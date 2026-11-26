El Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró en octubre de 2026 una caída de 0,4% en la comparación interanual (i.a.), acumulando así tres meses consecutivos con variaciones negativas. En contraste, al observar la serie desestacionalizada —que descuenta los efectos estacionales habituales a lo largo del año—, el índice mostró un crecimiento de 0,6% frente a septiembre.

Desde la entidad empresaria explicaron que "la serie desestacionalizada continúa oscilando sobre una media en niveles similares desde fines de 2024, que de todas formas son relativamente bajos en términos de la historia reciente". En ese sentido, el informe precisó que "octubre se encuentra 3,3% por debajo del máximo de principios de 2025".

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Desempeño por rubros: servicios al alza y caída en autos

El análisis sectorial de octubre exhibió un comportamiento dispar entre los distintos capítulos que componen el indicador:

- Vivienda, alquileres y servicios públicos: Registró un incremento estimado de 6,1% interanual y aportó 1,0 punto porcentual (p.p.) positivo al índice general, impulsado en buena medida por el crecimiento de la demanda eléctrica.

- Recreación y cultura: Creció 6,0% i.a., contribuyendo con 0,3 p.p. para contrarrestar la baja general, tras haber mostrado una contracción previa.

- Indumentaria y calzado: Avanzó 1,7% i.a. (aporte de 0,1 p.p.), aunque la entidad aclaró que la comparación se realiza contra octubre de 2025, cuando el sector había sufrido una fuerte caída del 5,9% respecto de 2024.

- Transporte y vehículos: Sufrió un retroceso interanual de 4,6%, restando 0,7 p.p. al indicador general. Según el informe, "el desempeño del rubro se explica nuevamente por el retroceso interanual en el patentamiento de automóviles (13,7%), que no logra ser compensado por el crecimiento de las motos".

- Resto de los rubros: Experimentaron una baja de 2,1% i.a. (-1,2 p.p. de incidencia) y se ubican "en niveles apenas superiores a los de octubre de 2019, mes tomado de referencia como previo a la pandemia".

Por su parte, los bienes de consumo masivo (FMCG, por sus siglas en inglés) mostraron en septiembre una recuperación interanual de 0,9% respecto al mismo mes de 2025, cortando una racha de sucesivas caídas.

Inflación, ingresos y actividad económica

El reporte vinculó la dinámica del gasto de los hogares con el comportamiento de los precios y el poder adquisitivo. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una leve aceleración al ubicarse en 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre, aunque la variación interanual retrocedió al 33,1%.

Al respecto, la CAC sostuvo que "la desaceleración de la inflación resulta fundamental para darle aliento a los ingresos reales de los hogares", y agregó: "La continuación del sendero de reducción de la inflación puede ser la clave para volver a empujar el crecimiento del ingreso de los hogares (y por ende su capacidad de consumo) en los próximos meses".

Asimismo, el estudio destacó la sintonía entre el consumo y el nivel de actividad general medido por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Con datos disponibles hasta septiembre, la entidad señaló que "en ese mes se vuelven a coincidir los signos de la variación de la actividad y el consumo de los hogares", ya que en términos interanuales el EMAE retrocedió 1,2% y el IC 0,4%, mientras que en la comparación mensual ambos avanzaron (1,1% y 0,6%, respectivamente).

Freno en el crédito al consumo y bienes durables

Finalmente, el informe de la CAC advirtió sobre un cambio de tendencia en el financiamiento durante 2026 frente a la expansión verificada en el bienio 2024-2025. "Las tarjetas de crédito y los préstamos tanto personales como prendarios han entrado en un leve pero constante retroceso, encadenando varios meses de caída tras el estancamiento en el que entraron a fines de 2025", indicó el documento. Como excepción, el crédito hipotecario mantuvo su trayectoria ascendente, aunque de manera atenuada.

Esta retracción crediticia impactó directamente en la compra de bienes durables: "El patentamiento de automóviles y el consumo de electrodomésticos exhiben una contracción en lo que va de este año", señaló la Cámara, mientras que las escrituras de inmuebles se mantienen estables en los elevados niveles alcanzados en los últimos dos años.

LM