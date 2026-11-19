En el mismo día, la senadora neuquina Nadia Márquez se anotó como candidata a la vicepresidencia y llevó el tema del aborto al Senado. Este jueves por la mañana, en una entrevista radial, la legisladora de La Libertad Avanza admitió que le gustaría ser compañera de fórmula de Javier Milei en 2027. Pocas horas después, en la sesión en la que la Cámara alta debatía la Ley de Discapacidad, le contestó al jefe del bloque peronista, José Mayans, con una propuesta disfrazada de chicana: “Si vamos a hablar de lo que pidió el Papa, deroguemos el aborto”.

A Márquez le preguntaron en radio Mitre directamente si le gustaría acompañar a Milei en la boleta. “¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir ‘no, no me gustaría’. Por supuesto que me gustaría”, respondió. Agregó que el Presidente “va a hacer la mejor elección” más allá de quién complete la fórmula, y que será reelecto en primera vuelta porque “hay una decisión de Argentina de seguir adelante y continuar con el proceso de transformación”. “Queremos que sea el primer presidente no peronista reelegido”, dijo.

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Márquez no descartó ninguna opción. Su nombre circula también para el Consejo de la Magistratura y como candidata a gobernadora de Neuquén, como ya anticipó PERFIL. “Si me toca y soy honrada con estar en el Consejo de la Magistratura, creo que lo puedo hacer, que tengo las cualidades”, dijo sobre lo primero. Sobre la provincia, sostuvo: “Puedo ser yo, tenemos algunos otros nombres también. Y la verdad es que lo bueno es que incluso los nombres que tenemos estamos todos en sintonía”. Y mencionó una fecha del calendario libertario: “Estamos trabajando para llegar al 14 de febrero de la forma más eficiente, más competitiva, más leal a nuestras ideas”.

La segunda escena fue en el recinto. Mayans había mencionado al papa León XIV, que días atrás visitó el país, y pidió acelerar la ley de Ludopatía, que podría perder estado parlamentario si no se trata antes del 30 de noviembre próximo. Mayans mencionó a "una pastora", haciendo referencia a Márquez, que tienen su propio templo en Neuquén.

Entonces Márquez retomó el argumento y lo dio vuelta: recordó que el Papa también se preguntó qué lugar ocupan los que todavía no nacieron. “Revise los votos para derogar el aborto y por supuesto lo acompañaremos”, le dijo al senador formoseño. La derogación de la Ley 27.610, vigente desde enero de 2021, no figura en el temario de esta sesión ni en el de las sesiones de cierre del período ordinario y, tal como publicó PERFIL, hubo una orden de Karina Milei de que los legisladores libertarios no presenten proyectos al respecto.

Milei inauguró en Neuquén un templo evangélico más grande en superficie que la Basílica de Luján.

El planteo tiene una particularidad. Mayans, uno de los dirigentes con más peso del peronismo en la Cámara alta, votó en contra de la legalización del aborto en diciembre de 2020, igual que otros senadores de provincias del norte del entonces oficialismo. La invitación de Márquez apunta a una división conocida del peronismo: la ley se aprobó en el Senado por 38 votos a 29, con el bloque del Frente de Todos dividido.

Márquez es pastora evangélica. Ganó su banca en 2025 por seis puntos sobre la lista del gobernador Rolando Figueroa y desde entonces es la principal apuesta de Karina Milei en el Senado. Hace algunas semanas, el Presidente y su hermana viajaron a Neuquén para inaugurar el auditorio del templo evangélico que conduce su padre, el pastor Hugo Márquez, que fue hasta agosto miembro de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, una de las organizaciones que más empujaron la campaña contra la legalización. A comienzos de mes, la secretaria general de la Presidencia y Martín Menem encabezaron con ella una jornada de formación para dirigentes de Neuquén y Salta, donde Karina fijó como meta “la reelección de Javier”.

La referencia informal de Márquez sobre una posible candidatura a vice llega en medio de la tensión del oficialismo con Patricia Bullrich. En las últimas semanas, la Casa Rosada intentó impulsarla para reemplazar a la exministra al frente del bloque libertario, pero no consiguió los apoyos. Antes había buscado ubicarla en la presidencia de la Comisión de Acuerdos, y Bullrich lo frenó. La jefa de la bancada, que no esconde su interés en una candidatura propia, fue la que ordenó la sesión de este jueves con los temas de consenso al principio.

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