Las ventas en supermercados cayeron 0,9% en septiembre con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En mayoristas, las ventas también tuvieron un retroceso en la medición intermensual, cayendo 0,5%.

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 3% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-septiembre de 2026 presenta una caída de 2,9% respecto al mismo período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 0,9% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Encuestas de supermercados y mayoristas | Crédito: INDEC

Las ventas totales a precios corrientes para septiembre de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron 2.453.750,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 25% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 37,3%; “Verdulería y frutería”, con 33,2%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 28,6%; y “Otros”, con 27,6%.

Las ventas en mayoristas durante septiembre 2026

En el caso de los mayoristas, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 1% respecto a igual mes de 2025, mientras que en el acumulado enero-septiembre de 2026 presenta una caída de 2,5% respecto a igual período de 2025.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,5% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior.

Encuestas de supermercados y mayoristas | Crédito: INDEC

Las ventas totales a precios corrientes para septiembre de 2026 relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron 371.934,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 29,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante septiembre de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Verdulería y frutería”, con 45,4%; “Carnes”, con 41,2%; “Almacén”, con 39,1%; y “Lácteos”, con 35,4%.

Los centros de compras a contramano de la tendencia

Los centros de compras escaparon a la tendencia. Según el organismo estadístico, las ventas aumentaron 0,3% en comparación con septiembre del año pasado aunque retrocedieron 0,8% frente al mes previo. En el acumulado del año pierden 1,1% frente al mismo periodo del año pasado.

Desde el CEPEC comentaron: "Los tres canales que midió INDEC para septiembre de 2026 muestran el mismo patrón: ventas a precios constantes en retroceso o estancadas. No hay un solo canal con recuperación sostenida".

"El empleo del sector acompaña la debilidad. El personal ocupado cae 4,5% interanual en supermercados (95.067 asalariados) y 7,4% en autoservicios mayoristas (12.667), con los mayoristas recortando 1,2% solo en el último mes. Los salarios promedio del sector subieron 23,6% y 19,3% respectivamente: por debajo de la suba de precios que miden esos mismos canales. Es decir, menos gente trabajando y con salario real a la baja", agregaron.

Para cerrar argumentan: "Estamos ante un consumo que se sostiene en pesos pero no en volumen, con hogares que recortan durables, pagan más en efectivo y billeteras y un sector comercial que ajusta por la vía del empleo. Lo que hay que mirar en las próximas semanas: las ventas navideñas (diciembre suele ser el mes más fuerte del año), la evolución del salario real y si el crédito se abarata. Sin eso, el cuarto trimestre difícilmente cambie el cuadro"

FN