Inflación: los servicios subieron mucho más que otros precios de la economía en la era Milei

El dato de inflación de octubre, que arrojó 2,2%, no sólo encendió algunas alarmas respecto al proceso deflacionario hacia adelante, sino que también volvió a poner sobre la mesa una dinámica que impacta en el bolsillo de los trabajadores: los servicios subieron mucho más que otros precios de la economía.

Con el último IPC del décimo mes del año, la gestión del presidente, Javier Milei, acumula una suba de precios en torno al 354%. Mientras que varios servicios aumentaron muy por encima. El caso del rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles llegó al 692%. Es decir, los gastos fijos casi duplicaron a la suba promedio de precios.

Esa dinámica explica porque el ingreso disponible de los hogares no recupera lo perdido desde que asumió Milei. Cuando estos gastos fijos suben muy por encima del resto de los precios deja menos plata para otros consumos y el ajuste recae sobre las compras que sí pueden recortarse.

Los salarios aumentaron 1,3% y perdieron contra la inflación en septiembre, según el INDEC



A eso se le suma que el salario aumentó por debajo de la suba de los servicios, lo que denota aún más el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Según la consultora LCG, en base al último Índice de Salarios que publicó este viernes el Indec, los ingresos, tanto privados registrados como públicos muestran caídas reales contra noviembre de 2023 del 2,3% y 15,4%, respectivamente.

“A esta presión se suman las cuotas y los intereses de las deudas que muchas familias acumularon para llegar a fin de mes. El crédito, que debería permitir financiar consumo futuro, se utiliza para sostener gastos corrientes, incluso las compras del supermercado. Pero esas deudas luego deben pagarse, reduciendo todavía más el ingreso disponible”, señaló el diputado nacional por Unión por la Patria, Guillermo Michel.

La inflación de octubre fue del 2,2%, pero con la nueva medición del INDEC que postergó el Gobierno habría llegado al 2,4%



De acuerdo a los cálculos del legislador, solo el la electricidad, el gas y otros combustibles acumulan 951%, mientras que los alquileres en torno al 849%.

“El resultado es un círculo que se retroalimenta: gastos fijos que crecen muy por encima de la inflación, ingresos cada vez más comprometidos y endeudamiento para cubrir la diferencia. Menos consumo, un mercado interno debilitado y mayores dificultades para sostener la producción y el empleo, en un contexto de apertura comercial que agrega presión sobre la industria nacional”, agregó el exdirector de Aduanas.

Salud y transporte

La desregulación en el sector llevó a que los precios de las prepagas aumentaron por encima de la inflación. Apenas asumió la gestión libertaria, mediante el decreto 70/2023, se flexibilizó el mercado de la medicina prepaga. Esto tuvo un fuerte impacto en el sector de la Salud, que registra una suba acumulada del 511%.

Por el deterioro del salario, un millón doscientos mil trabajadores se vieron se quedaron sin acceso al sistema de salud privado. estimó el Instituto Argentina Grande (IAG).

Por su parte, el Transporte acumuló un alza del 417% desde noviembre de 2023. De acuerdo a las estimaciones de Michel, el transporte público incrementó 769%.

Argentina tiene la segunda inflación más alta de la región

Por otra parte, el dato de inflación del décimo mes del año fue la segunda más alta de la región. Argentina sólo es superada por Venezuela en el ranking de suba de precios.

El ranking quedó de la siguiente manera: