Se concretó la venta de Dia Argentina al grupo de Francisco De Narváez por US$ 53,8 millones

Este jueves 12 de noviembre se concretó la venta por US$ 53,8 millones de Dia Argentina a Dorinka, controlada por el grupo GDN, del empresario Francisco De Narváez.

La cadena ha asegurado en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ha ejecutado la venta de Dia Argentina en los términos anunciados el pasado 5 de noviembre, una vez que el grupo ha percibido el precio acordado para el cierre de la operación, que supone su desinversión total en Argentina, informó EFE.

Este movimiento estratégico define el punto final de la permanencia del grupo europeo Dia en el mercado argentino, donde contaba con más de 900 tiendas. Ya se había desprendido de sus activos en Brasil y Portugal en temporadas pasadas.

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en agosto, según el INDEC

Martín Tolcachir, CEO de Grupo Dia, señaló que “con esta operación culminamos una etapa fundamental de la transformación de Dia y abrimos una nueva fase de crecimiento centrada plenamente en España. No ha sido una decisión fácil, pero estamos convencidos de que es la mejor para el futuro del Grupo".

"Hoy Dia es una compañía más enfocada, con un modelo de proximidad líder, rentable y con un enorme potencial de crecimiento. Esta decisión refuerza nuestra solidez financiera y permite dar mayor visibilidad a la fortaleza y los resultados de nuestro negocio en España”, agregó Tolcachir.

Francisco de Narváez

Por su parte, Francisco de Narváez, presidente del grupo GDN, sostuvo que ha asegurado que “en esta nueva etapa, continuaremos sirviendo a nuestros clientes junto a los equipos de tienda, consolidando la relación con la comunidad de franquiciados y fortaleciendo la cadena de valor con los proveedores nacionales”.

Según informó Grupo Dia en su comunicación, la operación se produce en un "contexto aún desafiante para el consumo en Argentina, donde las ventas de los supermercados acumulan una caída superior al 20% desde 2023. En el periodo de doce meses hasta junio de 2026, la filial registró unas pérdidas contables de 54 millones de euros y absorbió 14 millones en caja".

LM