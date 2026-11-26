El Gobierno consiguió un resultado favorable en una de las licitaciones de deuda más desafiantes del año. La Secretaría de Finanzas adjudicó $26,71 billones sobre un total de ofertas por $29,16 billones, alcanzando un rollover del 104,87% de los vencimientos que enfrentaba durante la jornada, estimados en alrededor de $25,47 billones. De esta manera, logró refinanciar la totalidad de sus compromisos y absorber cerca de $1,24 billones de liquidez del sistema en un escenario marcado por las tensiones financieras y la presión sobre el mercado cambiario.

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La operación era especialmente relevante por el volumen de compromisos que debía afrontar el Tesoro y las condiciones en las que llegaba al mercado. Según las estimaciones de Martín de la Fuente de BAVSA, los vencimientos en manos privadas representaban unos $21,1 billones, el mayor monto del año. A esto se sumaba la caída de los depósitos del Tesoro en el Banco Central, que se ubicaban en apenas $3,87 billones al 20 de noviembre, frente a los $8,8 billones de comienzos de mes.

El escenario también estaba condicionado por el riesgo país, que se mantiene por encima de los 1.000 puntos básicos, y por una mayor demanda de cobertura cambiaria. Pese a ese contexto, el resultado estuvo en línea con las expectativas del mercado, que anticipaba una tasa de renovación cercana al 100%.

"Buscando el equilibrio óptimo entre tasa de roll over, recomposición de depósitos del Tesoro en el BCRA, extensión de duration minimizando el costo financiero y niveles de liquidez en el sistema", fue el balance del Secretario de Finanzas, Federico Furiase, sobre la estrategia detrás de la operación.

Ministerio de Economía | Crédito: Cedoc Perfil

Cómo fue el resultado de la licitación

El menú estuvo compuesto por ocho instrumentos que cubrieron distintas alternativas de inversión: tasa fija, inflación, tasa TAMAR y cobertura frente a una eventual suba del dólar oficial.

En el segmento de tasa fija, el Tesoro adjudicó $7 billones de la LECAP con vencimiento el 16 de febrero de 2027 (S16F7), con una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,20% y una tasa efectiva anual (TIREA) del 29,84%. Además, colocó $3,79 billones del BONCAP con vencimiento el 16 de julio de 2027 (S16L7), a una TEM del 2,50% y una TIREA del 34,49%.

En los instrumentos ajustados por inflación, adjudicó $1,05 billones del bono CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7), a una TIREA de 4,92% sobre CER, y otros $5,72 billones del título con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28), a una tasa efectiva anual de 12,41% sobre CER.

Por su parte, en el instrumento a tasa TAMAR con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (M10Y7), Finanzas colocó $6,10 billones, con un margen de 4% sobre esa tasa de referencia.

El menú también incluyó un bono dual, que ofrece cobertura vinculada a la evolución de la TAMAR o del dólar, con vencimiento el 31 de enero de 2028 (TMVE8). Se adjudicaron $1,55 billones, a un margen de 8,29% sobre TAMAR.

Finalmente, en los instrumentos dollar linked, que ajustan por la evolución del tipo de cambio oficial, se colocaron $500.000 millones del título con vencimiento el 12 de marzo de 2027 (D12M7), a una TIREA de 5,42%, y $990.000 millones del bono con vencimiento el 10 de mayo de 2027 (D10Y7), a una TIREA de 5,46%.

La demanda se concentró en instrumentos de corto plazo

Uno de los datos más relevantes de la operación fue la distribución de las adjudicaciones. Según el análisis de Martín de la Fuente, el 26% del total colocado correspondió a la S16F7, la alternativa más corta del menú a tasa fija. La letra TAMAR M10Y7 explicó otro 22,8%, mientras que el BONCER TZX28 concentró el 21,4% de las colocaciones.

En una lectura similar, Tomás Sisto Bourel, Research & Investment Analyst en Fortress Capital, destacó que la tasa fija concentró alrededor del 40% de lo adjudicado, seguida por los instrumentos ajustados por CER, con el 25%, y los títulos vinculados a la TAMAR, con el 23%. De esta manera, prácticamente nueve de cada diez pesos adjudicados se concentraron en esas tres alternativas de inversión.

La demanda por el TZX28 llamó la atención de los operadores, ya que en la licitación anterior había mostrado un menor interés por parte de los inversores. En esta oportunidad, logró revertir ese comportamiento y superó incluso al bono dual TMVE8 en volumen de ofertas.

Otro dato destacado fue que los instrumentos con vencimiento en 2028 captaron más del 27% del total adjudicado. La participación estuvo explicada principalmente por el BONCER TZX28 y el bono dual TMVE8, dos alternativas que le permitieron al Tesoro extender parte de sus compromisos más allá de 2027.

En términos de plazos, el 72% de lo adjudicado correspondió a instrumentos con vencimiento previo a las elecciones presidenciales de 2027, mientras que el 28% restante se concentró en títulos posteriores a ese período. La proporción mostró un cambio significativo frente a la licitación anterior, cuando los instrumentos que vencían después de las elecciones habían representado apenas el 4,6% del total.

Como resultado, el plazo promedio de emisión se extendió de manera significativa. De esta manera, el Tesoro consiguió estirar parcialmente la duración de sus compromisos, aunque la mayor parte de la demanda continuó concentrada en alternativas de vencimiento relativamente corto.

Para el analista financiero de PINCapital, Franco Marín, de todas formas, la licitación fue exitosa y los rendimientos ofrecidos en los instrumentos de tasa fija representaron un premio atractivo para los inversores, especialmente en un contexto de incertidumbre cambiaria.

"Considero que, dado el contexto, hubo un premio atractivo sobre los instrumentos a tasa fija (2,20% TEM a febrero de 2027 y 2,50% a julio de 2027)", evaluó ante la consulta de PERFIL. A su entender, una parte de la estrategia oficial habría apuntado a evitar que los pesos disponibles en el mercado se volcaran hacia el dólar, una dinámica que ya se había observado durante los meses previos a las elecciones del año pasado.

Otro dato destacado fue la colocación de instrumentos vinculados al tipo de cambio. Según De la Fuente, si se contempla también el bono dual TMVE8, el Tesoro adjudicó cobertura equivalente a unos US$ 2.000 millones. De esta manera, logró renovar prácticamente la totalidad del remanente de la letra dólar linked D30N6, que había quedado en aproximadamente US$ 1.887 millones después del canje realizado la semana pasada. El analista también señaló que una parte de esa cobertura ya había sido canalizada por el Banco Central en el mercado secundario mediante los títulos D15E7 y D29E7.

Dólar

Las intervenciones sobre el dólar, detrás del resultado

El resultado de la licitación se conoció después de varias jornadas de tensión en el mercado cambiario, en las que los operadores detectaron señales de una mayor presencia oficial para moderar la suba de los dólares financieros y contener las expectativas de devaluación.

Durante las últimas ruedas, el dólar mayorista acumuló siete jornadas consecutivas de subas y llegó a negociarse en torno a los $1.614 durante la jornada del miércoles. En paralelo, el contado con liquidación se había acercado a los $1.800 y la brecha cambiaria llegó a superar el 14%, lo que encendió las alertas en la City.

En ese contexto, el Gobierno habría intensificado sus operaciones mediante la venta de bonos utilizados para operar en el mercado financiero, particularmente el AL30, además de una mayor actividad en los títulos dollar linked y en los contratos de futuros de dólar.

El miércoles se observó una fuerte presencia oficial en el mercado de contado con liquidación, mientras que los bonos D15E7 y D29E7 registraron operaciones por US$ 95 millones y US$ 509 millones, respectivamente. También se detectó una importante actividad en la parte corta de la curva de futuros. El volumen total negociado alcanzó los US$ 3.700 millones, el mayor desde el 7 de mayo, con un incremento del interés abierto de US$ 405 millones en esa jornada.

La dinámica también fue señalada por operadores del mercado, que apuntaron a movimientos compatibles con una intervención del Banco Central. Según fuentes de una Alyc consultadas por PERFIL, durante los últimos días se produjo un aumento significativo de los contratos abiertos en futuros. En particular, el miércoles el interés abierto avanzó un 8% respecto de la jornada anterior.

Sin embargo, este jueves la operatoria mostró una dinámica más tranquila, con una caída de los contratos negociados. Algo similar ocurrió con los bonos dollar linked, aunque parte de esa demanda de cobertura pudo haberse canalizado a través de la licitación del Tesoro.

En el mercado de bonos también se observó un volumen elevado para una jornada sin actividad en Estados Unidos por el feriado de Acción de Gracias. Habitualmente, la operatoria suele reducirse hasta un 50% en esas circunstancias, por lo que el nivel de negocios registrado abrió interrogantes entre los operadores sobre una eventual presencia oficial. De todas formas, hasta el momento no hubo una confirmación oficial sobre estas presuntas intervenciones.

El dólar frenó la suba, pero las tensiones continúan

Este jueves, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.601,50, con una baja de $2,50 (0,2%), e interrumpió la racha de siete jornadas consecutivas de subas. En el Banco Nación, el dólar minorista terminó en $1.625, mientras que el blue se mantuvo estable en $1.710. El CCL finalizó la jornada en $1.834

La mejora cambiaria coincidió con una apreciación del real brasileño, que se negoció a 5,73 unidades por dólar, en un contexto de mayor tranquilidad en los mercados internacionales. La moneda brasileña recuperó terreno en medio de versiones sobre la posible designación de un nuevo ministro de Hacienda más alineado con el control del déficit fiscal.

Según los operadores, la combinación de un mejor escenario externo, la menor profundidad de negociación por el feriado estadounidense y una mayor oferta en los mercados financieros contribuyó a moderar la presión sobre el peso.

Sin embargo, la estabilidad de la jornada no alcanzó para despejar las dudas sobre la dinámica cambiaria. El Banco Central llevaba cuatro ruedas consecutivas sin poder realizar compras de contado en el mercado oficial, en un contexto de mayor demanda de cobertura y dificultades para acumular reservas.

FN