Vaca Muerta: el dilema del modelo extractivista y el desarrollismo

Vaca Muerta dejó de ser una promesa geológica para convertirse en una realidad económica. La producción de petróleo y gas crece de manera sostenida, las inversiones comienzan a consolidarse y la Argentina vuelve a ocupar un lugar relevante en el mapa energético mundial. Sin embargo, el verdadero debate recién comienza: ¿el país se limitará a exportar recursos naturales o aprovechará esta riqueza para impulsar un proceso de desarrollo industrial, tecnológico y logístico capaz de transformar su estructura productiva?

La respuesta excede al sector energético. De ella dependerá si Vaca Muerta queda en la historia como un exitoso proyecto extractivo o como el motor de una nueva etapa de crecimiento económico para la Argentina.

Las cifras permiten dimensionar la oportunidad. Diversas estimaciones sostienen que la formación aún no alcanza el 4% de su potencial de desarrollo. Si esa proyección se concreta, la cuenca neuquina podría superar en el mediano plazo los actuales niveles de producción de Brasil y posicionar a la Argentina entre los principales productores de energía del hemisferio.

Kristalina Georgieva se saca la foto en Vaca Muerta mientras busca garantizar que haya dólares para pagar

Pero semejante transformación no depende únicamente de la calidad del recurso. Requiere infraestructura, financiamiento, innovación tecnológica, puertos, gasoductos, oleoductos, ferrocarriles, corredores bioceánicos y una coordinación permanente entre el Estado, el sector privado y los mercados internacionales.

Los datos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permiten advertir dónde se concentra hoy el desafío. La mayor parte de los proyectos aprobados y en evaluación corresponde a energía y minería, mientras que la infraestructura y la siderurgia representan todavía una porción mínima de las inversiones. El contraste es elocuente: la Argentina ya comenzó a atraer capitales para desarrollar sus recursos, pero aún necesita construir las obras que harán posible multiplicar esa producción y convertirla en desarrollo sostenible.

En este contexto adquiere especial relevancia la articulación entre empresas, gobiernos e inversores. Con esa visión, la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén (QPQ) organizó en Santiago de Chile el Vaca Muerta Energy Summit, un encuentro que reunió a autoridades, empresarios y referentes del sector energético para debatir el futuro de la integración regional y las oportunidades de inversión que ofrece la cuenca neuquina.

Más que un evento empresarial, el Summit representó una apuesta estratégica. Su objetivo fue instalar a Vaca Muerta en la agenda internacional y consolidar un espacio de encuentro entre inversores argentinos, chilenos y de otros mercados interesados en participar de uno de los proyectos energéticos más importantes del mundo.

El presidente de QPQ, Yamil Quispe, sostuvo que el RIGI marcó un punto de inflexión al generar condiciones para acelerar inversiones y favorecer el desarrollo de un nuevo polo industrial con proyección hacia ambos océanos. Por su parte, el vicepresidente Diego Werthein destacó el papel de Chile como socio estratégico para la construcción de la infraestructura que permitirá conectar Vaca Muerta con los mercados del Asia-Pacífico.

Esa mirada trasciende la coyuntura. La salida hacia el Pacífico no constituye únicamente una alternativa logística: puede convertirse en uno de los principales factores de competitividad para la producción argentina. Un corredor bioceánico eficiente reduciría costos, ampliaría mercados y fortalecería la integración económica entre Argentina y Chile, transformando a la Patagonia en una plataforma energética con proyección global.

La experiencia internacional demuestra que los países que lograron convertir sus recursos naturales en desarrollo sostenido fueron aquellos capaces de construir cadenas de valor, infraestructura moderna, innovación tecnológica y capital humano. Allí reside el verdadero desafío de Vaca Muerta.

No se trata simplemente de extraer más petróleo o más gas. Se trata de impulsar una nueva generación de proveedores industriales, empresas de ingeniería, desarrolladores tecnológicos, universidades, centros de investigación, servicios especializados y empleo calificado que multipliquen el impacto económico del recurso.

La discusión, por lo tanto, ya no gira alrededor del potencial geológico de Vaca Muerta. Ese consenso parece definitivamente consolidado. La verdadera pregunta es si la Argentina tendrá la visión estratégica para transformar esa riqueza en una plataforma de desarrollo capaz de cambiar su matriz productiva, fortalecer la integración regional y posicionar al país como uno de los grandes polos energéticos e industriales del siglo XXI.