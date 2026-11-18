El inminente desembarco de Grand Theft Auto VI (GTA VI) en Estados Unidos desató una fuerte preocupación en el sector empresarial por las pérdidas cercanas a los mil millones de dólares que podría generar tan solo en su jornada inaugural. El fenómeno responde a una ola prevista de absentismo laboral masivo, impulsada por miles de trabajadores que optarían por ausentarse de sus puestos para jugar desde el primer minuto.

Con un lanzamiento estipulado para este jueves 19 de noviembre, el título desarrollado por Rockstar Games llega precedido por el éxito histórico de sus antecesores. De acuerdo con los registros citados en el informe, GTA V alcanzó los 205 millones de copias vendidas y Red Dead Redemption 2 superó los 62 millones.

La dinámica central de esta saga de mundo abierto, que debutó originalmente en 1997 y acumula 28 años de trayectoria, invita a los usuarios a encarnar a personajes vinculados al crimen organizado dentro de entornos ficticios.

El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu-Fabra de Barcelona, José Montalvo, advirtió que existe un segmento demográfico particularmente propenso a experimentar un consumo intensivo de estos títulos. El especialista señaló que el perfil predominante corresponde a hombres de entre 18 y 30 años que se desempeñan en puestos telemáticos o cuentan con la posibilidad de realizar teletrabajo.

Las estadísticas analizadas sobre el mercado laboral estadounidense muestran que, desde mediados o finales de la década de 2000, los videojuegos explican cerca del 50 % del incremento en las horas de ocio de los jóvenes.

GTA VI transforma Miami en Vice City antes de su estreno | Crédito: AFP

Este fenómeno trajo aparejada una merma en las horas trabajadas de entre un 1,5 % y un 2 %, una cifra que cobra relevancia macroeconómica en un país con aproximadamente 170 millones de personas en edad laboral, de las cuales un tercio son jóvenes.

Los antecedentes respaldan el temor de las compañías ante el próximo estreno de la franquicia. Durante el lanzamiento de GTA V, el 6 % de la población de entre 18 y 35 años de ciudades clave como Los Ángeles y Nueva York faltó a sus empleos, un comportamiento que la Cadena Ser también vinculó históricamente con eventos deportivos de gran escala.

Más allá de las consecuencias estrictamente financieras, la popularidad de la saga reavivó las discusiones sobre la adicción a los videojuegos y la representación de la violencia en entornos virtuales. Según reportes citados del diario ABC, los usuarios que atraviesan etapas de desarrollo pueden mostrar mayor vulnerabilidad frente a narrativas que romantizan actividades delictivas.