El presidente Javier Milei participó del lanzamiento de Tesla en Argentina, la reconocida empresa de autos eléctricos de Elon Musk, y desde la compañía decidieron homenajear al mandatario con una unidad Cybertruck personalizada "tuneada" con un león, una imagen característica que lo acompaña desde que se lanzó como candidato.

Fue a fines de septiembre cuando el presidente mantuvo una entrevista con Bloomberg, durante el Club Económico de Nueva York, y mencionó que el Cybertruck era el auto que le gustaría tener y que deseaba adaptarlo a sus gustos con la imagen del león, un símbolo que lo caracteriza desde sus inicios en la política.

Luego de su discurso, Milei pudo subirse a la unidad incluso con una carpeta y con su teléfono celular para sentarse en el asiento del conductor y simular que la manejaba. Luego subió el video a sus redes con la frase MAGA! y en pocas horas tuvo alrededor de 480 mil "me gusta" de sus seguidores.

Milei cerró el lanzamiento de Tesla en Argentina y lo recibieron con una Cybertruck ploteada con un león

"Si yo me tuviera que comprar un auto para mi, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema. Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado, es una cosa maravillosa", manifestó el mandatario.

Tras conocer el deseo del presidente, Tesla decidió hacerle un guiño presentando su reconocida pick-up eléctrica durante su lanzamiento en el país: una Cybertruck "tuneada" según los deseos del mandatario, con un león rugiente en su parte trasera.

De todas formas, posteriormente se aclaró desde la compañía que, por el momento, no tienen pensado comercializar la Cybertruck en el mercado argentino. En un principio la marca solo ofrecerá dos de sus modelos: el Tesla 3 y el SUV Tesla Model Y.

Cómo es la Cybertruck, la camioneta eléctrica de Tesla preferida de Milei

La Cybertruck es una de las primeras pick-ups eléctricas de producción en serie del mercado estadounidense. Fue presentada por Musk en 2019 y se diferencia por su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y los quiebres angulares que reemplazan las curvas habituales.

En el marcado estadounidense, actualmente la camioneta mencionada se vende en tres versiones, todas con tracción integral y si bien su autonomía depende de la configuración elegida, suele ubicarse entre los 500 y los 525 kilómetros con una batería completa.

El Cybertruck para Javier Milei ha llegado | Crédito: Cedoc

El presidente ya había expresado su interés en el particular vehículo en 2024, en su primer encuentro con Elon Musk en Austin, Texas, donde el mandatario se subió a una Cybertruck y luego contó en el streaming Carajo que le había pedido al mandatario estadounidense que le regalara una unidad para trasladarse en el país.

Ante el "homenaje" realizado por la empresa hacia el mandatario, no tardó en presentarse la duda sobre si, ante una eventual "donación" o regalo de la unidad, se podría ingresar en la categoría de dádiva, donde dejaría de considerarse un regalo legítimo o un gesto protocolar para pasar a configurar un delito contra la función pública.