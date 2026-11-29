El triunfo del Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, junto a Vox, de Santiago Abascal, le da la derecha española la mayoría absoluta en el Congreso. Ambas fuerzas reúnen 185 bancas, mientras que el PSOE de Pedro Sánchez quedó relegado al segundo lugar. El resultado marca un giro político en España y abre un nuevo escenario para Javier Milei, que podria encontrar en el cambio de signo político un mayor acercamiento con uno de los principales inversores extranjeros de la Argentina.

Según el último informe de inversión extranjera directa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con datos a junio de 2026, España concentra el 15% del stock de inversión extranjera directa en el país, con una posición de USD 30.922 millones. Solo la supera Estados Unidos, con USD 37.367 millones. Así, España se mantiene como el principal inversor europeo en la Argentina.

España es el segundo inversor extranjero de Argentina, detrás de Estados Unidos. | Crédito: BCRA

A fines de 2023, el stock español era de USD 18.336 millones: desde entonces aumentó un 68,6%. Sin embargo, todavía está lejos del lugar que supo ocupar. Hasta 2012, España era el principal inversor extranjero del país, posición que perdió al año siguiente frente a Estados Unidos.

El peso de España en la economía argentina contrasta, sin embargo, con las dificultades del país para atraer nuevas inversiones. Según el informe de Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2026, de la CEPAL, la Argentina captó USD 3.134 millones en 2025, un 73,1% menos que el año anterior. Quedó así en el noveno lugar regional y registró la mayor caída de América del Sur.

En ese escenario, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya aplicación provisional comenzó a principios de mayo de 2026, podría llegar a abrir nuevas oportunidades para el capital europeo. La CEPAL identifica en este, posibilidades de inversión en telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios empresariales y financieros.

El vínculo también se refleja en el intercambio comercial. Entre enero y octubre de 2026, las exportaciones argentinas a España sumaron USD 1.528 millones, un 46,5% más que en el mismo período del año anterior. Las importaciones, en cambio, cayeron un 10,5% y totalizaron USD 870 millones.

España concentra el 18% de las ventas argentinas a la Unión Europea y es, entre los países del bloque que releva el INDEC, el segundo mayor comprador de productos argentinos, detrás de Países Bajos. Funciona como puerta de entrada de la pesca argentina al mercado europeo: el langostino, el calamar y la merluza hubbsi ingresan por Vigo, en Galicia, donde se procesan y luego se distribuyen en otros mercados del continente, de acuerdo con un análisis de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). En sentido inverso, Argentina importa desde España maquinarias, partes de vehículos y productos eléctricos.

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Firmas españolas en Argentina

La presencia empresarial española atraviesa buena parte de la economía argentina, desde las finanzas hasta la industria y los servicios. En el sistema financiero, Banco Santander y BBVA son el segundo y el tercer banco privado del país por volumen de depósitos, detrás del Galicia, según datos del BCRA a junio de 2026. En seguros, Mapfre opera en el mercado local desde hace décadas.

En cuanto a servicios, Prosegur está entre los principales operadores de transporte de caudales y seguridad privada, mientras que Cabify cumplió diez años en el país. En tecnología, Indra, presente en la Argentina desde 1993, puso en servicio este año el sistema del centro de control de tránsito aéreo de Ezeiza, el de mayor tráfico del país. La presencia se extiende al turismo, con la cadena Meliá, y al entretenimiento, con Codere, que opera salas de bingo en la provincia de Buenos Aires desde 1992.

En cuánto a la industria, Gestamp fabrica componentes para el sector automotor en sus plantas de Córdoba y Escobar; Roca produce sanitarios en Lanús, y Cementos Avellaneda pertenece a una sociedad entre la catalana Cementos Molins y la brasileña Votorantim. A esa lista se suma CAF, fabricante de los coches del Tren de la Costa. En el sector editorial, el Grupo Planeta es uno de los principales jugadores del mercado local.

Pero la historia de las empresas españolas en el país también tiene sus retiradas, como la salida de Supermercados Día, que después de casi tres décadas en la Argentina, vendió el 100% de su filial a Dorinka, la sociedad controlada por el Grupo De Narváez que opera las tiendas ChangoMás, operación que se cerró por unos USD 53,8 millones.