Jan De Nul y Servimagnus conformarán Vía Navegable Argentina para operar la Hidrovía

Jan De Nul y Servimagnus fueron confirmadas como adjudicatarias de la concesión de la Vía Navegable Troncal, una de las obras de infraestructura más relevantes para el desarrollo económico de Argentina. Tras la resolución del Gobierno nacional, ambas compañías anunciaron el inicio de una nueva etapa en la que asumirán la ejecución de obras, el mantenimiento y la operación del corredor estratégico, con el objetivo de fortalecer la competitividad logística y el comercio exterior del país.

El Gobierno completó la adjudicación de la Hidrovía a Jan De Nul

La adjudicación fue comunicada el 19 de junio de 2026 y fue recibida por las empresas, que destacaron la importancia de la Vía Navegable Troncal para las cadenas productivas argentinas y para el crecimiento de las exportaciones. Como parte de esta nueva etapa, Jan De Nul y Servimagnus conformarán Vía Navegable Argentina (VNA), la sociedad que tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto. Según indicaron las compañías, la iniciativa generará trabajo genuino y de calidad de manera directa e indirecta para más de 600 familias.

“Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas. Nuestro compromiso es poner al servicio del país las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas para seguir fortaleciendo una infraestructura estratégica para las próximas décadas”, señaló Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

La nueva etapa para la Vía Navegable Troncal

Las empresas informaron que pondrán a disposición su experiencia, capacidad técnica y los recursos necesarios para llevar adelante las obras previstas, además de garantizar el mantenimiento y la operación de la concesión.

Por su parte, Marcos De Vincenzi, gerente general de Servimagnus, afirmó: “Este es el resultado del compromiso histórico que tenemos con el desarrollo de la infraestructura logística de la Argentina. Presentamos una propuesta sumamente sólida, sustentada en la inversión privada, la utilización de equipamiento propio, el cuidado del ambiente, un equipo profesional altamente calificado, y una inédita transferencia tecnológica”.

Hidrovía: cerealeras le piden a Luis Caputo que concluya la adjudicación lo antes posible

El directivo agregó que el propósito del proyecto es “brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”.

Según destacaron las compañías, durante los últimos 30 años los trabajos de profundización y mantenimiento realizados en la Vía Navegable Troncal contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, a la expansión de la superficie sembrada, al aumento de los volúmenes exportados y a la generación de divisas para el país.

En ese contexto, Vía Navegable Argentina buscará impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, mediante la incorporación de tecnología de última generación y la aplicación de estándares de calidad, seguridad y desempeño ambiental.

De acuerdo con el comunicado conjunto, el objetivo final será fortalecer la competitividad del sistema logístico argentino, reducir los costos asociados al comercio exterior y contribuir al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo económico del país.

El anunció que realizaron desde el Ejecutivo

El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.

La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluidas las evaluaciones correspondientes y cerró el proceso licitatorio. Jan de Nul y Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 30 años.

Jan de Nul salió al cruce de DEME y cuestionó su propuesta de reducir un 17,4% el peaje de la Hidrovía

La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.

Por último, según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación.

GZ / lr