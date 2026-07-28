Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta y dejó un mensaje clave para la Argentina

La visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), a Vaca Muerta marcó un hecho inédito en la relación entre el organismo y la Argentina. Según explicó la periodista especializada en economía Eugenia Muzio, la titular del Fondo recorrió Loma Campana, el principal desarrollo de YPF en Neuquén, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y otros funcionarios del equipo económico.

Para la periodista, el recorrido no fue únicamente técnico, sino que tuvo un fuerte componente institucional. "El fondo buscaba resaltar que estaban intentando ver el clima económico-social más allá de las reuniones", explicó, al destacar que Georgieva dialogó con trabajadores de YPF y representantes de pequeñas y medianas empresas vinculadas a Vaca Muerta.

Una visita con fuerte contenido político

Muzio recordó que una visita oficial de este nivel no ocurría desde 2003 y remarcó que el contexto actual es muy diferente al de entonces. "Hoy pide ajuste, el Gobierno está haciendo ajuste y básicamente hay una confidencia política", afirmó, al comparar la postura actual del FMI con la mantenida tras la crisis de 2001, cuando el organismo respaldó la reconstrucción económica del país bajo otro escenario político.

La especialista señaló que la presencia de Georgieva en Neuquén constituye un respaldo institucional que excede el seguimiento habitual de un programa económico y busca mostrar confianza en el potencial energético argentino como motor de crecimiento y generación de divisas.

El mensaje del FMI para el año electoral

Respecto de las declaraciones de Georgieva sobre la posibilidad de un nuevo financiamiento, Muzio interpretó que el Fondo buscó transmitir un doble mensaje. "El fondo vino a decir, yo creo dos cosas, la primera es a posar una eventual reelección de Javier Milei", sostuvo, al considerar que el organismo intenta enviar una señal de estabilidad de cara al proceso electoral.

En esa línea, explicó que la respuesta del FMI sobre la inexistencia de un financiamiento adicional apunta a transmitir confianza en la situación financiera del país. "La respuesta de no necesitar financiamiento es ante un año electoral", indicó, aunque aclaró que el organismo reconoce que los procesos electorales argentinos suelen generar volatilidad en los mercados.

Finalmente, Muzio resumió la posición del Fondo con una definición contundente: "Hay un apoyo político, pero le dice seguir por este camino". Para la periodista, el mensaje combina respaldo institucional con la expectativa de que el Gobierno mantenga el programa de ajuste fiscal y las reformas económicas acordadas con el organismo internacional.