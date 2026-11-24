La escalada del riesgo país y el retroceso de los bonos argentinos sumaron una nueva complicación para el esquema financiero del Gobierno. En ese contexto, el Banco Central (BCRA) habría reforzado con unos US$ 700 millones las garantías de un préstamo repo por US$ 6.000 millones que mantiene con bancos internacionales, con el objetivo de compensar la pérdida de valor de los títulos entregados como respaldo de la operación, de acuerdo con lo informado por Clarín.

Real barato, dólar y riesgo país para arriba: la combinación incómoda que amenaza la estabilidad cambiaria

La operación se conoció luego de que el indicador elaborado por JP Morgan superara los 1.000 puntos básicos, en medio de una fuerte liquidación de títulos públicos argentinos. Este martes 24 de noviembre, el riesgo país alcanza las 1.108 unidades, con un incremento del 7,1% en la jornada. Desde el mínimo de 402 puntos registrado en julio, acumula una suba superior al 160%.

El mecanismo que obligó a recomponer las garantías está vinculado con la caída de los bonos utilizados como respaldo del crédito. En concreto, los títulos Bonares AL35 y AE38, entregados como colateral, registraron retrocesos significativos en sus cotizaciones desde la última refinanciación del préstamo.

El 3 de julio, cuando se concretó la operación, el AL35 cotizaba a $81,88 y el AE38 a $84,79. Sin embargo, al cierre del viernes pasado, sus precios habían descendido a $60 y $63, respectivamente. Esto representó caídas del 26,7% y del 25,7%.

Ante ese escenario, se activaron las cláusulas de cobertura previstas en el contrato, que establecen que el deudor debe reponer la pérdida de valor de los activos entregados como garantía. Desde Wall Street señalaron que el BCRA habría incorporado alrededor de US$ 700 millones adicionales, aunque no existe precisión sobre si el refuerzo se realizó mediante dólares en efectivo o nuevos títulos.

Ministerio de Economía | Crédito: Cedoc Perfil

Qué es el préstamo repo de US$ 6.000 millones

Un repo (repurchase agreement) es una operación financiera mediante la cual una entidad obtiene dólares a cambio de entregar activos como garantía, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura. En caso de incumplimiento, los acreedores pueden ejecutar esos títulos para recuperar el dinero prestado.

El Banco Central recurrió a este mecanismo en distintas oportunidades durante 2025 y 2026, en un contexto de dificultades para conseguir financiamiento y afrontar los compromisos de deuda en moneda extranjera.

En julio de este año, refinanció deuda con bancos internacionales bajo esta modalidad hasta septiembre de 2028. La entidad monetaria adquirió estos pasivos en tres operaciones entre enero 25 y principios de este año. Los compromisos estaban estipulados pagar en octubre de 2026 (US$ 1.000 millones ), enero de 2027 (US$ 4.000 millones) y abril 2027 (US$ 1.000 millones).

El próximo 9 de enero vencen alrededor de US$ 4.500 millones con bonistas internacionales, mientras que durante 2027 los compromisos en moneda extranjera alcanzarían los US$ 24.900 millones.

Los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Gobierno

El refuerzo de las garantías se produce en un contexto de fuertes necesidades de financiamiento en moneda extranjera. El próximo 9 de enero vencen alrededor de US$ 4.500 millones con bonistas internacionales, mientras que durante 2027 los compromisos en moneda extranjera alcanzarían los US$ 24.900 millones.

En ese escenario, el Gobierno busca acumular divisas para afrontar los pagos y recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Sin embargo, el encarecimiento del financiamiento y la caída de las cotizaciones de los bonos complican esa estrategia.

Un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, estimó que el Gobierno necesita conseguir unos US$ 16.229 millones para cubrir los vencimientos de deuda en dólares de 2027. La cifra asciende a US$20.642 millones si se incorporan las obligaciones del Banco Central correspondientes a los Bopreal.

FN