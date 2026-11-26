En medio de la renovada volatilidad financiera que sacude a la plaza local, el oficialismo se juega hoy en la Cámara de Diputados una carta central para blindar su programa económico: la media sanción del Presupuesto 2027. El proyecto, cuya arquitectura fue diseñada bajo la premisa innegociable del superávit financiero, llega al recinto tras conseguir despacho en comisiones con el respaldo de los bloques aliados, pero bajo la lupa de un mercado que empieza a recalibrar el costo futuro del financiamiento para el Tesoro.

La tensión no es menor. Un encarecimiento sostenido de las tasas y una mayor demanda de cobertura cambiaria amenazan con encarecer los servicios de la deuda —que en la hoja de ruta oficial ya absorben más del 9% del gasto total— y estrechar el margen fiscal sobre el cual se apoya toda la proyección macroeconómica del próximo año.

Para asegurarse los más de 130 votos necesarios en la sesión especial de este mediodía, La Libertad Avanza debió ceder terreno y aceptar modificaciones de último momento en el texto original. Entre concesiones a gobernadores por la distribución de recursos y marchas atrás en artículos sensibles sobre partidas sociales, la letra chica del dictamen sufrió cambios importantes. Así, el oficialismo llega al recinto con una mayoría que le permitirá mostrar capacidad de gestión y previsibilidad.

El dictamen de mayoría reunió 27 firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID y legisladores alineados con los gobernadores de San Juan, Tucumán y Catamarca. El texto pasó de 76 a 73 artículos.

Marcha atrás con discapacidad y asignaciones

Uno de los principales cambios fue la eliminación de los artículos 36 a 41, que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez. El proyecto original proponía reemplazar el esquema vigente por una prestación equivalente al 70 por ciento del haber mínimo, establecer incompatibilidades con el empleo formal y modificar el sistema de cobertura y financiamiento de las prestaciones médicas. También eliminaba el mecanismo de arancel único para prestadores, que pasaría a depender de negociaciones entre financiadores y prestadores en cada jurisdicción.

En su lugar, el dictamen incorporó un artículo que establece que los programas vinculados con las pensiones por discapacidad serán financiados desde el Ministerio de Salud y habilita a recurrir a recursos adicionales del Tesoro para garantizar su continuidad. La modificación supone retirar del Presupuesto una parte del ajuste que había generado fuertes cuestionamientos y que chocaba con la emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso.

También se eliminó el artículo 17, que derogaba la actualización automática por inflación de las asignaciones familiares. La modificación preserva la movilidad de la AUH, la Asignación por Embarazo y las prestaciones contributivas que reciben trabajadores registrados y monotributistas. La decisión implica desistir de un mecanismo que hubiera permitido al Ejecutivo administrar sus aumentos de manera discrecional.

Beneficios para la industria y compromisos con las provincias

El PRO consiguió extender hasta el 31 de diciembre de 2032 el plazo para incorporarse a los regímenes de promoción automotriz y autopartista. La prórroga permite que las empresas accedan a beneficios como la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada de inversiones en el impuesto a las Ganancias y la reducción a cero de los derechos de exportación para determinados productos. Se trata de incentivos fiscales destinados a apuntalar un sector que Mauricio Macri había promovido durante su gestión y que ahora vuelve a encontrar respaldo en el Presupuesto libertario

Otro punto de negociación fue la deuda por coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno se comprometió a avanzar en su regularización, aunque el entendimiento no quedó incorporado expresamente al articulado y se negociará por fuera del Presupuesto.

En materia de infraestructura, los aliados reclamaron que los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles se destinen al mantenimiento de las rutas nacionales y que exista mayor transparencia sobre las concesiones viales, con información de inversiones, tarifas y plazos. El esquema acordado dejó abierta la negociación entre Nación y provincias para distribuir fondos que no fueron destinados a infraestructura. Los gobernadores también consiguieron compromisos para incorporar obras en sus distritos, aunque sin un detalle definitivo de montos ni proyectos en el texto.

Diputados convocó a una sesión especial para debatir el Presupuesto 2027 y otros proyectos económicos

Mendoza, por su parte, obtuvo una exención impositiva vinculada a la importación de material ferroviario para su sistema de transporte. Los reclamos de Misiones por el fondo de bosques, de Córdoba por las deudas previsionales y de Salta por infraestructura y saneamiento no tuvieron una respuesta equivalente.

El año electoral detrás de la negociación

Las concesiones tienen una dimensión parlamentaria, pero también política. El Gobierno busca llegar a 2027 con el Presupuesto aprobado, sostener la alianza con gobernadores y evitar que el ajuste sobre transferencias, prestaciones y recursos provinciales se convierta en un obstáculo para su armado electoral. Aún así, el proyecto mantiene un sendero de gastos y recursos en base a objetivos macroeconómicos dudosos: crecimiento del 4 por ciento, inflación del 18 por ciento a diciembre, dólar a $1.847,60 y superávit primario del 1,1 por ciento del PBI.

El equilibrio fiscal continúa como la regla central, aunque el camino para sostenerlo será más desafiante. Unión por la Patria y otros partidos opositores cuestionaron esas métricas y presentaron un dictamen alternativo con: mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública. Entre sus propuestas figuran elevar el bono jubilatorio, restablecer la moratoria previsional y distribuir fondos entre las provincias. La disputa no quedó saldada con el dictamen: el oficialismo consiguió avanzar, pero deberá sostener en el recinto los acuerdos que tejió para llegar hasta allí.