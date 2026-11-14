José Luis Manzano se suma a la compra de Dia Argentina y entra en el negocio de los supermercados

José Luis Manzano se incorporó a la operación por la que GDN Argentina adquirió la cadena de supermercados Dia, a través de Integra Capital, el grupo que preside. La transacción suma a uno de los empresarios argentinos más relevantes en la actualidad al negocio del comercio minorista y representa un movimiento relevante en el mercado de supermercados.

GDN Argentina, perteneciente al Grupo de Narváez y operador de la marca ChangoMás, anunció la adquisición de más de 900 sucursales de Dia Argentina, con una fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La operación permitirá ampliar su red comercial y complementar su propuesta con distintos formatos de tiendas.

Supermercados Dia vendió su negocio en Argentina al grupo ChangoMás, de Francisco De Narváez

La participación de Integra Capital apunta a fortalecer el plan de crecimiento de la compañía, su capacidad de inversión y sus posibilidades de expansión.

Según informó GDN, la adquisición abre una nueva etapa centrada en la integración de las operaciones, la eficiencia y la optimización de los procesos.

Qué cambia para GDN Argentina tras la compra de Dia

Con la incorporación de las sucursales de Dia, GDN Argentina pasará a contar con más de 1.000 tiendas, distribuidas en 22 provincias.

La estructura del grupo comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos, lo que lo posiciona entre los principales operadores del comercio minorista del país.

José Luis Manzano se incorporó a la operación de compra de Dia Argentina a través de Integra Capital. | Crédito: CeDoc

La compañía señaló que buscará fortalecer su competitividad y adaptar su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino. La integración de ambas operaciones será uno de los principales desafíos de esta nueva etapa.

La adquisición también amplía la presencia territorial del grupo, que hasta ahora operaba principalmente a través de ChangoMás. Con Dia, suma una extensa red de locales de proximidad, un formato con fuerte presencia en los principales centros urbanos.

LB/AF