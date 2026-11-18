La empresa Jan De Nul fue adjudicada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para llevar adelante las obras de dragado, mantenimiento y profundización del sistema de navegación del complejo portuario, uno de los principales polos logísticos, industriales y energéticos de la Argentina. Se trata de la misma empresa que, desde junio y en conjunto con Servimagnus, es adjudicataria de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía).

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La nueva adjudicación corresponde a la Licitación Pública N.º 06-CGPBB/2026, que se desarrolló en el marco de un proceso internacional en el que también participaron las compañías Boskalis, de Países Bajos, y Dredging International, de Bélgica. Sin embargo, ambas propuestas fueron desestimadas durante la etapa de evaluación.

Grupo Jan De Nul | Crédito: Gentileza Grupo Jan De Nul

Un contrato por 15 años y la profundización del canal principal

El contrato contempla un período de 15 años para las tareas de mantenimiento del acceso hacia la Base Naval Puerto Belgrano y de los sectores de atraque, antepuertos y zonas de maniobra de Ingeniero White, Puerto Galván y Puerto Rosales, junto con sus respectivos accesos. Además, establece un plazo de 12 meses para ejecutar la profundización del canal principal.

De acuerdo con lo informado por la compañía, los trabajos permitirán avanzar hacia un calado operativo de 50 pies, lo que ampliará las condiciones de navegación para buques de mayor porte y capacidad de carga.

Para realizar las tareas se utilizará la draga Galileo Galilei, una embarcación de succión por arrastre incorporada a la flota de Jan De Nul en 2020. Cuenta con 166 metros de eslora y una capacidad de almacenamiento de 18.000 metros cúbicos de material dragado. Además, está equipada con un sistema de doble tolva para optimizar la distribución de la carga y mejorar la eficiencia operativa.

Las obras también alcanzarán a las distintas actividades productivas que operan a través del complejo portuario, entre ellas la agroindustria y las cargas industriales.

Grupo Jan De Nul | Crédito: Gentileza Grupo Jan De Nul

"Esta adjudicación representa una nueva oportunidad para poner nuestra experiencia y capacidad técnica al servicio de una infraestructura clave para el desarrollo de la Argentina. El crecimiento de la actividad energética y exportadora plantea nuevos desafíos, y estamos preparados para acompañarlos con soluciones eficientes, seguras y sostenibles", señaló Win Bosteels, apoderado de Jan De Nul.





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