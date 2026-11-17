Desde principios de octubre, el real brasileño acumula una fuerte depreciación frente al dólar. Al comienzo de ese mes, la moneda brasileña cotizaba aproximadamente a 4,97 reales por dólar, desde entonces, el dólar acumuló una suba del 16,3%, llegando a 5,78 reales.

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Este movimiento, que implica una pérdida de valor del real frente a la moneda estadounidense, genera una fuerte presión sobre la economía argentina, que ve amenazada su competitividad frente al abaratamiento de los productos brasileños medidos en dólares y el encarecimiento relativo de los productos propios para los compradores del país vecino.

El dólar acumuló una suba del 16,3%, llegando a 5,78 reales.

Competitividad y exportaciones

La devaluación del real brasileño afecta a la economía argentina en diversos niveles. Primero en temas de competitividad, en especial si se toma en cuenta que en este mismo periodo el dólar mayorista argentino pasó de $1.524 a $1.551, un incremento del 1,8%.

El peso argentino se apreció un 12,4% frente al real brasileño en términos nominales. Si se incorpora la inflación de octubre, del 2,2% en la Argentina y apenas 0,14% en Brasil, la pérdida de competitividad cambiaria real alcanza aproximadamente el 14,3%, lo que estira aún más la brecha de competitividad que la Argentina viene padeciendo hace años y que afecta a todo el entramado productivo. El precio del dólar no parece moverse a la misma velocidad que en Brasil al menos en el corto plazo.

La devaluación del real tiene un impacto claro sobre las exportaciones e importaciones. En octubre, las ventas externas argentinas a Brasil alcanzaron los US$ 1.260 millones, frente a compras por US$ 1.530 millones. El intercambio bilateral sumó US$ 2.790 millones, con un déficit para la Argentina de US$ 270 millones.

El intercambio bilateral sumó US$ 2.790 millones, con un déficit para la Argentina de US$ 270 millones.

Esto es especialmente importante ya que al depreciarse el Real, si el peso argentino no se ajusta en la misma proporción, los bienes y servicios argentinos se encarecen para los compradores de Brasil, dificultando básicamente las ventas de manufacturas, alimentos e industrializados.

Una mayor pérdida de competitividad podría complicar especialmente a la industria automotriz, las autopartes y otros sectores manufactureros que dependen del mercado brasileño.

A su vez, los productos provenientes de Brasil resultan más baratos en términos relativos para los importadores y consumidores argentinos, lo que tiende a incrementar el ingreso de mercadería brasileña y por lo tanto generar una balanza incluso mas deficitaria para nuestro país.

Implicancias sobre el turismo y la salida de dólares

La aceleración de la depreciación del real llega justo antes de la temporada de verano y vuelve a poner al turismo argentino en primer plano.

Para quienes viajen desde la Argentina a suelo carioca, la apreciación del dólar abarata en pesos los consumos que se paguen directamente en moneda brasileña durante el próximo verano. Esto, a priori, se transforma en una oportunidad para los turistas argentinos, que pueden vacacionar en Brasil con un costo menor al que se enfrentaban meses atrás.

En concreto, comidas, bebidas, transporte, compras y servicios turísticos pueden resultar más accesibles en términos de dólares. En cambio, pasajes y buena parte de los alojamientos, que tienen precios dolarizados, no tendrían tanto impacto.

Posteo Daniel Osinaga | Crédito: X @dosinaga2

Pero no todo es color de rosa, ya que el efecto de un real más débil funciona en dos direcciones. Para el argentino que viaja, Brasil se vuelve más atractivo, pero, para el brasileño que quiere viajar a la Argentina, nuestro país se vuelve relativamente más caro.

Ese doble movimiento puede ampliar la salida de dólares por turismo y reducir el ingreso de divisas generado por visitantes extranjeros. Un mayor flujo de argentinos hacia Brasil implica más consumo de divisas fuera del país, mientras que una menor llegada de brasileños reducirá el ingreso de dólares por turismo receptivo. Así, para el Banco Central es un problema a tener en cuenta porque aumentará la presión cambiaria y sobre las reservas.

A modo de referencia, durante el verano de 2025, en enero y febrero viajaron a Brasil alrededor de 1,3 millones de argentinos, casi 40% de todos los residentes que salieron del país en esos meses. En ese momento, Brasil tenía una relación cambiaria particularmente favorable para los argentinos.





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