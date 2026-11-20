La empresa de Elon Musk inauguró oficialmente sus operaciones en Argentina en un acto en La Boca encabezado por el presidente Javier Milei y contó con la participación del magnate de la tecnología a través de una videollamada, en el Arenas Studio del barrio porteño.

El salón mostró una estética porteña pura, protagonizada por una recreación del Obelisco, un show de tango y una demostración de luces en un Tesla pintado con colores de la bandera argentina. Después de hablar, Milei subió a un cibertruck ploteado con un león.

Entre los asistentes, estuvieron Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, que hace cinco meses firmó un acuerdo con la empresa para incorporar cargadores y baterías en sus estaciones de servicio, y el Embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. A ellos se le sumaron personalidades del mundo del entretenimiento, la tecnología, el deporte y la política, como Esteban Lamothe, Santiago Bilinkis, Nacho Elizalde, Guido Pella y Darío Nieto.

El clima del evento oscilaba entre el entusiasmo de los referentes tech y las miradas más matizadas y hasta con cierto pesimismo de dirigentes de otros sectores. “Esto va a ser para millonarios que quieran tener un segundo o tercer auto para pavear”, lanzó un empresario vinculado al sector energético. Su comentario no apuntaba únicamente al precio de los vehículos, que rondarán los 50.000 dólares, sino también a las limitaciones que los vehículos todavía presentan. Por su poca autonomía y falta de infraestructura, incluso con los acuerdos que distintas automotrices están cerrando con estaciones de servicio, “la inversión que hay que hacer aún es enorme y las empresas no están dispuestas a hacerla”.

La semana financiera de tensiones y ruidos, que terminó con un riesgo país en 1070 puntos básicos, no pasó desapercibida en la previa a las palabras del presidente. “Si estás cosquillas generan esto no me quiero imaginar cuando empiecen los ruidos en serio”, planteó un directivo de una empresa beneficiada con el RIGI. A un año de las elecciones, los referentes presentes comentaron respecto a la sobreactuación del gobierno ante un eventual riesgo político, y cómo esta es contraproducente para los activos.

La llegada de Tesla a la Argentina

La apuesta de Elon Musk en el país dejó de ser un fenómeno comercial para convertirse en un hecho político y económico que esconde tensiones mundiales y la disputa de los modelos de tecnología y producción, y que se enfrenta a un mercado local invadido por las nuevas marcas chinas, que ganan terreno en el segmento de autos híbridos y enchufables. Además de la admiración manifiesta Javier Milei por el ícono de la innovación estadounidense, el Presidente ratificó así su alianza con los Estados Unidos, el socio político que puede rescatarlo nuevamente el año próximo ante la posibilidad de una corrida cambiaria preelectoral.

A la vez, el arribo de la automotriz coincide con el apuro de Musk por despegarse de Donald Trump tras el revés republicano en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. En la cumbre DealBook Summit de The New York Times, el empresario dejó atrás su etapa “Dark MAGA” y su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para definirse como “ideológicamente bastante moderado”. “No soy MAGA”, dijo, y blanqueó su fastidio por los cientos de millones de dólares que puso en la campaña: “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber obtenido mucho a cambio”.

Con los demócratas recuperando peso en el Congreso, el giro de Musk – quien aseguró estar concentrado otra vez “en construir SpaceX y Tesla”– marca una diferencia clara con la Casa Rosada: mientras el dueño de Tesla se corre a tiempo para proteger sus negocios frente al nuevo escenario en Washington, Milei sostiene su apuesta por un socio político hoy debilitado.

Beneficios fiscales

La automotriz del billonario Elon Musk cuenta en Argentina con los últimos beneficios fiscales otorgados al sector y un acuerdo estratégico con YPF. La compra a través de su plataforma digital ya está disponible, con una oferta inicial que comprende cinco versiones importadas de Shanghái.

Javier Milei estará presente en la inauguración, programada para las 18:30 de este viernes | Crédito: Captura Ig

La llegada, tan esperada por el Presidente, se produce tras la última modificación del régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos. Hace dos meses, el Gobierno amplió de US$ 16.000 a US$ 35.000 FOB el valor máximo por unidad para importar vehículos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Si bien los precios de los autos ofrecidos en el país parten de los US$ 41.590, hay que tener en cuenta que el valor FOB sobre el que se aplica la exención impositiva corresponde al precio del vehículo en el puerto de origen, antes de sumar los gastos de transporte, seguro e impuestos. En esta primera etapa, al menos 2.500 unidades estarían alcanzadas por el beneficio arancelario.

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El terreno para su desembarco también había sido allanado por una carta de intención firmada en junio entre YPF y Tesla, que contemplaba la exploración de proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Posteriormente, el entendimiento se tradujo en un acuerdo anunciado por el presidente de YPF, Horacio Marín, para incorporar cargadores y baterías en estaciones de servicio.

La llegada de Tesla se produce en un contexto de contracción del mercado automotor. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, se registró una caída del 24,2% en el valor de las importaciones de vehículos y del 21,5% en cantidades.

Los puntos de exhibición estarán ubicados en los shoppings Unicenter, en Martínez y Alcorta, en Palermo | Crédito: Bloomberg

Sin embargo, coincide con el fuerte crecimiento de la demanda de autos eléctricos. El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) indica que los patentamientos de vehículos eléctricos registraron un salto interanual del 1.630%, al pasar de apenas 50 unidades en junio de 2025 a 865 en el mismo mes de este año. El acumulado ya alcanza las 3.860 unidades 100% eléctricas, un crecimiento del 879,7% frente al año anterior.

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Santander y Comafi se sumaron a la iniciativa

La compra de los vehículos también podrá financiarse a través de Santander Argentina, que se sumó a la operatoria con préstamos prendarios para los modelos Model 3 y Model Y. Los clientes podrán reservarlos desde la plataforma de Tesla y luego consultar las opciones de crédito del banco, sujetas a evaluación y aprobación.

Según el simulador de financiación, para un plazo de 60 meses y un monto financiado de $45.401.724, la cuota mensual estimada es de $1.812.183. La propuesta contempla una tasa de interés fija anual del 32,9% y un costo financiero total efectivo anual (CFTEA) del 47,94%. Como parte de la estrategia comercial, el simulador también cuenta con un calculador de ahorro potencial en combustible que, para el ejemplo, estima será de $7.834.500.

"Esta iniciativa refleja nuestra visión de un banco que evoluciona junto con las necesidades de sus clientes y acompaña la transformación de los distintos sectores de la economía”, afirmó Martín Solano, CEO de Santander Consumer, en un comunicado.

Santander concentró más del 22% de los préstamos prendarios otorgados por el sistema financiero argentino para la compra de vehículos en el último año. | Crédito: Banco Santander

Por su parte, Banco Comafi operará a través de The Capita Corporation (TCC), su compañía de leasing, que ofrecerá financiación para el Model 3 y el Model Y Premium a empresas y profesionales. La propuesta incluye una tasa del 25% a 36 meses, con un cupo limitado de lanzamiento.

Con este esquema, el tomador usa el vehículo a cambio de un canon mensual y tiene la opción de comprarlo al final del contrato. El leasing permite financiar hasta el 100% del valor del auto, pagar el IVA (impuesto al valor agregado) prorrateado en cada cuota y deducir las cuotas del Impuesto a las Ganancias.

Cuánto cuestan el Tesla Model 3 y el Model Y en la Argentina

La oferta inicial de Tesla en el mercado argentino estará compuesta por tres versiones del Model 3 y dos del Model Y, ambos importados desde China y disponibles en distintas configuraciones de batería, potencia, autonomía y equipamiento.

El Model 3 se ofrecerá en su versión RWD a US$ 41.590, el Premium Long Range RWD a US$ 47.090 y el Performance AWD a US$ 54.590. Por su parte, el Model Y tendrá dos opciones: Premium RWD, a US$ 44.590, y Premium Long Range RWD, a US$ 50.590.

Las primeras unidades llegarán a sus compradores entre marzo y abril de 2027. Es decir, quienes realicen una reserva durante noviembre deberán esperar entre cuatro y cinco meses para recibir el vehículo, dependiendo de la versión elegida y la fecha del pedido.

Los interesados podrán conocer los vehículos en dos puntos de exhibición. El primero estará ubicado en el Unicenter Shopping, en Martínez, donde habrá dos autos en muestra y se podrán realizar pruebas de manejo en el estacionamiento, para las que está prevista una flota de diez unidades. El espacio también funcionará como punto de asesoramiento para quienes quieran conocer los modelos antes de realizar un pedido.

Además, Tesla contará con otro espacio en el Alcorta Shopping, en el barrio porteño de Palermo, que también ofrecerá exhibición y pruebas de manejo. Ambos puntos acompañarán el esquema de venta directa de la compañía, que centraliza los pedidos a través de su sitio web.

Milei y su obesión por los videos con IA

Un Javier Milei al volante, con Elon Musk de copiloto, a bordo de un Tesla circulando a toda velocidad por la avenida 9 de Julio trepa el Obelisco y aterrizando frente a un grupo de personas. Así es el video generado con inteligencia artificial que publicó temprano en sus redes sociales el Presidente para darle la bienvenida a la compañía del magnate.