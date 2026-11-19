En apenas un par de meses, Argentina pasó de ser un mercado lejano en el radar de Silicon Valley a convertirse en una parada frecuente para los nombres más pesados de la tecnología mundial. Este viernes 20 de noviembre, Tesla inaugura formalmente su operación comercial en el país con un acto en La Boca junto al presidente Javier Milei (aunque sin la presencia física de Elon Musk), apenas un día después de que Bill Gates fuera fotografiado en Ushuaia y Capital Federal en medio de un hermetismo absoluto, y mientras Peter Thiel "se consolida" en Buenos Aires.

La coincidencia temporal de estos movimientos abre inevitablemente una pregunta: ¿Qué buscan realmente estos magnates en el extremo sur del continente? ¿Y qué papel juegan los recursos energéticos, el marco regulatorio y la sintonía política del Gobierno?

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El desembarco de la automotriz de Musk llega anunciada "a los gritos", con vidrieras confirmadas y reglas de juego claras. La compañía habilitará desde este viernes su plataforma digital de venta directa para los modelos importados desde Shanghái, cuyos valores finales superarían los 50.000 dólares, acompañados por puntos de exhibición en Unicenter y en el Alcorta Shopping. Detrás del lanzamiento asoma una apuesta: aprovechan el cupo oficial de importación con arancel cero para vehículos eléctricos con valor de hasta 35.000 dólares y un acuerdo estratégico con YPF.

Bill Gates en Ushuaia | Crédito: Redes sociales

En el otro extremo del país y bajo una reserva total, la presencia de Bill Gates en Tierra del Fuego alimentó las especulaciones sobre los motivos reales de su viaje. El cofundador de Microsoft fue captado en el puerto de Ushuaia en simultáneo con el amarre de varios megayates (entre ellos el del exdirectivo de la UFC Lorenzo Fertitta) en una terminal portuaria que atraviesa una intervención nacional y protestas gremiales. Aunque trascendió que el empresario planea pescar en una estancia cercana a Río Grande, nadie en su entorno confirmó su agenda ni sus acompañantes, repitiendo el bajo perfil de su visita anterior, en 2007. Más tarde se lo vio en La Boca y en Plaza de Mayo.

Quien ya dejó atrás la etapa de las visitas esporádicas es Peter Thiel, el influyente inversor de Silicon Valley y cofundador de Palantir Technologies. En abril pasado, pudo reunirse con Milei en la Casa Rosada. A esa le siguió una compleja arquitectura legal reconstruida por investigaciones de PERFIL y Anfibia: la compra por 13,5 millones de dólares de una mansión en Barrio Parque a través de una cadena societaria integrada por Birkdale Emprendimientos y las firmas estadounidenses Birkdale Haven LLC y Ceylon Holdings LLC, operada por los abogados porteños Martín Rodrigo Quintanar y Marcos Augusto Cardoso, quienes mantuvieron un cerrado silencio ante las consultas periodísticas.

Peter Thiel, el empresario "instalado" en Argentina

El interés de Thiel por la Argentina excede por completo lo inmobiliario y apunta directamente al corazón energético del país. De acuerdo con los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y relevados por PERFIL, su fondo Thiel Macro LLC incrementó en un 58,6% su participación en Vista Energy (la petrolera conducida por Miguel Galuccio que opera en Vaca Muerta).

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El movimiento de capitales de Thiel deja ver una jugada muy concreta que une los recursos naturales argentinos con el boom mundial de la inteligencia artificial. Según los papeles que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el empresario vendió sus acciones en cuatro eléctricas tradicionales norteamericanas y en una firma de reactores nucleares para poner 161 millones de dólares en el fondo cotizado iShares Semiconductor ETF.

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Al mismo tiempo, su llegada al círculo rojo local despertó dudas sobre el alcance de sus negocios ligados al manejo de datos, la defensa y la ciberseguridad. Como reveló PERFIL al revisar las declaraciones juradas de la Oficina Anticorrupción, las acciones de Palantir aparecen hasta en la billetera bursátil de dirigentes locales como el diputado Cristian Ritondo, quien en agosto pasado le bajó el tono al tema diciendo que compró un CEDEAR "por apenas un millón de pesos" tras el consejo de un asesor.

Si se juntan todas las piezas, se entiende mejor por qué Argentina entró en el radar de estos pesos pesados al mismo tiempo. Mientras Musk apuesta a los autos eléctricos y a los cargadores de la mano de YPF sin necesidad de pisar Buenos Aires, y Gates se mueve en total silencio por la puerta de entrada a la Antártida, Thiel ya juega fuerte en el petróleo de Neuquén y teje vínculos con la política y los empresarios locales.

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Las preguntas que abre este desembarco

El aterrizaje de estos capitales trae oportunidades de negocios, pero también abre dudas sobre qué tipo de desarrollo tecnológico le queda al país. La apertura comercial y los beneficios impositivos facilitan la llegada de marcas como Tesla y atraen dólares hacia Vaca Muerta, aunque la gran pregunta es si estas apuestas van a dejar infraestructura y conocimiento local o si se van a limitar a sacar recursos y vender autos importados.

Por otro lado, el secretismo con el que se mueve Gates en el país y el laberinto de sociedades que armó Thiel para comprar su casa en Buenos Aires chocan contra lo sensible de los sectores en los que invierten. En un mundo donde el que controla la energía, los datos y los chips maneja buena parte del poder real, el paso de estos magnates por la Argentina genera entusiasmo por la plata que traen, pero también obliga a mirar de cerca qué piden a cambio y bajo qué reglas juegan.





TC/ML