La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación para este jueves 26 de noviembre. El Tesoro enfrenta vencimientos por $25,4 billones, más del doble que en las últimas licitaciones.

"Será la colocación más exigente de los últimos meses y permitirá medir la capacidad del mercado para absorber un volumen considerable de deuda", señaló Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital.

Para Chodos, "el colchón del Tesoro es acotado. Sus depósitos en pesos en el Banco Central cayeron desde $10,3 billones a comienzos de noviembre hasta $5 billones, un monto equivalente a apenas el 20% de los vencimientos. El nivel de aceptación será especialmente relevante porque a mediados de diciembre vencen otros $36,7 billones. La cercanía del cierre del año podría reducir el apetito por riesgo y dificultar una nueva licitación de gran tamaño”.

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El economista añadió que a favor del Tesoro, "la liquidez luce holgada. El stock de REPO alcanzó los $5,2 billones al 20 de noviembre, uno de los niveles más altos de los últimos meses. Además, una parte importante de los vencimientos estaría en manos públicas, lo que podría asegurar una porción significativa del rollover”.

“En CER, el Tesoro finalmente vuelve a incorporar un instrumento con vencimiento en 2027, un tramo que veníamos señalando como ausente en las licitaciones anteriores. También reabre el TZXY7, uno de los bonos con menor operatoria de la curva. El menú ofrece tres alternativas de cobertura cambiaria: las LELINK D12M7 y D10Y7 y el dual TMVE8. El Tesoro podría convalidar algún premio para captar la elevada demanda de cobertura, absorber pesos a fin de mes y reducir la presión sobre el fixing de la D30N6”, agregó Chodos.

El BONAR AO29 vuelve a quedar fuera del menú porque su rendimiento en el mercado secundario alcanzó el 23,3% TNA, en un contexto de fuerte presión sobre los bonos en dólares. Todavía restan emitir US$ 774 millones para completar los US$ 2.000 millones previstos.

Por su parte, Hernán Letcher, director del CEPA, sostuvo que según los últimos datos disponibles, el FGS contaría con $4,6 billones en títulos ajustables por CER (X30N6), por lo que los vencimientos con privados totalizarían $20,7 billones.

Ministerio de Economía | Crédito: Cedoc Perfil

Letcher tiene en cuenta que "luego de varias operaciones de expansión monetaria por parte del Tesoro, sus depósitos en el BCRA rondan los $3,8 billones (estimado). En parte, dichas operaciones buscaron revertir la horrible dinámica de tasas de interés en pesos, aunque la parte larga de la curva CER continúa rindiendo holgadamente por encima de los dos dígitos".

"Por su parte, las condiciones de liquidez diaria no enfrentan grandes problemas, con el stock de 'Otros' (pasivos remunerados del BCRA) promediando $4,5 billones la semana pasada. De igual manera, este alto nivel no necesariamente anticipa gran demanda de títulos en la licitación, dado que diciembre cuenta con una estacionalidad positiva en la demanda de liquidez que podría estarse anticipando", agregó el economista.

Menú de la licitación

LECAP:

- 16/2/27 (nuevo)

- 16/7/27 (nuevo)

CER:

- 31/5/27 (TZXY7)

- 30/6/28 (TZX28)

TAMAR:

- 10/5/27 (nuevo)

TAMAR/DL:

- 31/1/2028 (TMVE8)

DL:

- 12/3/2027 (nuevo)

- 10/5/2027 (D10Y7)

LM