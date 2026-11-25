Uno de los principales reclamos a los gobernadores desde el gobierno de Javier Milei y de los sectores económicos es bajar la carga de los impuestos provinciales. El tributo el más cuestionado es Ingresos Brutos (IIBB), ya que se aplica sobre el total facturado en cada etapa de la cadena productiva y comercial (insumos, manufactura, transporte, mayorista y minorista).

En un contexto donde la caída de las transferencias de Nación a las provincias alcanza al 52% de lo que recaudaban en 2023 por IIBB, lo cual acota el espacio de negociación para los mandatarios.

Los recursos nacionales tienen dos componentes: las transferencias automáticas (coparticipación federal y leyes complementarias) y las transferencias no automáticas, de carácter discrecional, como los Aportes del Tesoro Nacional, el financiamiento de obras y las transferencias a las cajas previsionales no transferidas.

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De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la caída de las transferencias automáticas equivale al 21% de la recaudación de IIBB de 2023. “El impacto es mucho mayor en las provincias de menor desarrollo relativo, con escasa base tributaria propia: encabezan Formosa (126,7%), Santiago del Estero (105,2%) y La Rioja (102,9%). En el otro extremo, las jurisdicciones con mayor recaudación propia muestran un impacto acotado: Neuquén (5,8%), señala el reporte.

En cuanto a las transferencias no automáticas, la baja representó el 30% de la recaudación de IIBB de 2023. “El caso más extremo es La Rioja, cuya pérdida de transferencias no automáticas equivale al 305,1% de su recaudación de IIBB de 2023 —es decir, más de tres veces ese tributo—, seguida por Formosa (124,3%) y Santiago del Estero (111,5%). En el otro extremo, Chubut es la única jurisdicción que mantuvo sus transferencias no automáticas prácticamente en el nivel de 2023, sin una variación significativa”.

Transferencias Nación - Provincias | Crédito: IARAF

En el cálculo consolidado, la caída conjunta de las transferencias automáticas y no automáticas equivale al 52% de la recaudación de IIBB de 2023.

En un grupo de provincias, la pérdida supera holgadamente el total de lo que recaudan por Ingresos Brutos en un año: La Rioja (408,0%), Formosa (251,0%), Santiago del Estero (216,7%), Chaco (150,8%), Corrientes (112,2%), San Juan (110,1%) y Catamarca (106,5%). En la otra punta, se ubican Chubut (16,5%), Neuquén (16,5%) y Misiones (26,6%), “es decir las de mayor recaudación propia en relación con los recursos que reciben de la Nación”, señala el IARAF.

Discusión política sobre Ingresos Brutos

Mientras los gobiernos provinciales reciben los pedidos de baja de alícuotas de los distintos sectores económicos. “el punto central es que la magnitud de la pérdida de recursos nacionales es tal que condiciona el margen de maniobra. En el promedio equivale al 50% de la recaudación de ingresos brutos del año 2023, lo que implica que, si el nivel de gasto no baja en esa cuantía, el resultado fiscal provincial de 2026 será peor que el de 2023”, considera el IARAF.

“El planteo de una baja uniforme, ordenada y sostenible de Ingresos Brutos implica un enorme desafío para la discusión política. Depende tanto del esfuerzo de racionalización del gasto de cada jurisdicción como de la discusión pendiente sobre el esquema de reparto de recursos entre la Nación y las provincias”.

Según el Instituto, el contexto actual no brinda elementos que permitan pensar en bajas individuales del impuesto a los ingresos brutos para el año 2027. “La vía más adecuada parecería ser la de una acción colectiva, pero esa seguramente implica discutir aspectos centrales de la coparticipación, algo que se viene dilatando desde hace años”.

LM