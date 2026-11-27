En una semana marcada por las tensiones cambiarias, los operadores de mercado detectaron intervenciones del Gobierno para contener la escalada del dólar, sobre todos los financieros (CCL y MEP), con el objetivo de que no se ampliara la brecha respecto al oficial.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.605, acumulando un alza de 4,2% en lo que va de noviembre, el doble de la inflación esperada. Por su parte, el dólar oficial cerró en $1.625. En la semana, la divisa escaló $25, al igual que el mayorista.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cotizó estable a $1.662,40, mientras que el CCL cayó 4,3% a $1.756,3 y dejando la brecha en 9,4%, la más baja en cinco ruedas. En la semana, bajaron $38,65 y $42,8 (-2,4%), respectivamente.

El miércoles, el dólar mayorista había superado por primera vez los $1.600, mientras que el contado con liquidación llegó a ubicarse cerca de los $1.800. Según Econviews, en esa rueda se registró un récord del monto operado a través del bono AL30, sumando US$ 436 millones, entre MEP y CCL. “El volumen superó el pico de octubre de 2025 (US$ 354 millones) y estuvo por encima del promedio diario, lo que sugiere intervención oficial”. Con ello logró bajar la brecha al 9,9%, tras tocar el 14,7% el viernes anterior.

El dólar presiona sobre las tasas y obstaculiza la actividad productiva

Portfolio Personal Inversiones (PPI) detectó que por la LELINK D15E7 y la LELINK D29E7 se negociaron US$ 230 millones y US$ 157 millones, respectivamente. “Se trata de volúmenes relativamente elevados frente al promedio de US$145 millones diarios registrado en días sin oferta oficial de cobertura durante noviembre, y aún más llamativos dadas las condiciones de liquidez de ayer”.

La consultora señaló que el viernes 20/11, cuando comenzó a operar la LELINK D29E7, el BCRA habría vendido más de US$ 260 millones en instrumentos dólar linked en el mercado secundario. De esta manera, encadenó tres ruedas consecutivas de fuertes ventas, por un total de US$ 822 millones.

PPI proyecta que “las ventas de instrumentos dólar linked del BCRA fueron de casi US$ 1.415 millones entre el inicio de noviembre y el 20/11. Si suponemos que en las ruedas siguientes el Central mantuvo una participación similar sobre el volumen operado de las letras con vencimiento en enero (los instrumentos de menor plazo disponibles), estimamos que las ventas acumuladas ya rondarían los US$ 2.500 millones en lo que va de noviembre”.

En el segmento de bonos dollar linked, PPI estimó que el Banco Central ya había vendido alrededor de US$ 920 millones de la letra D15E7 al 18 de noviembre. Al proyectar los volúmenes operados durante las ruedas posteriores, esa cifra podría trepar hasta los US$ 1.580 millones.

BCRA calle Reconquista

Las consecuencias de la intervención

Desde LCG se preguntan: “¿Se puede intervenir más en el mercado de cambios para sostener una paridad más alta sin generar un descalabro en el mercado monetario? Hay bastante confusión en la profesión, con el argumento de que los pesos inyectados no tendrían contrapartida en una mayor demanda de dinero. En realidad, esos pesos se pueden esterilizar por distintas vías”.

Para LCG, ello no implicaría una suba de tasas, “ya que se esteriliza hasta lograr el nivel de tasas deseado. Cuál es ese nivel deseado es otra discusión, esta vez sensata, porque la tasa tiene que responder a más de un objetivo a la vez: precios, nivel de actividad y el mismo nivel cambiario”.

Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases señaló que “aunque dólar oficial acumula una suba cercana al 5%, en el año no llega al 10%, frente a una inflación cerca de 28%. Nada alarmante, y en un contexto externo difícil”.

“En caso de intervención, el BCRA vela por la estabilidad de precios y la robustez del peso. La volatilidad y las sobrerreacciones del tipo de cambio no son buenas para el anclaje de expectativas. Así que es lógico y bienvenido que el Gobierno utilice las herramientas disponibles para evitar ruidos innecesarios en el mercado cambiario”.

LM/MSS