La ocasión era de éxtasis para el presidente Javier Milei: Tesla, esas cinco letras que identifican a nivel planetario al magnate Elon Musk llegaba con sus autos a la Argentina. Para darle el tono que el líder libertario había pedido en alguno de su veintena de viajes a Estados Unidos la producción hasta hizo una especie de ploteo con cabeza de león en uno de los laterales de las unidades en exhibición, que cambiaba de color con los juegos de luces, mientras Milei mostraba que estamos “integrados al mundo”. Solo faltaba el saludo de Elon... pero no aportó a la euforia esperada.

Videollamada de Elon Musk desde el avión en la presentación de Tesla en Argentina. | Crédito: Captura

La comunicación con el empresario fue en un avión presuntamente en China, y su mensaje fue no solo obviamente improvisado, sino que pareció apurado, incluso confuso. Dejá la impresión, incluso en redes sociales fue tendencia, que "estaba en otra cosa" y la comunicación lo sorprendió, por lo que atinó a un “hola, Argentina... Bueno, acá estamos...”.

"Es una alegría compartir Tesla con todos ustedes y establecernos allí, esperamos que disfruten nuestros autos...”, señaló en la parte inicial de la comunicación, pero había baches en los que la comunicación parecía no funcionar y el propio Musk guardaba silencio:

"No sé muy bien qué decir..."

Luego trazó que con YPF “Esperamos poder abastecer a Tesla y establecer una red nacional de supercargadores”. Incluso en un momento admitió sin medias tintas “en realidad, no sé muy bien qué decir”.

Videollamada de Elon Musk desde el avión en la presentación de Tesla en la Argentina | Crédito: Captura

La llamada duró apenas dos minutos, se le entendió por partes que repetía “gracias” o “en fin...”, para agregar luego “les doy por esta bienvenida a Tesla en Argentina..”, se le escuchó “yeah... yeah... yeah” y cortó.

"Tesla muestra el cambio que queremos traer a la Argentina", dijo Milei, calificando a Musk como un “benefactor de la humanidad”. Luis Caputo, Diego Santilli, Jorge Macri y el embajador estadounidense Peter Lamelas completaban la escena.