La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este jueves 26 de noviembre, a partir de las 12, con el objetivo de avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. La convocatoria fue formalizada este martes por la Secretaría Parlamentaria, luego de un pedido presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores.

El proyecto de gastos y recursos será uno de los principales puntos de la agenda parlamentaria, en una semana clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca conseguir avances legislativos antes del cierre del período de sesiones ordinarias. La iniciativa es considerada prioritaria por el oficialismo, que pretende obtener la media sanción en la Cámara baja.

Además del Presupuesto, los diputados deberán considerar las modificaciones introducidas por el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La iniciativa forma parte de la agenda económica del Ejecutivo y está vinculada con los objetivos de sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.

El temario también contempla el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. A esto se suma una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur.

Otro de los asuntos previstos es la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de competencias judiciales relacionadas con delitos cometidos por menores de edad y delitos contra la integridad sexual. La agenda incluye, además, otras iniciativas que habían quedado pendientes de tratamiento en la Cámara baja.

Al filo del plazo, el Gobierno promueve a dos diputados que responden a Menem para el Consejo de la Magistratura

Las negociaciones por el Presupuesto 2027

La sesión estaba prevista inicialmente para el miércoles 25, pero fue trasladada al jueves para garantizar la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el miércoles presentará su informe de gestión ante el Senado. El funcionario es uno de los principales interlocutores del Ejecutivo con los gobernadores, que mantienen reclamos por la distribución de recursos y las partidas destinadas a sus provincias.

El oficialismo deberá negociar con los bloques dialoguistas para sostener los votos durante el debate. Según las estimaciones publicadas por LA NACION, La Libertad Avanza contaría con unos 126 votos para aprobar el Presupuesto en general, aunque las mayores dificultades podrían aparecer durante la votación en particular, cuando se discutan los artículos y las partidas específicas.

Entre los principales reclamos de los gobernadores figuran la distribución de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos que no fueron destinados a infraestructura vial y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En conjunto, esos recursos superarían los $3 billones, de acuerdo con las estimaciones citadas por ese medio.

También hay pedidos para aumentar el financiamiento de las universidades nacionales, atender las deudas de las cajas previsionales provinciales y avanzar con obras viales. Provincias Unidas, además, planteó una reducción del impuesto a los combustibles para aliviar los costos del transporte público en el interior del país.

Otro dato de la convocatoria es que la denominada Ley Malvinas quedó afuera del temario. El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, será postergado para las sesiones extraordinarias de diciembre. La iniciativa había generado diferencias dentro del oficialismo y cuestionamientos de algunos bloques aliados.

CS