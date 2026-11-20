Tesla, la automotriz del billonario Elon Musk, a partir de hoy vende oficialmente sus autos eléctricos en la Argentina, impulsada por los últimos beneficios fiscales otorgados al sector y un acuerdo estratégico con YPF. La compra a través de su plataforma digital ya está disponible, con una oferta inicial que comprende cinco versiones importadas de Shanghái.

Un Javier Milei al volante, con Elon Musk de copiloto, a bordo de un Tesla que circula a toda velocidad por la avenida 9 de Julio trepa el Obelisco y aterriza frente a un grupo de personas. Así es el video generado con inteligencia artificial que publicó el Presidente para darle la bienvenida a la compañía del magnate. El recorrido insólito del auto no es la única fantasía: Milei asistirá a la inauguración, prevista para las 18.30, aunque no contará con la compañía de Musk.

Javier Milei estará presente en la inauguración, programada para las 18:30 de este viernes | Crédito: Captura Ig

La llegada, tan esperada por el Presidente, se produce tras la última modificación del régimen de importación de vehículos híbridos y eléctricos. Hace dos meses, el Gobierno amplió de US$ 16.000 a US$ 35.000 FOB el valor máximo por unidad para importar vehículos sin pagar el arancel extrazona del 35%.

Si bien los precios de los autos ofrecidos en el país parten de los US$ 41.590, hay que tener en cuenta que el valor FOB sobre el que se aplica la exención impositiva corresponde al precio del vehículo en el puerto de origen, antes de sumar los gastos de transporte, seguro e impuestos. En esta primera etapa, al menos 2.500 unidades estarían alcanzadas por el beneficio arancelario.

De Ushuaia a Vaca Muerta y Puerto Madero: qué buscan Bill Gates, Peter Thiel y Tesla en la Argentina de Milei

El terreno para su desembarco también había sido allanado por una carta de intención firmada en junio entre YPF y Tesla, que contemplaba la exploración de proyectos de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica. Posteriormente, el entendimiento se tradujo en un acuerdo anunciado por el presidente de YPF, Horacio Marín, para incorporar cargadores y baterías en estaciones de servicio.

La llegada de Tesla se produce en un contexto de contracción del mercado automotor. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, se registró una caída del 24,2% en el valor de las importaciones de vehículos y del 21,5% en cantidades. Sin embargo, coincide con el fuerte crecimiento de la demanda de autos eléctricos.

Los puntos de exhibición estarán ubicados en los shoppings Unicenter, en Martínez y Alcorta, en Palermo | Crédito: Bloomberg

El último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) indica que los patentamientos de vehículos eléctricos registraron un salto interanual del 1.630%, al pasar de apenas 50 unidades en junio de 2025 a 865 en el mismo mes de este año. El acumulado ya alcanza las 3.860 unidades 100% eléctricas, un crecimiento del 879,7% frente al año anterior.

Argentina registró un superávit histórico, pero anclado en la primarización de la economía

Cuánto cuestan el Tesla Model 3 y el Model Y en la Argentina

La oferta inicial de Tesla en el mercado argentino estará compuesta por tres versiones del Model 3 y dos del Model Y, ambos importados desde China y disponibles en distintas configuraciones de batería, potencia, autonomía y equipamiento.

El Model 3 se ofrecerá en su versión RWD a US$ 41.590, el Premium Long Range RWD a US$ 47.090 y el Performance AWD a US$ 54.590. Por su parte, el Model Y tendrá dos opciones: Premium RWD, a US$ 44.590, y Premium Long Range RWD, a US$ 50.590.

Las primeras unidades llegarán a sus compradores entre marzo y abril de 2027. Es decir, quienes realicen una reserva durante noviembre deberán esperar entre cuatro y cinco meses para recibir el vehículo, dependiendo de la versión elegida y la fecha del pedido.

Los interesados podrán conocer los vehículos en dos puntos de exhibición. El primero estará ubicado en el Unicenter Shopping, en Martínez, donde habrá dos autos en muestra y se podrán realizar pruebas de manejo en el estacionamiento, para las que está prevista una flota de diez unidades. El espacio también funcionará como punto de asesoramiento para quienes quieran conocer los modelos antes de realizar un pedido.

Además, Tesla contará con otro espacio en el Alcorta Shopping, en el barrio porteño de Palermo, que también ofrecerá exhibición y pruebas de manejo. Ambos puntos acompañarán el esquema de venta directa de la compañía, que centraliza los pedidos a través de su sitio web.





​ML

