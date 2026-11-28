Con la conducción del Presidente Javier Milei estamos ordenando, invirtiendo y fortaleciendo el Nuevo Garrahan para convertirlo en el mejor hospital pediátrico de América Latina”, afirmó textualmente en su cuenta de X el ministro de Salud, Mario Lugones. Lo hizo mientras compartía el comunicado en el que las autoridades de la institución anunciaban la suspensión de 28 profesionales y 10 pedidos de cesantía para, según su versión, “un grupo de sindicalistas” que “tomaron las oficinas de la Dirección Médica del hospital” en 2025, cuando reclamaban por mejores salarios.

Si estas suspensiones y cesantías se convirtieran en despidos efectivos, la institución perdería otros 38 profesionales, que se sumarán a la lista de los más de 200 que ya perdió. Pero hay algo que quienes hablaron con este medio insisten en resaltar: pese a haber conseguido un aumento de sus ingresos el año pasado, el hospital sigue en crisis (y desde octubre sin ley de emergencia).

No es el único. En noviembre de 2023 los hospitales nacionales sumaban 8.000 trabajadores. En el mismo mes de 2026 contaban con 6.597 empleados, 1.403 menos que en 2023.

Comunicado del hospital Garrahan sobre las sanciones a profesionales. | Crédito: Captura de pantalla.

El número contempla a los hospitales Bonaparte (que pasó de 670 a 363 trabajadores), Sommer (de 1.217 a 919 empleados), Posadas (de 4.669 a 4.060), Carrillo (956 a 808) y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Juan O. Tesone (de 488 a 447). La información es oficial y actualizada por el Ministerio de Salud este mes, con el objetivo de presentarla en el informe de gestión que llevó el jefe de Gabinete al Congreso.

Cantidad de trabajadores por hospital nacional. | Crédito: Captura de pantalla del informe de Jefatura de Gabinete.

La caída en la cantidad de profesionales tiene un impacto en el presupuesto previsto para 2027. En el hospital Bonaparte, que perdió al 50% de su personal, se prestaron 49.786 asistencias ambulatorias durante 2023, mientras que en la proyección para 2027 este número se reduce a 47 mil. También se prevén 5.000 atenciones en las guardias, cuando en 2023 fueron 7.907.

Todos estos datos no incluyen al Hospital Garrahan, que si bien no forma parte de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) depende principalmente de los aportes nacionales. Allí la cantidad de atenciones también se redujo. Durante 2024 se asistieron 633.293 casos en consultorios externos, mientras que en 2025 fueron 538.186 y 390.461 a noviembre de 2026. El total representa un 38% menos que en 2024 siempre y cuando se tome lo informado hasta hoy.

Atenciones en el hospital Garrahan por año. | Crédito: Informe de la Jefatura de Gabinete.

“La situación actual del hospital que nosotros venimos denunciando es que es crítica, debido sobre todo a la falta de personal en todos los sectores, en todas las especialidades. Esto se está sintiendo mucho porque la decisión de la intervención de Mariano Pirozzo y Lugones es que no va a ingresar más personal al hospital. Ya le están diciendo al personal del laboratorio que cuando se jubilen no van a ser reemplazados”, explicó a este medio Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. “En los números que presentó Santilli se ve cómo bajó este año la atención de pacientes ambulatorios. Esto coincide con lo que nos dice una de las médicas pediatras que está justamente en la orientación de pacientes, que se han reducido mucho los cupos de las distintas especialidades en los turnos de orientación”.

Cuando los pacientes llegan más tarde a la consulta, las patologías pueden avanzar más rápido o no ser oportunamente atendidas, afirman los especialistas.

En 2024, según informó el mismo hospital, había 4.728 trabajadores de planta. Para 2026 el total de empleados se redujo a 4.513. “Los enfermeros eran 2.000 y ahora son 1.348. Eso hace que a esta altura del año sucedan cuestiones inéditas. Por ejemplo, que una sala inicie un sábado sin personal de enfermería: han tenido que buscar enfermeros de todos los sectores para poder armar la dotación de enfermería de una sala de oncología”, aseguró Lezana. “Algunas veces una enfermera tuvo a cargo 12 pacientes, cosa que es imposible, porque un enfermero puede atender de dos a cuatro pacientes”, aseveró.

“Yo trabajo los fines de semana y a veces abrimos la sala con cinco enfermeros. Por ahí se incorporan uno o dos más, pero estamos sobrecargados de trabajo”, afirmó en diálogo con este medio Georgina Duarte, enfermera pediátrica del hospital. “Nos pasó hace dos semanas que había salas que no tenían enfermeros para abrir o con dos o tres enfermeros nada más, cuando normalmente una sala se tiene que abrir con ocho enfermeros mínimamente”. Eso, agregó, “es sumamente peligroso en pacientes con enfermedades graves y de alta complejidad”.

Sobre las consultas con especialistas coincidió con el relato de Lezana sobre la reducción de los turnos, aunque no así en la cantidad de internaciones. “Si antes había camas con 30 pacientes siguen siendo la misma cantidad”. Sin embargo, al demorar más en llegar a la primera consulta con un especialista “llegan en peores condiciones a una internación”.

El presupuesto del hospital, ¿en fondos de inversión?

En 2026 el presupuesto nacional vigente para el funcionamiento del hospital asciende a los $ 379.040 millones, de los que se ejecutó el 82%. Para 2027 la proyección de inversión del Ejecutivo es de $ 396.035 millones: un 4,4% de incremento con una inflación proyectada del 18%.

Ajustada por inflación, la principal caída presupuestaria ocurrió en 2025. Según el monitor presupuestario de Acij, a valores actuales, el crédito devengado en 2024 equivale a $ 318 mil millones, mientras que al año siguiente el monto ejecutado fue de $ 274 mil millones (tomando como referencia el valor del peso hoy).

“En ese contexto, según surge del informe económico del mismo hospital que conseguimos a través de la justicia, ellos están derivando plata del hospital a fondos de inversión”, sentenció Lezana. “Subejecutaron el presupuesto del hospital durante 2025, el mismo año en que se fueron cientos de profesionales”.

Informe de las inversiones financieras del hospital Garrahan. | Crédito: Gentileza de trabajadores del hospital.

En el documento que compartieron con este medio puede leerse que se destinaron $ 58 mil millones al rubro “inversiones financieras”. “Ahí también informan claramente que éramos 4.700 trabajadores de planta permanente cuando inició la gestión en 2024. Actualmente somos 4.000 de planta permanente. Después de eso hay contratos de distintos tipos: de locación de servicios y contratos de empleo público. Pero con todo eso no llegamos a ser 4.700, somos 4.500”. Ninguno de estos ingresos, agregó, se dio mediante un concurso.

Por último, advirtió sobre otra cuestión que estaría afectando a los pacientes: no solamente afirmó que faltan insumos básicos, sino que además se están poniendo trabas a algunos tratamientos. “Condicionan los tratamientos a que la obra social autorice. Por ejemplo, pasó con un paciente que necesitaba un antitrombótico, que consta en la historia clínica, que se aplicó 17 horas después, porque esperaron el OK de la obra social”. Antiguamente, puntualizó, el hospital garantizaba la medicación por una semana a los pacientes que se iban de alta y que tenían obra social; y por dos semanas a los que no. “Ahora obligan a la familia a hacer el trámite de gestionar esa medicación en los municipios, en las provincias, y se van acumulando expedientes. La cuestión es que la medicación no llega y los tratamientos se interrumpen o tienen que ser costeados por las familias que están haciendo colectas”.

Lezana lamentó lo que consideró un cambio en la forma de concebir el acceso a la salud. “La concepción de nuestro hospital desde el inicio era: ingresa un paciente, tenga o no tenga obra social, venga de donde venga, de los distintos puntos del país, se interna para diagnóstico y tratamiento y se garantiza todo. Luego se recupera a través de la gestión de lo que se llama el tercer pagador, pero ahora están dando vuelta ese sistema”.

Con esto, “se limita la capacidad del Garrahan de todas las formas posibles”, concluyó.

PERFIL intentó contactarse con autoridades del Ministerio de Salud para consultar su postura sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.