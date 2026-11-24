El Gobierno volvió a esquivar la pregunta sobre dónde está el oro del Banco Central (BCRA). El jefe de Gabinete, Diego Santilli, envió este martes al Senado el informe de gestión que defenderá mañana desde las 15 horas en el recinto, con respuestas a 1.287 consultas de todos los bloques. Entre ellas hay al menos doce preguntas de senadores justicialistas sobre el paradero del oro. Ninguna de las respuestas que dio el BCRA especificó dónde está.

Todas las respuestas siguieron el mismo esquema: remitieron a comunicados de la entidad, a conferencias de prensa, a páginas de balances; o derivaron a otra respuesta del mismo informe. La pregunta más directa, "¿Dónde se encuentran las reservas de oro enviadas al exterior en el año 2024?", se contestó con una sola línea que vuelve a la primera respuesta de todas. El Jefe de Gabinete se ahorró respuestas.

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Los senadores pidieron la ubicación de los 1,98 millones de onzas troy trasladadas al exterior en 2024 y el detalle de las operaciones con derivados que, según la Auditoría General de la Nación (AGN), dejaron en 2025 un resultado negativo de unos US$1.023 millones. El BCRA respondió que las estrategias, políticas y contrapartes de sus reservas "son estrictamente confidenciales", a contramano de lo que afirman los legisladores. Según la entidad, revelarlas expondría la ubicación de los activos y comprometería los contratos vigentes.

Es más, respecto a la falta de contratos de custodia y seguros que había señalado la AGN, el BCRA aseguró que la documentación existe, pero en expedientes "de carácter reservado". Ante la demanda de una respuesta clara de los pedidos de acceso a la información pública por parte de la oposición, informó que recibió 24 pedidos y que, siempre que se reservaron datos, se ampararon en las excepciones de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

La respuesta oficial sobre el oro del Banco Central. | Crédito: Informe JdG

La falta de una respuesta clara no es nueva. Desde que los lingotes salieron del país, el Gobierno confirmó el traslado por partes, ubicó el oro en Suiza, admitió después que el depósito se recibió en Inglaterra y dio versiones que no coinciden entre sí. Crónica de un oro no anunciado.

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Los lingotes salieron del país a mediados de 2024 y el Gobierno nunca lo anunció: se supo por un pedido de informes de La Bancaria, que preguntó por camiones de caudales que iban del Banco Central a Ezeiza. Caputo lo confirmó en julio, diciendo que es "una movida muy positiva del Central" y que el oro podía generar un retorno, pero no aclaró dónde estaba.

Desde entonces, la información llegó a cuentagotas y casi siempre forzada. El Central rechazó los pedidos de acceso a la información con las excepciones de la Ley 27.275, hasta que en diciembre de 2025 la Justicia le ordenó responderle a La Bancaria y le reprochó una negativa genérica. En abril de ese año, en la causa del Cupón PBI, los abogados del país le dijeron a la Justicia británica que no había activos para embargar, lo que alejó la hipótesis de que se encontraba en Londres.

La primera ubicación oficial llegó en septiembre, cuando Bausili fue al Senado a defender la reforma de la Carta Orgánica: el oro, dijo, se trasladó y depositó en Suiza, "donde sigue estando". Sin embargo, la AGN aclaró que todavía no había auditado el oro y que el Central no le había entregado toda la información. Días después, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aclaró que no podía hablar por el Banco, al ser un ente autártico.

En octubre, la AGN informó que las coberturas con derivados sobre el oro le costaron al BCRA US$1.023 millones en 2025, la mayor pérdida registrada para la entidad. El Central respondió que su posición total en oro ganó US$2.505 millones, y la discusión terminó en una denuncia por presunta defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en el juzgado de Ariel Lijo.

Ante la pregunta respecto al paradero del oro por parte de Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el ministro Caputo respondió: "donde lo puso el Banco Central". Ante la insistencia, dijo que no hablaba del tema con Bausili, mencionó Suiza y después deslizó que quizás esté en Londres. La diputada Marcela Pagano incluyó "desentendimiento sobre el oro" en el pedido de juicio político que presentó contra el ministro.

El domingo, después de que el precio del oro cayera casi 40%, el presidente salió a defender las coberturas en X y escribió: "¿Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? ¿Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas? CIAO!". Sin embargo, no aclaró dónde está.

x Javier Milei | Crédito: x Javier Milei

Mañana, Santilli tendrá que defender esas respuestas en el recinto. La auditoría de la AGN sobre el oro físico, que en octubre fue remitida al Banco Central para su descargo, todavía no tiene consecuencias políticas.