. Tras el feriado del lunes por el Día de la Soberanía Nacional, este martes volvió a mantenerse al margen de las operaciones en el mercado mayorista.

BCRA grafico | Crédito: BCRA

La caída de las reservas y el freno de las compras

En materia de reservas internacionales, el stock bruto del BCRA retrocedió US$ 618 millones y terminó en US$ 48.744 millones, frente a los US$ 49.362 millones registrados en la última referencia. Se trata de uno de los descensos diarios más importantes del mes y dejó las tenencias en su nivel más bajo en más de un mes.

La baja estuvo vinculada, en buena medida, al retroceso del precio internacional del oro, que afectó la valuación de los activos que integran las reservas. Por lo tanto, la caída del stock no respondió exclusivamente a movimientos de divisas en el mercado cambiario.

En cuanto a las intervenciones del Central, noviembre acumula compras netas por US$ 344 millones. El monto representa una desaceleración frente a los meses anteriores: en octubre la autoridad monetaria había adquirido US$1.396 millones, mientras que en septiembre había sumado US$ 473 millones y en agosto, US$ 768 millones.

Banco Central

El dólar tocó un nuevo récord nominal y la brecha se extiende

Este martes 24 de noviembre, el dólar minorista alcanzó un nuevo récord nominal en el Banco Nación, escalando $15 llegando a los $1.615. En tanto, la cotización mayorista subió hasta los $1.593, tras acumular una suba semanal del 2,4%. Se trata del incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

El dólar blue, en tanto, cotizó a $1.670 para la compra y a $1.690 para la venta. En cuanto a los tipos de cambio financieros, el CCL se había disparado al inicio de la jornada y llegó a tocar los $1.820, aunque cerró en $1.780, con una brecha de 10% frente al mayorista; mientras que el MEP operó en los $1.690.

Esta alza de las cotizaciones se da luego de un feriado nacional en el que no operó el mercado de cambios. En el último día hábil previo al actual, viernes 20 de noviembre, la rueda cambiaria estuvo marcada por una mayor demanda de divisas y una menor presencia de vendedores. La presión compradora se intensificó durante la segunda mitad de la jornada y llevó al tipo de cambio mayorista hasta su máximo nominal de $1.580.

La presión cambiaria también se reflejó en las cotizaciones paralelas. Al cierre del viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se ubicó en $1.595 para la venta, mientras que el blue alcanzó los $1.675.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista: el MEP superó los $1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $1.794. Así, la brecha entre el CCL y el dólar mayorista superó el 13%, uno de los niveles más elevados desde abril de 2025.

FN/MSS